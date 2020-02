Mikuru Asakura remporte la victoire de KO et relève un nouveau défi

La star japonaise des poids plumes, Mikuru Asakura, a produit une finition agréable pour vaincre le Mexicain Daniel Salas dans son combat de 150 livres au Rizin FF 21 à Shizuoka, au Japon, puis a reçu une légende inattendue d’un ancien champion.

Salas a bien mélangé ses frappes dans la première manche et a cherché à utiliser son coup et sa portée pour travailler à distance, mais a été contré par des tirs gauches raides et nets d’Asakura, dont les coups avaient l’air beaucoup plus solides que ceux du Mexicain. Cet avantage de puissance était évident dans les dernières secondes de la manche quand Asakura a d’abord connecté avec un coup de tête, puis a décroché une puissante main droite qui a brièvement étourdi Salas.

Salas est sorti pour le deuxième tour en changeant de position dans le but de confondre Asakura, mais le concurrent japonais avait l’air calme et composé alors qu’il traquait son adversaire autour du ring. Il a emmené Salas sur un contre-crochet gauche, puis quelques instants plus tard, connecté avec un coup de pied sautant au corps qui a attiré des halètements de la foule.

Asakura pouvait sentir une fin, et il en a obtenu un avec un gros coup de tête, qui a atterri au ras du temple de Salas et l’a envoyé sur la toile. Asakura a ensuite suivi son homme jusqu’au tapis et a décroché une dernière salve de frappes au sol pour assurer la finale à élimination directe.

Après le combat, un nouveau défi a émergé sous la forme de l’ancien champion léger de ONE, Kotetsu Boku, âgé de 42 ans, qui est apparu avec le président de Rizin, Noboyuki Sakakibara, pour lancer un défi à la star japonaise, qui semblait moins qu’impressionnée par l’apparence inattendue de l’homme connu des fans japonais comme «No Face».

Henry réclame le tir au titre après une victoire par élimination directe

Dans le co-événement principal de la soirée, le prétendant américain aux poids coq Victor Henry a livré une performance impressionnante pour terminer le vétéran japonais Masanori Kanehara au deuxième tour, avant d’appeler à un tir au titre à sa manière inimitable.

Après une manche d’ouverture malsaine, Henry a chargé ses coups au début de la deuxième strophe pour marquer un coup de grâce rapide après le redémarrage.

Deux courtes mains droites ont stupéfait Kanehara, qui est tombé sur la toile dans le coin. Henry s’est déplacé et a décroché plus de tirs à son adversaire à terre avant que l’arbitre n’intervienne pour arrêter le combat à 45 secondes du tour.

Avec une deuxième victoire d’arrêt impressionnante à son actif à Rizin, Henry a déclaré qu’il était prêt à décrocher le titre des poids coq actuellement détenu par le portugais Manel Kape.

“J’ai été deux fois sur le ring de Rizin”, a-t-il déclaré à la foule après sa victoire. «La première fois que je l’ai terminé par soumission. La deuxième fois, KO d’une légende. Dont la jambe dois-je bosser pour obtenir un coup de titre? “

«Shrek» de Martinez KO avec deux coups de tête

L’arrivée la plus brutale de la soirée est survenue dans le combat des poids lourds entre le poids lourd américain Roque Martinez et le japonais Hulk Hideki Sekine.

Martinez (15-5-2) était clairement l’homme le plus à l’aise dans le stand-up car il trouvait régulièrement une maison pour ses coups de poing et, après avoir bourré les tentatives de démontage de Sekine à mi-chemin du premier tour, laissé voler avec ses mains, puis ses pieds, pour marquer le grand KO.

Martinez a atterri avec une rafale de coups de poing et a finalement laissé tomber Sekine (7-4) avec une gauche droite avant de se connecter avec un coup de pied de football alors que le joueur de 46 ans tentait de se remettre sur pied.

Le coup de pied le renvoya à nouveau à genoux, et Martinez se connecta avec un deuxième coup de tête plus gros qui envoya «Shrek» à travers les cordes et força l’arbitre à intervenir.

Au début, il semblait que l’officiel cherchait peut-être à ramener Sekine dans les cordes, mais, le vétéran japonais n’étant clairement pas en état de continuer, l’arbitre a rapidement annulé le combat avec un peu plus d’une minute dans le premier tour.

L’as Souza du Jiu-Jitsu riposte

Le match d’ouverture de la carte principale a produit quelque chose de surprenant, alors que l’as de jiu-jitsu Marcos Souza a déclenché sa frappe pour marquer un premier tour TKO du Falco Neto du Portugal.

Souza (9-2) a été éliminé par Keita Nakamura lors de ses débuts à Rizin lors du Rizin FF 19 en octobre 2019, et il était largement attendu qu’il utilise ses compétences de grappling pour vaincre Neto (11-11), qui est entré dans le combat avec sept KO à son nom.

Mais le Brésilien est resté debout, même lorsque Neto s’est retrouvé sur la toile, et a déchargé un barrage de coups de poing qui a finalement forcé l’arbitre à mettre fin au combat à la marque 1:27 de la manche d’ouverture.

Les résultats complets de Rizin FF 21 MMA incluent:

CARTE PRINCIPALE

Mikuru Asakura bat. Daniel Salas via KO (coup de tête et coups de poing) – Tour 2, 2:34

Victor Henry bat. Masanori Kanehara via TKO (coups de poing) – Tour 2, 0:45

Roque Martinez bat. Hideki Sekine via KO (coups de pied de football) – Tour 1, 3:57

Marcos Souza bat. Falco Neto via TKO (coups de poing) – Tour 1, 1:27

CARTE PRELIMINAIRE

Kintaro bat. Kenji Kato via soumission (étranglement à l’arrière) – Round 1, 4:21

Naoki Inoue bat. Trent Girdham via décision unanime

Vugar Karamov bat. Kyle Aguon via décision unanime

.