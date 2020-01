Miesha Tate pense que Conor McGregor est “humilié” par les problèmes juridiques qui se présentent à l’UFC 246

Les fans de combat n’obtiennent pas le même vieux Conor McGregor qu’ils ont l’habitude de participer au combat de retour de l’Irlandais demain soir (samedi 18 janvier 2020) à l’UFC 246 en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur de T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, quand il affronte Donald Cerrone dans un événement principal poids welter.

Ce sera le premier voyage de McGregor dans l’Octogone depuis qu’il a été étouffé par son rival Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229, et “Notorious” adopte une approche beaucoup plus calme cette fois-ci. Les explosions verbales typiques, les attaques personnelles et les citations de clic-appâts que McGregor semble pousser à chaque combat sont inexistantes dans sa bataille avec “Cowboy” et ça va. McGregor est à un moment de sa carrière où son nom, ses antécédents et ses capacités offensives à l’intérieur de la cage sont suffisants pour vendre un combat.

Mais pourquoi McGregor est-il si réservé contre Cerrone par rapport à ses autres combats?

Bien que Cerrone ait été extrêmement respectueux de son propre chef, cela n’a peut-être pas vraiment à voir avec l’adversaire de McGregor. Selon l’ancienne championne des poids coqs de l’UFC, Miesha Tate, le nouveau personnage “humble” de McGregor est le résultat direct de ses récents problèmes juridiques, qui ont apparemment vérifié l’irlandais irréfléchi et mis les choses en perspective pour 2020.

“Je pense que c’est en partie pourquoi nous voyons l’apprivoisement de Conor”, a récemment déclaré Tate sur MMA sur SiriusXM (transcription par BJPenn.com). “Je ne pense pas que vous puissiez avoir ce genre d’allégations et que vous ayez toujours l’air impétueux et immature et qu’il s’en fiche.

“Il montre un côté plus sentimental, comme un côté plus doux. Il montre un côté compatissant. Je pense que lorsque vous avez ces allégations qui planent au-dessus de votre tête, cela doit vous effrayer un peu et cela doit vous humilier un peu. Pas seulement la perte, mais le type de choses que Conor a faites, ce sont des histoires plus grandes que sa carrière de combattant. »

McGregor, 31 ans, a eu sa juste part de problèmes juridiques au cours des dernières années. En dehors du nuage sombre des allégations d’agression sexuelle qui pèsent actuellement sur sa tête, «Notorious» a pris de la chaleur après avoir frappé un vieil homme au visage, attrapé et brisé le téléphone portable d’un fan, et ayant besoin d’effacer son nom dans une demande de paternité de 2017 .

Tout cela dit, malgré son nouveau personnage, Tate pense que l’ancien champion de l’UFC reviendra à ses anciennes habitudes dans son prochain combat. McGregor a juste besoin de reprendre de l’élan et de s’asseoir en face d’un adversaire désireux d’échanger des coups verbaux afin de canaliser ses anciennes manières de parler.

“S’il bat Cowboy, je pense que quiconque combattra, il commencera lentement à intégrer à nouveau ses paroles de poubelle parce que la marque aura fait un revirement”, a-t-elle déclaré. “Mais en ce moment, il est intelligent. C’est exactement la façon dont il doit gérer son retour et je pense qu’il doit être franc et ouvert, et continuer comme il l’a été avec l’histoire de Conor McGregor et son retour. “

Que les fans de combat aient été témoins du chaos auquel ils sont habitués avant l’UFC 246, cela n’a pas vraiment d’importance. Conor McGregor est de retour dans le jeu de combat et cherche à rattraper le temps perdu. Cela devrait suffire à faire bouillir le sang dans le premier grand week-end de combat de 2020, d’autant plus que «Notorious» revient contre un sauvage comme Cerrone.

MMAmania.com proposera ce week-end une couverture en direct, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 19 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.