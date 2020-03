Mike Dolce dit que Nick Diaz et Cie ont tenté de lui sauter dessus et Johny Hendricks avant le combat pour le titre UFC 171

Si vous savez quelque chose sur Nick Diaz, c’est que le cogneur de Stockton n’a pas peur de s’engager dans n’importe quelle forme de coups de poing, que ce soit dans un combat d’arts martiaux mixtes (MMA) sanctionné ou dans un combat de rue tous azimuts.

Enfer, même un hall de casino est un jeu équitable.

Alors que certains des combats hors de la cage et des quasi-accidents de Nick ont ​​été enregistrés, d’autres – comme sa bagarre post-combat à l’hôpital avec Joe Riggs – ne peuvent être revus que par ceux qui étaient réellement là pour le vivre.

Maintenant, Mike Dolce arrive avec un autre conte de Nick Diaz, révélant que lui et son ancien client et ancien champion des poids welters de l’UFC, Johny Hendricks, ont presque été sautés par Nick and Co. dans le parking avant l’UFC 171.

Tout a commencé lorsque Diaz a commencé à chahuter «Bigg Rigg» pendant les pesées. Après que Dolce et Hendricks soient sortis de l’arène pour finir de perdre du poids après avoir raté la première tentative, ils ont été informés que Nick était en route et cherchait un combat.

“Nous prenons son équipement, nous obtenons l’équipe, nous sortons”, a déclaré Dolce sur sa chaîne YouTube (via Middle Easy). «Alors que nous traversons le parking, le garde du corps personnel de Dana White arrive en courant et il est f – king massif. Comme un secondeur de la NFL, comme 6’6 “, 300 livres f-king, en forme, jaune, grand mec hawaïen f-king. (Il a dit) “Dolce, Dolce, tu ne peux pas devenir mec, tu dois faire attention! Nick Diaz cherche Johny, il veut le combattre! “Je me disais” quoi? Qu’est-ce que tu racontes?’

“(Il est comme) ‘il le cherche dans le parking, en ce moment, il veut combattre Johny Hendricks en ce moment dans le parking!’ J’étais comme ‘est-ce que tu te moques de moi?’ Ensuite, tout d’un coup nous entendons des gens crier comme «le voilà! F – k vous mec! »Tout d’un coup, comme une émeute éclate dans le parking», a-t-il ajouté.

“Johny est tout préparé, nous sommes tous préparés. Nous allons finir de couper une demi-livre de poids f-king, et nous sommes comme ‘oh putain, Nick Diaz et tous les garçons f-king 209 sont sur le point de nous sauter dans le parking f-king – comme pendant les pesées f – king UFC.

“Donc, nous récupérons tout notre équipement et nous sommes comme si nous devions faire des pistes et sortir le f – k d’ici avant que ces garçons ne découvrent que c’est nous. Nous aimons donc courir avec nos sacs de sport et notre équipement, courir dans le parking, traverser la rue, arriver là où nous allons. Nous prenons l’ascenseur et nous nous disons «saints qui étaient fous!»

Heureusement, Hendricks et Dolce s’en sont sortis indemnes et «Bigg Rigg» a remporté le titre vacant de 170 livres après avoir dominé Robbie Lawler.