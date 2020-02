Mike Swick vit sa meilleure vie après sa retraite: «Le combat n’a jamais été ma fin de match»

Mike Swick n’a jamais eu l’intention de se battre pour définir sa vie.

L’acteur de la saison 1 d’Ultimate Fighter se consacre aux arts martiaux mixtes depuis plus de deux décennies, mais la compétition au sein de l’UFC Octagon n’était pas censée être sa plus grande réalisation.

En fait, Swick dit qu’il avait des plans à long terme pour ce qu’il allait faire après la fin des combats bien avant qu’il ne l’appelle une carrière en 2015.

“Je n’ai jamais voulu que le combat soit ma fin de match”, a déclaré Swick à MMA Fighting. «J’ai cassé les choses à un stade précoce de ma vie. J’ai réalisé que le combat est un divertissement et que le divertissement est de courte durée. Vous ne pourrez le faire que pendant si longtemps, puis vous allez tomber et cela va devenir de plus en plus difficile de gagner de l’argent.

«Les combats n’ont donc jamais été ma fin de match. C’était un début. Malheureusement, je suis tombé malade et je n’étais pas en mesure d’avoir la carrière que je voulais, mais j’ai eu assez de coup pour monter des entreprises et gagner de l’argent pour en ouvrir de nouvelles. »

Swick a subi des blessures et un état de spasme œsophagien qui l’ont fait dérailler pendant une grande partie de sa carrière. Il a été contraint de rester sur la touche pendant plus de deux ans entre 2010 et 2012 puis à nouveau entre 2012 et 2015.

Autant qu’il voulait continuer à rivaliser, Swick savait que le temps travaillait contre lui pour aller de l’avant pour un autre retour, mais heureusement, il avait déjà planifié une stratégie une fois les combats terminés.

Alors qu’il était encore au milieu de sa carrière à l’UFC, Swick a ouvert une imprimerie à San Jose, en Californie, qui était devenue sa ville natale adoptée lors de sa formation à l’American Kickboxing Academy. Il y avait beaucoup de hauts et de bas dans cette entreprise, mais après que son imprimerie ait finalement prospéré, Swick a pu le vendre et commencer à travailler vers sa nouvelle ambition – ouvrir un centre de formation à la pointe de la technologie en Thaïlande.

Swick a passé 2013 à construire AKA Thailand, une spin-off de la principale installation AKA à San Jose, mais finalement une salle de gym faite à partir de ses propres conceptions. Sept ans plus tard, AKA Thailand est devenue l’une des premières installations de formation en Asie du Sud-Est et Swick ne pouvait pas être plus heureux des résultats.

«Ma direction pour les affaires était la passion et faire quelque chose qui me passionne vraiment», a expliqué Swick. «Quelque chose que je serais heureux de faire et de me donner les libertés que je veux aussi. Je suis devenu vraiment gros. Tout le monde a une salle de gym. Tout le monde construit un gymnase mais je voulais construire «le» gymnase.

«Je voulais venir ici et construire l’un des meilleurs gymnases de tous les temps. Le Hard Rock ou Planet Hollywood des gymnases. Ce facteur cool. C’est l’un des plus grands au monde et nous sommes sur le point de nous développer. “

Selon Swick, une partie de son plan initial pour AKA Thailand était de construire le gymnase comme lieu de destination où les combattants chercheraient à s’entraîner là-bas, même si cela signifiait voler à travers le monde pour y arriver. Mais la stratégie de Swick est allée beaucoup plus loin que de simplement constituer une équipe de combat qui serait une image miroir de tous les gymnases en cours d’exécution aux États-Unis.

Au lieu de cela, son plan impliquait AKA Thailand pour les artistes martiaux novices, les célébrités et même les vacanciers à la recherche d’un endroit amusant pour s’entraîner et apprendre, ne serait-ce que pour quelques jours.

“Je l’ai créé comme destination”, a déclaré Swick. “Il n’y a jamais eu ce facteur cool, ce facteur” it “avec une salle de sport et c’est ce que je voulais construire. J’essaie de combler ce vide pour créer cette destination cool. Cette expérience cool.

«Nous avons une excellente équipe de combat avec Manel Kape remportant le titre dans RIZIN. Mais nous nous occupons également de tous ces différents types d’individus qui ne sont pas des combattants. “

Swick répertorie des célébrités comme l’artiste Damien Hirst et l’actrice Gina Rodriguez comme anciens visiteurs de la salle de sport et récemment, l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley y a passé quelques semaines alors qu’il se préparait pour son prochain combat contre Leon Edwards à l’UFC Londres.

“[Tyron] est venu ici et a fait un travail incroyable », a déclaré Swick. «Il s’est tellement amélioré en si peu de temps. Il est resté ici pendant trois semaines. Il revenait, il ne pouvait malheureusement pas revenir ici en raison des circonstances. Il allait finir son camp avec nous avant d’aller combattre Leon Edwards mais il ne peut tout simplement pas arriver ici pour le moment.

“Il va finir son camp à Atlanta et partir pour Londres à partir de là, mais il va revenir et recommencer son prochain camp de combat avec nous.”

La prochaine étape pour Swick et sa salle de sport est une expansion massive qu’il prévoit pour cette année, qui verra AKA Thailand croître de manière exponentielle à partir de l’installation de 88 000 pieds carrés qu’il a initialement ouverte.

“Nous avons environ 40 pour cent des deux hectares non développés que nous venons de creuser et j’ai conçu une toute nouvelle installation qui sera AKA deuxième partie et cela rendra AKA Thailand basique”, a déclaré Swick. «Ce sera quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Dans une classe à part. Fondamentalement, les 10 dernières années de ma vie, j’ai construit AKA Thailand et tout le succès qu’il a eu et les cotes et la fondation ont mené à ce point. C’est le projet de rêve que j’ai toujours voulu faire. C’est là que nous prenons cette chose au niveau suivant.

«Je ne veux pas donner grand-chose car cela n’a jamais été fait auparavant. C’est unique. Ce que je dirai, c’est que j’ai construit AKA Thailand pour être un gymnase de rêve. C’est le gymnase de rêve dans mon esprit. “

En plus de diriger l’une des meilleures salles de sport d’Asie, Swick se lance également dans un nouveau concert en tant que commentateur pour Absolute Muay Thai, une promotion qui diffuse actuellement des événements sur UFC Fight Pass.

Swick fera ses débuts ce jeudi soir pour une carte de Thaïlande et il est ravi de voir comment il se mesure au micro.

“Ce sera mon premier commentaire sur le Muay Thai et c’est au Rajadamnern Stadium, qui est l’un des stades de sports de combat les plus célèbres au monde”, a déclaré Swick. “Vous parlez d’un pays où les combats, c’est comme combiner la NFL et la NBA et tous nos sports en un seul sport et avoir ensuite la principale installation étant Madison Square Garden. C’est proche, mais même pas comparable à ce que le Rajadamnern est en Thaïlande.

“Après être venu ici pour former le Muay Thai au cours des 20 dernières années, puis faire ces commentaires sur Fight Pass, c’est un rêve devenu réalité.”

De nombreux combattants ont du mal à rester à la retraite après avoir appelé cela une carrière. C’est presque un point commun à ce stade que tout artiste martial mixte qui prend sa retraite n’est qu’à une seule offre de mettre en scène un retour.

Swick pourrait être l’un de ces rares exemples d’un combattant qui est plus content maintenant à la retraite que lorsqu’il était en compétition active et qu’il ne regarde jamais en arrière.

“Il y a six mois, j’ai eu 40 ans et je vis vraiment ma meilleure vie”, a déclaré Swick. «J’aime tous les aspects de ma carrière, ma liberté, mon réseau, mes amis. C’est vraiment venu ensemble pour moi de toutes ces luttes pour y arriver.

“Pour être un ancien combattant et maintenant avoir une nouvelle carrière et une nouvelle entreprise, c’est définitivement là que je veux être.”