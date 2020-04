Mike Winkeljohn pense que l’UFC aura des panneaux d’affichage plus longs que d’habitude pour rattraper le temps perdu

Jon Jones et Mike Winkeljohn

Mike Winkeljohn Il pense que nous aurons des panneaux d’affichage de 20 combats à l’UFC pour rattraper le temps perdu par la pandémie de coronavirus.

Avec le coronavirus arrêtant le monde du sport, UFC Il a dû reporter trois événements et le statut de ses prochains panneaux d’affichage est inconnu. Mais, Dana White Il a assuré que tous les combattants achèveraient leurs combats déjà programmés.

“Dana a dit et nous a promis d’avoir trois combats”dit Winkeljohn à BJ Penn.com “Dana a fait certaines choses qui nécessitent du courage et il est du genre à le faire.”.

Une option possible consiste à organiser plusieurs événements en une semaine. Cependant, pour Winkeljohn, dit que cela n’a pas de sens en termes de coûts pour l’UFC. En échange, Il pense que l’organisation aura des panneaux d’affichage beaucoup plus longs.

«Nous ne savons pas si nous aurons plusieurs événements en une semaine ou seulement un long événement. Si c’était moi et que je jouais à Las Vegas, je ferais plus de combats lors d’un événement et je compenserais ainsi. »il a expliqué Winkeljohn. «Cela permet de maintenir les coûts à un niveau bas car ils n’ont pas à se déplacer dans des zones différentes ou à entretenir l’Octogone deux fois par semaine. Ils ne peuvent avoir que du PPV. Ils chercheront à réduire leurs coûts et, espérons-le, aideront les combattants. “

Mike Winkeljohn on ne sait pas où les événements auront lieu. Mais pensez-vous UFC 249 Et les prochains événements auront lieu pour que les combattants aient de l’argent dans cette phase difficile.

“Je crois que oui. Ces garçons ne reçoivent pas d’argent et c’est leur seule source de revenus et ils ont des factures à payer. Tant de combattants doivent se battre maintenant, “ dit-il. “J’aime le fait que Dana essaie de les sauver et de lui donner un moyen de gagner de l’argent.”

Même si Winkeljohn S’attendant à ce que des événements se produisent, il admet qu’il est préoccupé par le voyage s’ils doivent les transporter dans les coins.

«Il ne fait aucun doute que la situation des voyages est la partie effrayante. Tout dépend vraiment de l’aéroport auquel nous devons nous rendre “, indiqué. “Je n’ai pas peur de ça. Mais je ne veux pas revenir asymptomatique et le donner à mes parents qui ont plus de 80 ans. J’espère que cela sera résolu rapidement. » Il a conclu.