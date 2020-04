Midnight Mania! Vidéo: un cracheur d’épicerie a rendu justice immédiatement sous la forme d’un coup de grâce

Bienvenue à Midnight Mania!

Ce sont des temps sombres, pleins de mauvaises nouvelles et de paranoïa générale. La pandémie de coronavirus a provoqué de vilaines réactions de la part de nombreuses personnes dans le monde, comme la thésaurisation induite par la panique des produits de base ou les briseurs de printemps loufoques de Floride qui ont continué à faire la fête et à mettre d’autres en danger.

Cela peut être décourageant, c’est pourquoi la vidéo ci-dessous se présente comme une occasion joyeuse, un merveilleux moment de karma instantané. Peu de temps après avoir craché sur des oranges, se confirmant ainsi comme une poubelle, et potentiellement propager le virus, la main d’un magasin en colère garde – ou peut-être, la main de Dieu – frappée d’un coup vertigineux.

Le compte qui a publié la vidéo a inclus ce contexte supplémentaire dans une réponse: “…. voici ce que je sais. Je l’ai reçu dans un e-mail, expliquant qu’il avait craché sur des oranges, qu’une femme l’avait dénoncé – il a été violent avec elle et a été giflé pour les deux. Mais la personne qui l’a enregistré n’a commencé que lorsque des voix se sont élevées. C’est pourquoi il n’a pas saisi tout le conflit. “

Mis à part les joies générales de regarder la justice distribuée, c’est un excellent rappel: gardez vos fluides pour vous!

Insomnie

Un excellent fil conducteur pour briser les finances de l’UFC et les pertes potentielles dues à COVID-19.

J’ai vu une discussion à ce sujet, alors j’ai pensé jeter un coup d’œil aux chiffres de l’UFC et essayer d’estimer combien les événements de fermeture leur coûtent 1 /

– John S.Nash (@heynottheface) 28 mars 2020

Darren Till avec la précision:

Compte tenu de toutes les séances photo sensuelles entre ces deux que j’ai vues lors de la collecte de contenu, c’est la nouvelle la moins surprenante de l’année.

Les réactions des commentaires sont infiniment divertissantes.

D’une certaine manière, je ne me souviens pas avoir revu cette histoire quand elle s’est produite. Quoi qu’il en soit, imaginez être ce petit mec et affronter un gigantesque boxeur connu pour son pouvoir de frappe infernal – il est temps de repenser certaines décisions de vie.

Se souvenant du moment où Deontay Wilder s’est rendu à Los Angeles et a battu le troll Internet Charlie Zelenoff en 2014. Wilder a affirmé que Zelenoff l’avait maltraité racialement et avait menacé sa fille.pic.twitter.com/2RMhuveYGO

– Michael Benson (@MichaelBensonn) 31 mars 2020

Angela Hill a apporté la chaleur avec cette incroyable esquisse de la lignée de Chase Hooper.

Slips, rips et clips KO

Il est généralement plus facile de frapper un adversaire qui avance, ce qui est particulièrement important chez Heavyweight où il ne prend vraiment qu’un seul coup. Beaucoup de grands hommes défient l’opposition précoce jusqu’à ce qu’ils rencontrent quelqu’un avec même un peu de compétence de contre-poinçonnage …

Deux exemples!

En cas de doute, tirez dessus!

Je pense que beaucoup de fans ne comprennent pas que les railleries et le showboating peuvent être plus une sensation de moment de combat que de manque de respect réel.

Terrain aléatoire

Midnight Music: J’ai vu cela sur Twitter aujourd’hui pour commémorer une légende des sports de combat …

… et j’ai pensé que j’utiliserais cela comme une chance de partager l’un de mes albums préférés de Miles Davis: A Tribute To Jack Johnson. La suite de Bitches Brew, Tribute de 1971, va encore plus loin de la fusion jazz au jazz rock avec une brillante paire de pistes de 25 minutes.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.