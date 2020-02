Mike Perry intéressé à passer à 155 livres

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Le favori des fans de poids welter de l’UFC, Mike Perry, dit qu’il envisage de passer à 155 livres après avoir lutté lors de ses derniers combats à 170 livres.

Perry a abandonné deux combats consécutifs contre Geoff Neal et Vicente Luque et a globalement perdu cinq de ses sept derniers combats à 170 livres. C’est en partie pourquoi il envisage potentiellement une baisse de poids pour prendre un nouveau départ, bien qu’il ne soit pas convaincu qu’il sera en mesure de réduire tout ce poids. S’exprimant sur le MMA Show d’Ariel Helwani, Perry a parlé de descendre d’une catégorie de poids.

“Je vais écraser Al Iaquinta ce week-end (à Submission Underground), puis nous parlions de 155 livres, mais je ne pense pas que je peux le faire, je ne pense pas que je puisse le faire du tout. Mais je ne suis pas assez grand, et après avoir écrasé Al Iaquinta, nous pouvons poursuivre Khabib Nurmagomedov parce que mon combat est de premier ordre », a déclaré Perry.

On a demandé à Perry pourquoi il envisagerait d’abaisser une catégorie de poids alors qu’il est un poids welter bien construit. “Platinum” a déclaré qu’il pensait qu’il pouvait toujours être en meilleure forme pour des raisons de santé et c’est pourquoi il envisage de passer à une catégorie de poids.

“Pour des raisons de performance et de santé, si je peux le faire sainement et vivre plus sainement, ce que j’ai fait à l’opposé, c’est assez drôle. Je suis toujours en forme, peu importe ce qui se passe, mais parfois j’ai des douleurs et des blessures, c’est presque comme si ça me coupe le souffle. Certaines personnes peuvent confondre cela pour le cardio mais je suis en grande forme. Le cardio est mental, c’est la façon dont vous gérez votre système, vous devez savoir combien de carburant vous avez, vous ne pouvez pas tout mettre sur le gaz. Je pense juste à me battre comme toujours, mec », a déclaré Perry.

Aimeriez-vous voir Mike Perry se battre à 155 livres?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/02/2020.