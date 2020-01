Mike Perry de l’UFC a tort d’utiliser N-word

L’édition de jeudi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 016 du podcast, les messieurs discutent des dernières nouvelles et notes, y compris d’une controverse inattendue.



Mike Perry se retrouve au centre de la controverse après avoir appelé l’acteur Michael Jai White le N-mot dans le cadre de leur bœuf Twitter cette semaine. L’utilisation par Perry du slur racial (version d’argot) a provoqué une réaction de la part d’un autre combattant de l’UFC, Angela Hill, qui l’a dénoncé. Que se passe-t-il même ici? Pourquoi Perry doit-il y aller en premier lieu?

Une conférence de presse avant le combat contre l’UFC 246 est en cours. Mercredi 15 janvier, Conor McGregor et Donald Cerrone se retrouveront face à face. Quel impact cela aura-t-il sur l’événement et l’avenir global de McGregor le reste de l’année?

“Le zombie coréen” Chan Sung Jung ne cessera tout simplement de pousser pour un tir au titre contre le champion poids plume de l’UFC Alexander Volkanovski. Pourrait-il vraiment obtenir le combat?

MMA Junkie a décerné ses prix pour 2019, dont Male Fighter of the Year (Israel Adesanya), Female Fighter of the Year (Amanda Nunes), Knockout of the Year (Jorge Masvidal), Submission of the Year (Bryce Mitchell), Fight de l’année (Adesanya contre Kelvin Gastelum), et plus encore. Les gars réagissent aux gagnants et partagent leurs sélections personnelles.

