Midnight Mania! Weili Zhang tente de quitter la Chine pour terminer son camp d’entraînement en raison d’un coronavirus

Bienvenue à Midnight Mania!

Puisque je peux confirmer que tous nos lecteurs ont accès à Internet, quiconque clique sur cet article est déjà au moins au courant du Coronavirus qui brûle à travers la Chine. Avec un nombre de morts bien supérieur à 200, une grande partie de l’Asie est en panique. Les vols à destination et en provenance de la Chine sont annulés (j’ai re-réservé un vol il y a quelques heures à peine!), Et à peu près le monde entier est plongé dans l’inquiétude et la peur de cette pandémie potentielle.

Il y a aussi des conséquences dans le monde du MMA. Il y a quelques jours à peine, le directeur du champion des poids de paille de l’UFC, Weili Zhang, Brian Butler, a déclaré que le camp de Zhang allait bien et ne semblait pas anticiper de changement. Quelque chose a changé depuis lors, afin d’éviter tout conflit potentiel avec le virus, Zhang prévoit de se rendre rapidement à Las Vegas et d’y terminer son camp.

“L’UFC a travaillé dur pour accélérer la venue de Weili et de son équipe pour des raisons de précaution”, a déclaré Butler à MMAFighting. “J’ai de nouveau connecté l’UFC avec Tulsi Gabbard qui a gracieusement essayé d’aider à faire avancer les choses.”

Avec un peu de chance, Zhang est en mesure de comprendre rapidement sa situation en matière de visas, sinon elle risque de ne pas pouvoir du tout quitter la Chine. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour sur sa défense du titre face à Joanna Jedrzejczyk, qui est prévue pour le samedi 7 mars 2020 à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Insomnie

Quelqu’un va combattre Jared Cannonier! J’aimerais vraiment voir le match de Darren Till personnellement.

En parlant de trouver Cannonier un adversaire, ne serait-ce pas bien si Gegard Mousasi était toujours dans le mix?

Dans les mots immortels du sage DJ Khaled, «Anotha One». Umar Nurmagomedov a signé avec l’UFC!

Si l’UFC doit absolument procéder avec cette maladresse Jose Aldo contre Henry Cejudo, c’est absolument le combat à faire.

Mes poignets me faisaient mal.

Est-ce le plus grand moment de l’histoire de l’UFC? Probablement.

Slips, rips et clips KO

Un autre moment assez légendaire en MMA:

Comme on pouvait s’y attendre, j’apprécie une prise de dos et un étranglement bien exécutés.

Je pense que ce type est peut-être mort, c’est un knock-out assez effrayant.

Terrain aléatoire

Est-ce mon premier post aléatoire sur les fleurs? Je crois que ça pourrait l’être.

Midnight Music: Je mourrai fermement en pensant que la sortie des Beatles en 2003 Let It Be … Naked est largement supérieure au mix et à la tracklist d’origine.

Dormez bien Maniacs! Plus de folie des arts martiaux est toujours en route.