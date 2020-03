Midnight Mania! Stipe Miocic plus préoccupé par COVID-19 que Daniel Cormier

Bienvenue à Midnight Mania!

Il est facile d’oublier en regardant Stipe Miocic gagner des ceintures et établir des records au plus haut niveau de compétition, mais se battre n’est pas son seul travail de jour. La cheville ouvrière des poids lourds de l’UFC est également un pompier-ambulancier paramédical actif, ce qui signifie que Miocic est beaucoup plus proche des lignes de front que la plupart concernant la pandémie de coronavirus.

En parlant avec Megan Olivi, Miocic a expliqué qu’il n’était pas sûr que son match de trilogie très attendu avec Daniel Cormier se produirait en raison des circonstances actuelles. Il a expliqué (transcription via MMAFighting): «De cette façon, ça ressemble maintenant, ça ressemble à l’été, mais je veux dire avec cela qui se passe en ce moment, honnêtement, je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet. Je suis inquiet à propos de la lutte contre les incendies, et les ambulanciers paramédicaux là-bas et je dois faire ce que je dois faire. C’est mon tour maintenant.

Il y a tellement de gens qui ont besoin d’aide. Parce que les gens qui vont rester à la maison, et certains d’entre eux, vont tomber malades. Malheureusement, je me mets en danger, je sais à quoi je me suis inscrit, je suis d’accord avec ça. Je veux juste m’assurer que je vais bien. Quand je rentre à la maison à la fin de la journée, je veux m’assurer que ma famille va bien. »

Pour expliquer davantage ses sentiments, Miocic est allé sur Twitter et a confirmé qu’il était plus soucieux d’aider sa propre communauté que de se battre.

Je me concentre sur le fait d’être un premier répondant. Non seulement j’ai prêté serment, mais je veux vraiment aider ceux qui en ont besoin dans l’immédiat. J’espère que nous nous battrons tous bientôt et reviendrons à notre version de la normale, mais pour l’instant, faisons un impact dans nos communautés. #SM https://t.co/APmRYyxm2X

– Stipe Miocic (@stipemiocic) 27 mars 2020

C’est un sentiment incroyablement admirable du champion, même si ce n’est pas un combat que les fans sont probablement enthousiastes. Miocic a repris la couronne de Cormier en août 2019, ce qui signifie que même sans plus de retards, cela pourrait finir par être plus d’un an entre les défenses de titre pour Miocic.

En conséquence, il pourrait être question d’un titre provisoire – Francis Ngannou n’attendra pas éternellement – et Cormier pourrait finir par s’éloigner du sport avant la fin de la trilogie. Espérons que la situation se dégradera avec un résultat plus positif, mais ce sont au mieux des temps incertains.

Insomnie

Je marque ce tour 10-9 chat en raison du contrôle et de l’agressivité de l’Octogone.

Entre les condamnations du personnel médical et ces deux incidents, cette semaine n’a pas été une semaine de publicité stellaire pour l’UFC.

Ashlee Evans Smith: Je vais faire chier tout le Twitter de MMA cette semaine et parler de la ville.

Jon Jones: Tiens ma bière. (Au sens propre)

– MacMally (@MacMallyMMA) 26 mars 2020

Edson Barboza est l’un de ces combattants difficiles qui peuvent donner à des adversaires incroyables l’air de piétons avec le bon style … ou se faire marteler par un ennemi bien moins connu.

Un regard intérieur sur le processus derrière le changement de jeu d’un combattant – il sera intéressant de voir comment le style de Jessica Rose-Clark évoluera dans ses prochains combats.

Maintenant, c’est la formation à domicile! Il faut un peu de pratique pour bien tenir les mitaines.

Le jeu de fond de Charles Oliveira est tellement amusant à regarder.

Slips, rips et clips KO

Ray Sefo a mis un niveau d’intensité différent dans cette main droite.

Un vieux clip de Benny Urquidez apportant la douleur:

Manel Kape est un talent sérieux, et il a verrouillé ce brassard avec une rapidité sérieuse!

Terrain aléatoire

Avec tout le monde pris au piège à l’intérieur, Tiger Kingdom, fascinant et bizarre de Netflix, balaie le Web MMA et Internet régulièrement. Regarde ça!

Midnight Music: J’ai écouté l’album blanc des Beatles aujourd’hui, qui n’est pas mon album préféré des Beatles, mais qui a au moins deux prétendants possibles pour ma chanson préférée des Beatles.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.