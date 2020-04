Mike Tyson prévoit un retour à la boxe!

L’un des plus grands boxeurs de l’histoire du sport, Mike Tyson, prévoit de revenir dans le cercle carré.

L’ancien champion du monde des poids lourds, Tyson, a récemment révélé au rappeur T.I. au cours d’une session Instagram Live, il est de retour en formation et espère participer prochainement à quelques expositions pour la charité.

«Je veux aller au gymnase et me mettre en forme pour pouvoir organiser des expositions en trois ou quatre tours pour certains organismes de bienfaisance et autres», a expliqué Mike Tyson. “Une exposition de charité, gagnez de l’argent, aidez des sans-abri et des toxicomanes (vulgarité), vous savez, comme moi.”

Bien que ce soit évidemment loin d’un retour professionnel, il sera intéressant de voir à quoi ressemble l’homme de 54 ans à l’intérieur du ring.

Mike Tyson a établi un record professionnel de 50-6 avec 2 sans concours au cours de sa carrière historique. Sa plus récente victoire est revenue en février 2003 lorsqu’il a battu Clifford Etienne par KO.

Bien qu’il soit connu comme l’un des artistes les plus effrayants de l’histoire, Mike Tyson a récemment révélé qu’il était un homme très différent aujourd’hui.

“Napoléon, Alexandre, je les ai tous lus, je les ai tous étudiés. Je connais l’art du combat, je connais l’art de la guerre. C’est tout ce que j’ai jamais étudié. C’est pourquoi j’ai tellement peur, c’est pourquoi ils m’ont craint quand j’étais sur le ring. J’étais un anéantisseur, c’est pour ça que je suis né », a déclaré Mike Tyson.

«Maintenant, ces jours sont révolus. C’est vide, je ne suis rien. Je travaille à être l’art de l’humilité. C’est la raison pour laquelle je pleure, car je ne suis plus cette personne, et il me manque. Parce que parfois je me sens comme une chienne parce que je ne laisse pas la personne sortir. Parce que s’il sort, l’enfer vient avec lui. Et ce n’est pas drôle du tout. J’ai l’air cool comme si j’étais un gars dur, c’est juste que je déteste ce type, j’ai peur de lui. “

Qui aimeriez-vous voir Mike Tyson se battre dans son premier match de boxe d’exposition pour une œuvre de charité? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25 avril 2020