Midnight Mania! Tony Ferguson était au milieu d’une interview lorsque l’UFC 249 a été annulé

Pendant une grande partie du mois précédent, le monde du MMA a été pris au piège dans leurs maisons, ne regardant que la montée et la chute de l’UFC 249. Comme de plus en plus d’événements sportifs ont été annulés, l’UFC 249 semblait de moins en moins probable. Ensuite, le président de l’UFC, Dana White, est sorti avec un nouvel événement principal et un nouveau lieu, et soudain, il semblait que le spectacle pourrait continuer.

Nan.

Si cela a été un tourbillon depuis la touche, imaginez être la moitié de l’événement principal original. Tony Ferguson a admirablement surmonté un nombre inconnu d’obstacles pour rester prêt pour ce combat, et il est toujours parti en fumée à seulement neuf jours de l’heure du spectacle.

Il s’avère que Ferguson était au milieu d’une interview téléphonique avec OC Register à propos de l’événement lorsque la nouvelle de l’annulation a éclaté. Mis à part quelques mots de malédiction, «El Cucuy» a incroyablement bien pris les nouvelles et a offert quelques mots d’optimisme assez inspirants:

«Ummmm… tu sais quoi? Je suis sûr que c’est pour une bonne raison. Soyons réels. Je dois garder la foi », a déclaré Ferguson. «Je dois garder ça… (explétif)… garder ce petit cercle proche, mon frère, et continuer à me concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, qui est notre rythme cardiaque et notre respiration.

Mec, je vais juste continuer à collecter des trophées et à faire ma même merde “, a déclaré Ferguson avant de faire une pause et de devenir ému. «Chaque fois que je me réveille le matin, quand je fais mon travail, que je fais mes prières et que je fais (des trucs), j’embrasse mon petit garçon… ouf… embrasse ma femme. Je continue juste de faire ce que je fais. Que vais-je faire?

La constante est que les choses vont toujours changer. La variable est comment vais-je réagir? Donc, nous pourrions jeter cette variable, bébé, et nous en faisons la constante. C’est pourquoi je vais continuer à sourire, je vais continuer à m’entraîner, et tu sais quoi? Je vais mettre du muscle. Mec, je suis maigre. Je vais mettre du muscle.

Je vais faire de mon mieux. Je vais le faire. Je vais faire de mon mieux. Si je tombe, je me relève. “

Malgré des réalisations incroyables, le jeu de combat n’a pas été tendre avec Tony Ferguson. Blessures soudaines, titres dépouillés et encore une annulation de dernière seconde – Ferguson a toutes les raisons du monde d’être amer. Au lieu de cela, il est prêt à aller de l’avant, et il y a peut-être une toute petite chance qu’il puisse rivaliser avec Khabib Nurmagomedov sur une île le mois prochain.

Dana White et co. déployer un vaillant effort pour faire quelque chose que la plupart jugeraient irresponsable. En fin de compte, cependant, The Mouse gagne toujours.

La boxe corporelle est une façon amusante d’obtenir du travail réel sans accumuler de coups de tête.

Est-il plus facile de se rendre sur la future île UFC depuis les États-Unis?

Conor McGregor a consulté Twitter pour s’exprimer (puis le supprimer).

Pour ceux qui ne l’ont pas encore remarqué, j’ai une profonde fascination pour le conditionnement du tibia.

La collection de gloire des moments et des mésaventures mérite une montre:

Josh Emmett jette des briques depuis longtemps. De plus, les années où le CSAC a forcé les amateurs à porter des protections anti-éruption … rudes.

Le battage absolu de Tatsuya Kawajiri par Gilbert Melendez dans leur match revanche est-il la performance la plus impressionnante de sa carrière? Melendez n’a pas rejoint l’UFC pendant encore quelques années, mais il aurait été difficile de choisir quelqu’un contre “El Nino” en 2011.

Les combats PRIDE de Chuck Liddell ne se sont jamais aussi bien passés, même lorsqu’il a gagné via KO!

Ce chiot a le temps de sa vie.

