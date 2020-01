Miesha Tate sur Conor McGregor: “ C’est exactement ainsi qu’il doit gérer son retour ”

Une version à consonance différente de Conor McGregor est apparue à l’approche de son combat contre Donald «Cowboy» Cerrone lors de l’UFC 246, et cette version a été pleinement exposée lors de la conférence de presse d’avant-combat de mercredi.

McGregor n’est pas venu à la conférence de presse avec une tonne de paroles de poubelle ou d’animosité envers Cerrone, au lieu de cela, il a choisi de rendre hommage à son prochain adversaire et de lui attribuer le mérite d’être devenu un père de famille et son activité à l’intérieur de l’Octogone. Cette version du personnage de McGregor a attiré l’attention de beaucoup, y compris l’ancienne championne des poids coq des femmes de l’UFC, Miesha Tate.

Au cours de son émission sur MMA Tonight sur Fight Nation de Sirius XM, Tate a discuté du nouveau son de McGregor, affirmant que l’ancien champion semblait plus ancré à son retour.

«Je pense qu’il a manqué de concentration à un moment de sa carrière, mais il semble qu’il ait inversé la tendance, qu’il en ait appris, qu’il ait réalisé après une perte qu’il n’était pas seulement invincible, qu’il ne pouvait pas faire toutes ces choses. et toujours gagner, il a dû revenir à ses racines. On dirait qu’il est plus à la terre “, a déclaré Tate.”

Selon un rapport du New York Times, McGregor fait actuellement l’objet d’une enquête pour agression sexuelle, mais il n’a pas été inculpé. Lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur ces allégations lors de la conférence de presse, les fans ont rapidement hué pendant que Cerrone et Dana White venaient à la défense de McGregor. Avec ces questions qui l’entourent en ce moment, Tate pense que McGregor a été humilié.

“Je pense que c’est en partie pourquoi nous voyons l’apprivoisement de Conor”, a déclaré Tate. “Je ne pense pas que vous puissiez avoir ce genre d’allégations et que vous ayez toujours l’air impétueux et immature et qu’il s’en fiche. Il montre un côté plus sentimental, comme un côté plus doux. Il montre un côté compatissant. Je pense que lorsque vous avez ces allégations qui planent au-dessus de votre tête, cela doit vous effrayer un peu et cela doit vous humilier un peu. Pas seulement la perte, mais le type de choses que Conor a faites, ce sont des histoires plus grandes que sa carrière de combattant. »

Bien qu’il n’y ait aucun doute sur le pouvoir star actuel de McGregor, Tate pense qu’il est en train de récupérer son image publique.

«Je veux dire, est-il pertinent? Oui. Mais sa marque a-t-elle été endommagée et ternie d’une manière ou d’une autre? Absolument », a déclaré Tate. “Et maintenant, je pense qu’il essaie de faire un peu de récupération sur ce processus. Je ne pense pas que l’ancien Conor McGregor réussisse aussi bien avec les fans. Ce n’est pas ce qu’ils veulent voir à un moment où ils n’ont pas aimé ce qu’ils ont vu de Conor. Ils veulent voir l’équipe qui était avant, ils veulent qu’il se remette sur la piste gagnante. »

Alors qu’il a un adversaire très respecté et jeu devant lui à l’UFC 246, Miesha Tate pense que s’il est victorieux contre Donald Cerrone, McGregor pourrait lentement commencer à ramener ses manières de parler des ordures.

“S’il bat Cowboy, je pense que quiconque combattra, il commencera lentement à intégrer à nouveau ses paroles trash parce que la marque aura fait un certain revirement”, a déclaré Tate. “Mais en ce moment, il est intelligent. C’est exactement de cette façon qu’il doit gérer son retour et je pense qu’il doit être franc et ouvert, et continuer comme il l’a été avec l’histoire de Conor McGregor et son retour. »

Que pensez-vous de ces commentaires de Miesha Tate?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.