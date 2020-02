Midnight Mania! Un homme remporte un combat de rue à une main sans renverser son verre

Bienvenue à Midnight Mania!

Toutes les histoires de combat de rue ont à peu près la même introduction – beaucoup de mots maudits, de cris généraux et de postures – donc même ici, les 30 premières secondes peuvent être sautées en toute sécurité sans manquer beaucoup. Immédiatement après, cependant, l’action se réchauffe et l’impressionnance de l’homme en veste blanche ne peut pas être surestimée.

Bien sûr, il semble que l’ennemi de l’homme en veste blanche ait à peu près la capacité de combat et l’athlétisme d’un paresseux sous-alimenté, mais les points de style doivent être pris en compte. Tout en glissant partout dans des chaussures habillées, notre champion a battu facilement son adversaire en une seule main sans poser sa nourriture ni renverser sa boisson!

Mieux encore, il a contrarié son adversaire tout le temps, délivrant un battement verbal et physique simultanément. Il s’agit de combats de rue transformés en art, et j’espère que tout le monde l’apprécie.

Insomnie

J’ai inclus une parodie similaire qui a mis en évidence la folie du MMA la semaine dernière, mais celle-ci est beaucoup, beaucoup mieux!

On dirait que la chirurgie oculaire de Chan Sung Jung a été un succès!

Eddie Alvarez n’est pas impressionné par les excuses de Figueiredo.

Il faut faire attention aux crampes lors de la réduction du poids car elles peuvent se propager jusqu’au VAGINA

– Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 28 février 2020

On dirait que l’UFC mise vraiment sur Megan Anderson ou Felice Spencer pour gagner, sinon ils font la promotion de noms dont personne – PERSONNE – n’a jamais entendu parler.

Selon @raphamarinho, l’UFC s’attend à ce qu’Amanda Nunes participe à l’UFC 250 à Sao Paulo le 9 mai.

Nunes a l’intention de défendre le titre poids plume contre un challenger qui sera déterminé à la suite des deux combats poids plume ce week-end à #UFCNorfolk https://t.co/0eX8LaBAbO

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 28 février 2020

Il existe certainement des moyens plus faciles de travailler le cœur et les épaules, mais ce ne serait pas Tony Ferguson si l’entraînement était simple.

Le chien de Yoel Romero est absolument énorme.

Je dois aimer l’expression faciale de Frank Mir tout en terminant l’un des rares verrous tournants de l’histoire du MMA!

Slips, rips et clips KO

Ce fil est toujours en cours, mais environ une douzaine de combats de Mike Tyson sont actuellement disponibles à surveiller pour quiconque souhaite en savoir plus sur les premières années «Iron».

Bon, voici ce que je vais faire pour les fidèles adeptes

Un fil conducteur de chaque combat de Mike Tyson dans sa carrière, à commencer par ses débuts contre Hector Mercedes pic.twitter.com/MMxjwK5LcR

– Connoisseur of Combat (@ConOfCombat) 27 février 2020

J’ai eu la chance d’être là en direct lors de ce combat, et ce fut une vitrine vraiment incroyable. Quelques friandises intéressantes que la légende ne mentionne pas: premièrement, ces deux-là sont des adolescents. Je pense que le vainqueur avait 16 ans et l’athlète vaincu 14. Deuxièmement, c’était le seul combat professionnel de Muay Thai sur la carte. Les autres étaient des amateurs locaux qui participaient à des expositions MMA, de boxe et de combats de Muay Thai, puis ces deux enfants se sont présentés et ont complètement surpassé tout le monde.

Soyez toujours conscient de l’étranglement!

Terrain aléatoire

Divulgation complète: je pensais que Dugong était uniquement un Pokémon.

Musique de minuit: Joseph Benavidez se bat pour un titre mondial en moins de 24 heures, donc la chanson de ce soir est en l’honneur de “Beefcake”.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.