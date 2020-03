Mike Tyson prédit que nous verrons plus de combats MMA vs combats de boxe

Mike Tyson

La légende de la boxe Mike Tyson prédit que nous verrons plus de combats MMA contre des combats de boxe à l’avenir, y compris potentiellement avec Floyd Mayweather Jr.

Tyson a récemment parlé à The Sportsman et a donné une interview fascinante en répondant à des questions sur une grande variété de sujets. Beaucoup de sujets incluaient la propre carrière de boxeur de Tyson, mais il a également été interrogé sur la possibilité de combats MMA contre boxe.

L’intervieweur a demandé à Tyson si, sur la base des combats de Mayweather avec Conor McGregor, nous verrions plus de boxeurs affronter des combattants MMA à l’avenir et Tyson a dit qu’il pensait que cela arriverait.

“Je pense que c’est assez génial! Il a été le premier à le faire. J’aime ça. Ça va arriver plus, absolument. Je ne sais pas dans quelle mesure nous aurions réussi à les combattre – cela dépend toujours des règles que vous combattez », a déclaré Tyson.

Comme le dit Tyson, si un combattant MMA ou un boxeur serait favorisé pour gagner un combat particulier, cela dépend beaucoup du jeu de règles. Comme nous l’avons vu lorsque Mayweather a boxé McGregor à l’été 2017, un boxeur aurait un énorme avantage dans un match entre les cordes.

Dans un match MMA, bien sûr, vous devriez favoriser le combattant MMA juste en raison de l’élément de lutte d’un combat. Si Mayweather affrontait McGregor dans un combat contre le MMA, le résultat aurait probablement été très différent.

Beaucoup de gens se sont demandé comment Tyson aurait réussi s’il avait pris la route du MMA au cours de sa carrière. Il était l’un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps et aurait probablement très bien réussi en MMA, surtout au début. Mais comme le sport a évolué, il est clair que plus que la boxe est nécessaire pour être un champion au plus haut niveau de MMA.

Êtes-vous d’accord avec Mike Tyson et pensez-vous que nous verrons plus de combats MMA vs boxe à l’avenir?