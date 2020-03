Midnight Mania! Stephen Thompson réagit gracieusement à sa toute première défaite par élimination directe contre Anthony Pettis

Bienvenue à Midnight Mania!

Il y a un an aujourd’hui – plus ou moins quelques heures selon votre fuseau horaire – Anthony Pettis a remporté une victoire à élimination directe choquante contre Stephen Thompson. Le combat présenté comme un match de kickboxing entre un spécialiste des arts martiaux traditionnels a été à la hauteur du battage médiatique, les deux attaquants ayant fait de leur mieux.

Pettis était pointu, creusant les coups bas aux deux jambes et coupant fréquemment la jambe sur le corps. Cependant, c’était Thompson qui contrôlait le combat, piquant Pettis avec des coups de poing droits et ensanglanté son visage. “Wonderboy” avait l’air de garder le contrôle et d’aller plus loin … jusqu’à ce qu’un compteur de coups de poing Superman parfaitement synchronisé remette à Thompson sa toute première défaite par élimination directe.

Malgré les circonstances difficiles, Thompson ne pouvait pas être plus gracieux dans la vidéo ci-dessus. Il y a une raison pour laquelle le Karateka est le «Nicest MFer» semi-officiel, car Thompson n’a jamais été que classe. Peu de gens pourraient gérer une perte avec des blagues. l’humilité et l’aplomb, sans parler d’un KO brutal dans un combat qu’ils gagnaient auparavant.

Depuis ce combat, Thompson a réussi à retourner dans la cage avec une performance magistrale face à Vicente Luque, mettant fin à la séquence de victoires du Brésilien. Il est toujours dans une position difficile pour remporter un autre coup de titre, mais “Wonderboy” reste l’un des meilleurs poids welters au monde.

Insomnie

Derrick Lewis et Francis Ngannou avec le PSA:

Henry Cejudo pêchant pour cette soirée culotte rouge?

#TheTonyChallenge est tout amusant et jeux jusqu’à ce que vous trébuchez et déchirez votre MCL.

Mike Perry est aux prises avec un dilemme philosophique.

Omg soit je suis la gueule de bois de la journée ou j’ai la couronne et je ne vais pas le faire. Je veux juste le jour … BAISE

– Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 22 mars 2020

Moi et mon ventre de quarantaine grandissant éprouvons une grande honte à regarder les entraînements ininterrompus de Michael Chandler.

Sérieusement, qui est Conor McGregor face à cette photo? Détectives Internet, activez!

Tous ceux qui travaillent dans l’industrie des soins de santé sont des héros … sauf les gars qui ont foiré les points de tibia de Liam Harrison.

Slips, rips et clips KO

La collision initiale de SUMO! ne sera jamais fou pour moi.

Mason Jones se dirige probablement vers l’UFC après avoir décroché le titre de Cage Warriors ce week-end. “The Dragon” visite Sacramento assez souvent et est la vraie affaire, un attaquant très créatif et un travailleur acharné.

Smacked up:

Besoin d’aide pour savoir combien de temps vous laver les mains?

En 1996, David Tua a éliminé John Ruiz en exactement 19 secondes. Amateurs de boxe, chaque fois que vous devez vous laver les mains, cliquez sur lire sur cette vidéo, et lorsque Ruiz attrape quarante clins d’œil, vous avez terminé. pic.twitter.com/IhqaM89Zhp

– Patrick Connor (@PatrickMConnor) 20 mars 2020

Terrain aléatoire

Je vais juste voler un commentaire sympa sur Instagram: auto-glaçage!

Midnight Music: Father John Misty – l’un de mes auteurs-compositeurs-interprètes préférés des années 2010 – a publié aujourd’hui un excellent album live, et tous les bénéfices sont reversés au MusiCares COVID-19 Relief Fund. Vérifiez-le!

