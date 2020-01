Mike Perry affronte Al Iaquinta au SUG 11

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Certains fans ne s’en souviennent peut-être pas, mais Mike Perry et Al Iaquinta ont eu une brève querelle il y a plusieurs années. Les poids mi-moyens et légers auront l’occasion de régler leur querelle – si elle existe toujours – dans un match de grappling au SUG 11.

La promotion du grappling, qui est une idée originale de l’ancienne star de l’UFC et du Bellator Chael Sonnen, a annoncé ce passionnant affrontement Perry contre Iaquinta sur Instagram.

La carte SUG 11 comprendra également un concours entre l’ancien champion de Strikeforce Jake Shields et Richie Martinez, et une apparition de la star du Bellator Austin Vanderford, le mari de la star de l’UFC Paige VanZant.

En parlant de conjoints, l’épouse et la femme de coin de Perry, Danielle Nickerson, concourront également sur la carte.

“Nous sommes de retour au Roseland Theatre au centre-ville de Portland, en Oregon, le dimanche 23 février et diffusons en direct via @ufcfightpass à 15 h 00 HNP! Menée par la Tag Team Jiu Jitsu, cette carte de 10 combats est pleine de talent dans les mondes du jiu jitsu et du MMA de haut en bas! L’équipe Nicky Rod et Craig_Jones affronteront les challengers Team Vinny Magalhaes et Kyle Boehm avec 25k sur la ligne!

Jake Shields est de retour et fait face à l’un des plus grands noms de 10th Planet… Richie ‘Boogeyman’ Martinez dans notre co-événement principal. Le reste de la carte principale est Austin Vanderford du Bellator contre Gabriel “Zangief” Checco et Platinum Mike Perry contre Al Iaquinta! Notre undercard comprend des ceintures noires en solo gi et sans match gi ainsi qu’un combat avec la Platinum Princess! Carte complète à annoncer prochainement.

Les billets sont en vente maintenant en ligne sur www.cascadetickets.com et localement via Bridge City Fight Shop à Tualatin à partir de seulement 10 $ pour ce spectacle pour tous les âges! SAUVEZ LA DATE et ne la manquez pas le 23 février! ”

Selon vous, qui sortira vainqueur lorsque Mike Perry et Al Iaquinta s’affronteront au SUG 11?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.