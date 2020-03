Midnight Mania! Tyron Woodley blesse Joe Rogan, l’équipe de commentateurs pour hypocrisie

Bienvenue à Midnight Mania!

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci: Tyron Woodley n’a pas l’impression qu’il est traité équitablement. Woodley a formulé de nombreuses plaintes en direction de Dana White et de l’UFC dans le passé, et les deux ont publiquement renforcé un peu – même si Woodley était champion! Cette fois plus que la plupart, cependant, Woodley a un point assez solide.

Quand Ariel Helwani a posté sur Instagram une citation d’Israël Adesanya sur son incapacité à terminer Romero, Woodley en a profité pour critiquer Joe Rogan et l’équipe de commentateurs de l’UFC pour ne pas avoir critiqué Adesanya de la même manière que Woodley a été saccagé pour ses propres défenses de titre terne. .

La poste:

À quoi Woodley a répondu: «C’est drôle comment personne n’est entré dans l’oreille de Rogan et lui a fait savoir qu’il a battu le record du moins de frappes lancées dans un combat pour le titre. Pas de merde sur leur pré Madonna. Juste des excuses et des exceptions. Comme c’est pratique.”

Abus de Prima Donna de côté, Woodley a un argument valable. Alors que de nombreux fans ont blâmé Adesanya pour son rôle dans le terrible événement principal de l’UFC 248, White et sa société ont fermement dirigé leur colère contre Yoel Romero. Romero a certes fait très peu dans ce qui était probablement sa dernière tentative pour remporter un titre mondial, mais il est difficile de prétendre que Adesanya a pris de nombreuses chances ou poussé le rythme. Lorsque Woodley a fait de même le minimum contre des hommes comme Demian Maia (le record précédent pour le moins de frappes lancées dans un combat pour le titre) et Stephen Thompson, Woodley n’était pas appelé «intelligent» comme Adesanya.

Il a été jeté immédiatement sous le bus.

Indépendamment de son mécontentement constant envers la direction de l’UFC, Woodley retournera dans l’Octogone le samedi 21 mars 2020 à l’UFC Fight Night 171 à l’intérieur de la 02 Arena de Londres, en Angleterre, pour faire face à Leon Edwards.

Insomnie

Parc Jay Bum: 1

Brian Ortega: 0

C’est votre moment de super fans de Joe Rogan!

Tony Ferguson et Weili Zhang sont déjà une grande amitié MMA de tous les temps.

C’est … techniquement un soulevé de terre, mais je ne peux pas dire avec certitude combien de poids Darren Till tire en raison de toutes les plaques aléatoires. Ma meilleure estimation est de 210 kilogrammes?

Mike Perry célèbre le début d’un camp de combat comme lui seul – je me demande qui “Platinum” se bat?

Quand le garder réel va mal:

Slips, rips et clips KO

Frapper un bras mou est toujours cool. Le frapper sur un énorme lutteur de sumo? Ultra cool.

Le problème d’être si bon dans une technique qui porte son nom est que les adversaires ont tendance à savoir que cela arrive:

Deux KO (et une belle histoire) pour le prix d’un!

Terrain aléatoire

Un morceau d’animation amusant:

Midnight Music: Ce soir, j’ai appris un peu sur les enregistrements des années 1970 de Dion avec Phil Spectre. C’est un autre cas classique de musique ignoré à la sortie pour être réévalué positivement 20 ans plus tard, ce qui est toujours assez soigné.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.