Midnight Mania! Valentina Shevchenko défend Jon Jones «fort et noble» après sa dernière arrestation

Jon Jones l’a encore fait! Dans le signe le plus infaillible que le monde continue de tourner malgré la pandémie de COVID-19, Jones se retrouve une fois de plus en difficulté avec la loi. Plus tôt dans la journée, des rapports de police ont révélé que Jones avait été arrêté pour conduite en état d’ivresse (DWI), en plus d’avoir un conteneur ouvert et d’utiliser une arme à feu par négligence.

Malheureusement pour «Bones», ce n’est pas un nouveau comportement. Le pivot de poids lourd léger a été dépouillé de son titre en 2015 après un incident de délit de fuite et a un DUI précédent sur son dossier. En conséquence, la sympathie du public a été … pour le moins limitée.

Cependant, Jones peut compter Valentina Shevchenko parmi ses amis restants, alors que le porte-sangle pour femmes Flyweight a pris Twitter pour défendre Jones.

Si triste, le monde moderne est une question de battage médiatique!

Maintenant, beaucoup de gens commencent à insulter Jon Jones sans connaître sa situation réelle!

Combattant sur la même carte, j’ai pu voir qu’il est un homme gentil et noble!

Lui étant dans toutes ces périodes difficiles – il sera de retour Stronger!

– Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 26 mars 2020

Comme le Tweet le mentionne, Shevchenko et Jones ont tous deux défendu leurs titres lors de l’événement UFC 247, et apparemment, la paire a noué une amitié. Cependant, il est vraiment difficile de comprendre comment la situation est «tout à fait médiatique» étant donné le nombre de fois où Jones a eu des problèmes d’alcool et de conduite par le passé.

Les champions dominants doivent rester ensemble?

Insomnie

Comme mentionné, certaines personnes ont été un peu moins sympathiques:

Lorsque vous entendez que Jon Jones a été arrêté pour un CFA et une utilisation négligente d’une arme à feu alors qu’il buvait de l’alcool que vous aviez promu pic.twitter.com/1ibLomY9Fg

– The Strangle Squad (@_StrangleSquad) 26 mars 2020

Alternativement, Thiago Santos en a profité pour appeler à un combat pour le titre avec Dominick Reyes, et je suis là pour ça!

Dernier post sur le thème «Bones»: un rappel inquiétant qu’il pourrait peut-être y avoir des conséquences réelles cette fois.

Ce moment m’est venu à l’esprit aujourd’hui. Mars 2016, la dernière chose que le juge a dite à Jon Jones lorsqu’il a quitté le tribunal ce jour-là à Albuquerque, après avoir conclu un plaidoyer sur plusieurs accusations. pic.twitter.com/dDxvEWGuuk

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 26 mars 2020

Quand je m’ennuie dans la maison, je mange des cupcakes … c’est cool aussi!

Je n’ai plus de choses à dire sur les tatouages ​​de Joe Rogan. Nous devons engager un psychanalyste et vraiment creuser dans ces derniers!

État d’esprit de quarantaine idéal:

Slips, rips et clips KO

Quatre vraies mains droites dures (mises en place par un excellent piégeage) dans les premières secondes!

Voici un KO classique:

À cette date en 1967, Muhammad Ali a éliminé Zora Folley dans ce qui serait son dernier combat avant d’être interdit de boxe et dépouillé de ses titres de poids lourds. pic.twitter.com/wXAttyz1gU

– ESPN Ringside (@ESPNRingside) 22 mars 2020

Les bras raides SUMO sont bien plus durs à cuire que leur équivalent football.

Terrain aléatoire

Un peu d’histoire fascinante et inattendue sur la marque de cracker “Triscuit” – ça vaut le clic.

Midnight Music: Avez-vous déjà entendu le mélange original de John Cale des débuts éponymes des Stooges? Il a été rejeté par Electra pour être trop brut, ce qui signifie qu’il vaut vraiment la peine d’être écouté!

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.