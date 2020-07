Mike Brown veut voir Dustin Poirier se faire tirer dessus ou se battre avec un chapiteau

Mike Brown pense que de grandes choses devraient être à l’horizon de Dustin Poirier.

L’ancien champion du poids plume du WEC et entraîneur actuel de la Top Team américaine veut voir Poirier se faire tirer la prochaine fois sur la ceinture légère de l’UFC ou autrement participer à un combat de chapiteau. Bien sûr, Poirier vient de remporter une victoire impressionnante dans un combat de prétendants «Fight of the Year» contre Dan Hooker dans l’acte en tête d’affiche de l’UFC sur ESPN 12.

Brown pense que Poirier s’est avéré être un match nul et l’un des combattants les plus excitants de l’entreprise.

« Je ne sais pas combien d’événements principaux d’affilée, mais c’est beaucoup », a déclaré Brown à MMA Junkie. «J’ai l’impression qu’il porte beaucoup de ces émissions. C’est un gars que tout le monde veut voir, bien sûr, c’est mon ami, mais en tant que fan, il n’y a que quelques gars comme lui là-bas. Chaque combat porte ses fruits, chaque combat est le candidat du «combat de l’année», et si ce n’est pas le cas, c’est parce que quelqu’un a été mis de côté très rapidement. Si ça va n’importe quelle distance, ça va être sauvage. «

Dan Hooker, en colère, n’a «aucun regret, aucune excuse» après sa défaite face à Dustin Poirier

Twitter réagit à la victoire de Dustin Poirier sur le combat de l’année contre Dan Hooker à l’UFC sur ESPN 12

Résultats de l’UFC sur ESPN 12: Dustin Poirier devance Dan Hooker dans un classique de tous les temps

Poirier a une fiche de 6-1 lors de ses sept dernières performances, sa seule défaite venant du champion invaincu Khabib Nurmagomedov. Dans ce dernier tronçon, Poirier a titré six de ces sept événements de l’UFC et a remporté six prix d’après-combat – cinq bonus «Fight of the Night» et un «Performance of the Night».

Brown voit Poirier comme un atout important pour l’UFC, et bien que Poirier ne soit pas champion, l’entraîneur de l’ATT aimerait voir «The Diamond» être payé comme de nombreuses stars non UFC.

« En fin de compte, s’il s’agit de tirer du poids, si vous êtes nul, si vous êtes le gars que les gens paient pour voir, alors vous méritez l’argent », a expliqué Brown. «Évidemment, il est nul. C’est un gars que les gens veulent voir. C’est un gars qui fait un show. C’est un gars qui livre à chaque fois. Chaque fois, c’est le chaos sauvage. C’est le «combat de l’année», c’est le «combat de la nuit», quelqu’un s’embrouille. Il livre à chaque fois. «

Après l’épreuve exténuante avec Hooker, Brown aimerait voir Poirier donner un repos normal à son corps et voir comment la division des poids légers se détachera dans les mois à venir alors qu’il y a un combat d’unification du titre en attente avec le champion Nurmagomedov et le détenteur du titre par intérim Justin Gaethje.

Selon la façon dont la catégorie de poids de 155 livres se déroule, Brown veut voir Poirier obtenir un coup de feu au titre d’un combat de chapiteau.

« Je ne pense pas qu’il y ait une précipitation », a déclaré Brown. « Regardons le paysage, voyons la suite. Dans un monde parfait, pour moi un combat pour le titre, mais il y a peut-être un grand combat passionnant là-bas.

«Je sais que pour lui, il s’agit de quelque chose qui l’excite. Cela doit être quelque chose qui l’excite, quelque chose qui le motive, quelque chose qui le met dans la salle de gym et qui allume son feu et le pousse à se pousser au maximum. C’est ce qu’il veut, surtout quand vous avez eu tellement de combats UFC de haut niveau. Il faut du temps pour allumer ce feu. Je veux dire, ils sont là-bas, mais il ne s’agit pas seulement de combattre. Il y travaille depuis si longtemps, cela doit signifier quelque chose pour lui. Nous verrons ce qu’ils trouveront. «

Photos: Le meilleur de Dustin Poirier

voir 67 images