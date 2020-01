Midnight Mania! Stephen Thompson appelle Conor McGregor pour un «titre NMF»

Bienvenue à Midnight Mania!

McGregor a une liste gigantesque d’adversaires potentiels alignés pour lui, et il a même mentionné le combat à mains nues comme option. Pour une liste par ailleurs presque complète, consultez ce tweet:

Pour ceux qui suivent, cette semaine, Conor McGregor a exprimé son intérêt pour:

Combats

Khabib Nurmagomedov 2

Tony Ferguson

Justin Gaethje

Kamaru Usman

Jorge Masvidal

Nate Diaz 3

Floyd Mayweather 2

Titres

UFC 155lbs

UFC 170lbs

UFC BMF

Un championnat du monde de boxe

Options. # UFC246

– Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 17 janvier 2020

La richesse s’enrichit, et cela reste vrai pour les options de combat. Comme le montre le tweet présenté, Stephen Thompson a jeté son nom dans le chapeau pour potentiellement affronter l’Irlandais. «Wonderboy» a récemment été nommé «Nicest Motherf * cker» par Ariel Helwani et a reçu une ceinture pour sa gentillesse.

Compte tenu de la personnalité plus humble de McGregor en vue de l’UFC 246, Thompson a déclaré que McGregor méritait une chance à son nouveau titre. Ce n’est pas le match le plus probable, mais alors, qui ne voudrait pas regarder un duel de ces attaquants experts?

Insomnie

Cela a duré assez longtemps et je suis obligé d’y répondre: Yana Kunitskaya et Thiago Santos publient des photos étrangement intimes avec une grande régularité. Ils sont tous dans des endroits différents, ce qui pose la question: à quelle fréquence font-ils ces séances photo? Plus important encore, pourquoi?

Si je dois les voir, vous aussi.

Nieky Holzken a battu son partenaire d’entraînement, qui est lui-même un kickboxeur invaincu.

Mode de combat UFC 246:

Dominick Cruz peut toujours rentrer dans ses chaussures de danse.

Aljamain Sterling contre Henry Cejudo dans une bataille de discussions trash de qui peut atteindre la hauteur de grincer des dents (ou, plus précisément, la profondeur).

La réduction de poids peut être effrayante.

Il s’agit d’un entraînement du cou très intense.

Slips, rips et clips KO

Toute excuse pour poster un starter bulldog est la bienvenue.

Si Liam Harrison continue de partager ces faits saillants avec ses pensées, je vais continuer à les publier – trop cool.

C’est confirmé: un coude tournant devrait être votre premier instinct dans toute altercation de rue.

Terrain aléatoire

Avez-vous déjà vu quelqu’un se faire tirer dessus par hasard? C’est la merde la plus folle que j’aie jamais vue.

Midnight Music: Beaucoup de nouveaux trucs sont sortis aujourd’hui qui m’intéressent (c’est-à-dire Mac Miller et Alger), mais je n’ai pas eu la chance de les écouter. Ma déception est immense.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.