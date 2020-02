Miesha Tate fait l’éloge de Cris Cyborg: «Elle est sacrément proche d’une pièce unique»

Image via @mieshatate sur Instagram

Cris Cyborg a fait ses débuts avec succès au Bellator MMA en battant Julia Budd au Bellator 238 et en remportant le titre poids plume. Ce faisant, Cyborg a également ajouté son quatrième titre mondial promotionnel, ajoutant la ceinture Bellator à un étui à trophées qui comprenait déjà des ceintures Strikeforce, Invicta et UFC.

Se sentant rafraîchie avec sa nouvelle promotion contrairement à son temps à l’UFC, Cyborg a présenté une performance à retenir dans ses débuts avec Bellator. Sa performance contre Budd était suffisamment magistrale pour attirer l’attention d’un ancien champion également.

Miesha Tate de Sirius XM, qui est également une ancienne championne de l’UFC et de Strikeforce, a donné son avis sur la victoire de Cyborg sur Budd, disant qu’elle aimait vraiment son approche dans le combat.

🔊 “C’était excitant de voir la progression de la façon dont Cyborg a résolu le puzzle…” – @MieshaTate dit à @RyanMcKinnell comment elle a été impressionnée par les débuts de Cyborg #Bellator contre Julia Budd. 👊🎙️👊🎙️👊🎙️👊🎙️ pic.twitter.com/hYMB3E5Vqm

– MMA sur SiriusXM (@MMAonSiriusXM) 30 janvier 2020

“Elle est sacrément proche d’une pièce unique et j’ai aimé son approche”, a déclaré Tate à propos de Cyborg. «Tu sais ce que j’ai appris de ce combat avec Cyborg et Julia Budd? Julia Budd, physiquement, je pense est à égalité avec Cyborg, et pas beaucoup de femmes au niveau de 145 livres, je dirais rivaliser avec Cyborg, force pour force. Julia Budd est l’une de ces femmes. Elle est tout aussi grande, sinon plus grande, si vous pouvez l’imaginer, que Cyborg. “

Tate continuerait à féliciter Cris Cyborg pour son plan de jeu à l’intérieur de la cage contre Budd et a noté que Cyborg avait combattu un peu différemment de ce qu’elle était connue tout au long de sa carrière.

“La force n’était pas une différence dans ce domaine”, a déclaré Tate. «Cyborg était juste la meilleure femme ce soir-là. Ce que j’ai aimé, c’est que, au premier tour, Cyborg n’est pas sortie comme une folle comme elle l’a fait d’innombrables fois auparavant et je pense que c’était son erreur contre Amanda [Nunes] et je l’ai dit. Si elle ne respecte pas cela, elle va se blesser. Amanda a une main droite qui peut éloigner n’importe qui, homme ou femme. Je vous le dis en ce moment, vous vous fâchez avec cette chose, il y a des chances que vous descendiez. Cyborg est sortie avec un abandon imprudent et elle s’est mise à l’écart. Mais qu’aurait-elle appris après ça? C’est ce qui est un signe révélateur d’un vétéran de quelqu’un qui évolue encore, même si elle est dans le jeu depuis si longtemps. “

Dans la lutte contre Budd, Tate a noté que Cyborg avait modifié son approche initiale, ce qui l’avait aidée à exécuter plus tard dans la lutte.

“Elle est sortie au premier tour avec respect, elle a respecté la championne, Julia Budd”, a déclaré Tate. «Et puis elle est arrivée plus forte au deuxième tour et elle a fini par se battre, elle a mis la pédale au métal et est sortie en tant que Cyborg vintage. C’était excitant de voir la progression de la façon dont Cyborg a résolu le puzzle. Nous disons que c’était une mutilation mais c’était quand Cyborg a décidé de l’allumer, ce n’était pas comme si ce n’était pas un bon combat. Il y avait des points compétitifs. Julia n’est jamais descendue comme Cyborg. Julia n’a jamais commencé et une fois que Cyborg a commencé, la piste était glissante pour Julia Budd, c’était le début de la fin. »

Comme indiqué, Tate et Cyborg ont détenu des titres à la fois dans Strikeforce et UFC, et dans sa victoire pour remporter le titre Bellator poids plume, Miesha Tate a vu une version différente de Cyborg, qui a rappelé à tout le monde combien elle a été légendaire tout au long de sa carrière.

Que pensez-vous des commentaires de Miesha Tate sur Cris Cyborg?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 31/01/2020.