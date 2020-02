Miesha Tate détaille les débuts du Cyber ​​Bellator MMA: «Elle est sacrément proche d’une pièce unique»

Cris Cyborg a tiré le meilleur parti de ses débuts au Bellator MMA plus tôt ce mois-ci au Bellator 238 lorsqu’elle a terminé la championne féminine des poids plumes Julia Budd via le TKO de quatrième ronde pour remporter son quatrième titre mondial majeur.

La victoire n’a pas été une surprise si importante compte tenu des antécédents professionnels de Cyborg, mais la façon dont l’ancien champion de l’UFC, de Strikeforce et de l’Invicta FC a démantelé Budd était assez impressionnante. Cyborg a dû faire face à une pression constante, à plusieurs tentatives de démontage et à un moteur implacable de Budd avant de trouver sa fenêtre pour une arrivée dans les manches du championnat.

L’approche de Cyborg au combat différait de son plan de jeu habituel et les autres vedettes du MMA en ont certainement pris note. L’une étant l’ancienne championne des poids coqs de l’UFC, Miesha Tate, qui a affronté Cyborg, Ronda Rousey, Amanda Nunes et Holly Holm au cours de sa carrière de MMA.

“Elle est sacrément proche d’une pièce unique et j’ai aimé son approche”, a déclaré Tate à propos de Cyborg lors d’un récent épisode de MMA sur Sirius XM. «Tu sais ce que j’ai appris de ce combat avec Cyborg et Julia Budd? Julia Budd, physiquement, je pense est à égalité avec Cyborg, et pas beaucoup de femmes au niveau de 145 livres, je dirais rivaliser avec Cyborg, force pour force. Julia Budd est l’une de ces femmes. Elle est tout aussi grande, sinon plus grande, si vous pouvez l’imaginer, que Cyborg. “

Alors, qu’est-ce que Cyborg a fait exactement pour remettre à Budd sa première défaite depuis 2011? En dehors de l’atterrissage des derniers tirs au quatrième tour pour émietter Budd sur la toile, la capacité de Cyborg à rester calme et à garder le contrôle de la cage lui a vraiment permis de gagner ce combat.

“La force n’était pas une différence dans ce domaine”, a déclaré Tate. «Cyborg était juste la meilleure femme ce soir-là. Ce que j’ai aimé, c’est que, au premier tour, Cyborg n’est pas sortie comme une folle comme elle l’a fait d’innombrables fois auparavant et je pense que c’était son erreur contre Amanda [Nunes] et je l’ai dit. Si elle ne respecte pas cela, elle va se blesser. Amanda a une main droite qui peut éloigner n’importe qui, homme ou femme. Je vous le dis en ce moment, vous vous fâchez avec cette chose, il y a des chances que vous descendiez. Cyborg est sortie avec un abandon imprudent et elle s’est mise à l’écart. Mais qu’aurait-elle appris après ça? C’est ce qui est un signe révélateur d’un vétéran de quelqu’un qui évolue encore, même si elle est dans le jeu depuis si longtemps. “

Cyborg, 34 ans, a peut-être perdu un peu de piquant après avoir été éliminée par Amanda Nunes en décembre 2018, mais la légende brésilienne a repris son élan avec sa récente victoire sur Budd. Après tout, aucune autre combattante de l’histoire de ce sport n’a remporté quatre titres mondiaux majeurs et Cyborg a essentiellement rendu les choses faciles.

“Elle est sortie au premier tour avec respect, elle a respecté la championne, Julia Budd”, a déclaré Tate. «Et puis elle est arrivée plus forte au deuxième tour et elle a fini par se battre, elle a mis la pédale au métal et est sortie en tant que Cyborg vintage. C’était excitant de voir la progression de la façon dont Cyborg a résolu le puzzle. Nous disons que c’était une mutilation mais c’était quand Cyborg a décidé de l’allumer, ce n’était pas comme si ce n’était pas un bon combat. Il y avait des points compétitifs. Julia n’est jamais descendue comme Cyborg. Julia n’a jamais commencé et une fois que Cyborg a commencé, la piste était glissante pour Julia Budd, c’était le début de la fin. »

Nous verrons où cette victoire mènera Cyborg en 2020 alors qu’elle s’enfonce dans une nouvelle maison, une promotion et une division.