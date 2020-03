Mike Perry affirme qu’il «pourrait facilement être champion» dans n’importe quelle catégorie de poids inférieure au poids welter

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Mike Perry, poids welter UFC préféré des fans, est convaincu qu’il a les compétences nécessaires pour être champion dans n’importe quelle catégorie de poids inférieure à sa division actuelle. Malheureusement, il admet également qu’il est un peu trop gros pour tomber au sud du poids welter.

Perry a fait ce commentaire sur Twitter jeudi.

Je pourrais facilement être champion si je pouvais combattre dans n’importe quelle catégorie de poids inférieure au poids welter, mais j’ai trop de pouvoir pour y aller avec vous, les petits

– Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 23 mars 2020

Ce n’est pas la première fois que Perry lance l’idée d’abandonner une catégorie de poids. Il avait auparavant taquiné une baisse de poids léger, mais a reconnu qu’il serait difficile de réduire cette division plus légère.

“Pour des raisons de performance et de santé, si je peux le faire sainement et vivre plus sainement, ce que j’ai fait à l’opposé, c’est assez drôle”, a déclaré Perry à propos d’une baisse potentielle du poids léger lors d’un épisode de février de Spectacle MMA d’Ariel Helwani. «Je suis toujours en forme, peu importe ce qui se passe, mais parfois j’ai des douleurs et des blessures, c’est presque comme si ça me coupe le souffle. Certaines personnes peuvent confondre cela pour le cardio mais je suis en grande forme. Le cardio est mental, c’est la façon dont vous gérez votre système, vous devez savoir combien de carburant vous avez, vous ne pouvez pas tout mettre sur le gaz. Je pense juste à me battre comme toujours, mec. “

Bien qu’il semble que Mike Perry rêve une fois de plus d’un changement de classe de poids, il est également possible que son récent commentaire sur le sujet soit le produit de l’ennui lié à la quarantaine.

L’étoile poids welter a tellement caché le fait que les choses deviennent un peu fastidieuses au palais «Platinum».

Je vais mourir d’ennui avant la couronne 😷

– Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 23 mars 2020

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/03/2020.