Midnight Mania! Weili Zhang s’inquiète de la réduction de poids de Joanna Jedrzejczyk après une «chirurgie plastique»

Nous sommes à quelques jours de la défense du titre de Weili Zhang face à l’ancienne reine des poids paille Joanna Jedrzejczyk. Le combat devrait se dérouler à l’UFC 248 ce samedi (7 mars 2020) au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Cependant, moins d’une semaine après que Deiveson Figueiredo ait manqué de poids pour son tir au titre Flyweight, Zhang a des inquiétudes de se retrouver dans une situation similaire, selon Adam Hill du Las Vegas Review Journal.

Zhang Weili dit qu’elle craint que Joanna Jedrzejczyk ne prenne du poids à cause de sa «chirurgie plastique» # ufc248

Sans le dire franchement, Zhang fait référence aux implants mammaires de Jedrzejczyk. «The Boogeywoman» a subi une opération d’augmentation mammaire l’année dernière, quelque temps avant son combat principal avec Michelle Waterson. Bien qu’elle ait fait du poids pour ce combat, elle était au-dessus de la limite du championnat, et il y avait beaucoup de doutes sur sa capacité à effectuer la coupe dans les derniers jours avant les pesées.

Comparativement, les choses semblent calmes concernant la réduction de poids de Jedrzejczyk, mais ce n’est une garantie de rien. Les pesées sont vendredi matin, alors restez à l’écoute pour tout drame de réduction de poids potentiel avant le grand soir.

Insomnie

Diego Sanchez pouvait apprendre à marcher sur l’eau et je n’accepterais toujours pas ses méthodes d’entraînement.

À ce jour, rares sont ceux qui ont organisé leurs mises au sol comme Dominick Cruz.

Puissance explosive!

Joseph Benavidez prend la parole après sa défaite à l’UFC Norfolk.

Un petit morceau d’histoire assez soigné!

J’ai pu regarder Douglas Lima rip kicks toute la journée, sa technique et sa puissance sont vraiment impressionnantes.

Slips, rips et clips KO

Israel Adesanya est un talent si spécial. L’homme est juste amusant à regarder, et il y a presque une garantie qu’il frappe Romero au visage à un moment donné (pourtant, le coup de pied est tout aussi susceptible de ne pas avoir d’effet sur le cubain sans cou).

Je ne sais pas si ces genoux sont légaux dans cette promotion, mais ils sont définitivement brutaux!

Lorsqu’un mec se tient dos à la clôture et offre peu de défense, vous pouvez vous permettre de faire preuve de créativité.

Terrain aléatoire

Shoutout lamas.

