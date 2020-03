Miesha Tate et Brandon Vera du ONE Championship rencontrent les troupes américaines à Guam

Ces dernières années, tout a été malheureux et sombre, alors voici un petit extrait de bonnes nouvelles, gracieuseté de ONE Championship.

Plus tôt ce mois-ci, la vice-présidente de ONE, Miesha Tate, et le champion en titre des poids lourds, Brandon Vera, ont rendu visite à Guam pour visiter les troupes stationnées à la base aérienne d’Andersen.

La visite a été coordonnée avec l’Organisation des services unis (USO), car Tate et Vera ont participé à diverses activités avec des militaires et des femmes qui sont affectés loin de chez eux.

Ce fut l’occasion pour les troupes de rencontrer deux des étoiles les plus reconnaissables de ONE tandis que, pour Tate et Vera, ce fut l’occasion de redonner à ceux qui servent pour la protection de la nation.

“Ce voyage a été spectaculaire”, a déclaré Tate. «Nous aimons faire ce genre de choses pour les militaires. C’est tellement cool de voir leurs visages s’éclairer pendant une seconde après tant de sacrifices qu’ils font.

«Je dois monter dans un sous-marin, ce qui m’a littéralement époustouflé. J’ai tellement plus de respect pour ce qu’ils font, si c’est possible. Aller dans ce minuscule sous-marin et y passer tout ce temps qu’il faut y consacrer, et le dévouement dont ils ont besoin pour rester au point et défendre notre pays, c’est juste fou.

«C’est ma première fois à Guam, donc pour moi c’est comme une nouvelle expérience. Je l’aime tellement que je veux revenir. »

Tate et Vera ont visité la base de l’Air Force et la base navale lors de leur visite, et ont participé à une séance de rencontre où ils ont rencontré les troupes, pris des photos et signé des autographes.

«J’adore pouvoir rencontrer les troupes et leur montrer notre gratitude», a déclaré Tate. «Sincèrement, du fond du cœur, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Cela signifie beaucoup, le sacrifice que vous êtes prêt à faire si nécessaire pour protéger ce que nous apprécions au quotidien. »

Vera a précédemment servi dans l’US Air Force de 1997 à 1999, mais a admis qu’il ignorait le niveau de protection militaire que les États-Unis accordent à la région, malgré le fait qu’il possède une résidence à Guam.

“Je n’en avais aucune idée, et je suis ici depuis quatre ans”, a admis Vera. “Vous entendez ces histoires, et vous pleurez presque parce que c’est une question de passion et de famille et de connexion les uns avec les autres, de rester connecté et de s’entraider.”

