«Minotouro» Nogueira prendra sa retraite «probablement» après la trilogie «Shogun» Rua

Quand Antonio Rogerio Nogueira s’est retiré d’un combat avec Trevor Smith avec une blessure au dos, son frère jumeau et cadre de l’UFC Antonio Rodrigo Nogueira s’attendait à ce que “Minotouro” raccroche ses gants la prochaine fois qu’il quitterait l’Octogone.

Quelques mois se sont écoulés, et cela semble toujours être le plan pour le natif de Bahia.

Nogueira devrait affronter l’ancien champion de l’UFC et PRIDE Mauricio Rua à Sao Paulo, Brésil, le 9 mai, et le vétéran de 43 ans a confirmé qu’il quitterait “probablement” le sport après son prochain affrontement à l’UFC 250, qui est également le dernier épisode de son contrat actuel avec la promotion.

“Ce combat sera probablement le dernier combat de ma carrière, mon combat d’adieu”, a déclaré Nogueira. “Donc, pouvoir avoir ce match revanche avec ‘Shogun’ est à la fois stimulant et motivant. Je remercie ‘Shogun’ de me donner cette opportunité. Je suis sûr que nous nous battrons à nouveau. “

Rua et Nogueira se sont battus pour la première fois en 2005 et se sont à nouveau rencontrés une décennie plus tard, «Shogun» remportant deux décisions serrées.

«Je cherchais un combat qui avait du sens pour moi», a-t-il dit, «et ce combat avec« Shogun »a beaucoup de sens pour moi parce que nous l’avons commencé en 2005 avec l’un des combats les plus mémorables de l’histoire du MMA, l’un des le meilleur de l’histoire de PRIDE. Ce combat en 2005 a été très, très serré. Je crois que j’avais l’avantage, mais ils l’ont donné. Mais le combat que nous avons mené en 2015, je suis pleinement conscient que j’ai gagné les deux premiers tours. Il m’a fait descendre au troisième tour, mais ce combat était le mien.

«J’ai beaucoup contesté cette décision et Dana White m’a même promis une revanche. Cinq ans plus tard, j’ai l’occasion de le combattre à nouveau. C’est le combat qui a du sens pour moi de revenir. “

Nogueira est allé 2-2 depuis ce match revanche en 2015 avec les quatre combats terminés par KO, tandis que Rua a eu une course de 3-1-1 dans l’Octogone avec une paire de finitions de troisième tour en sa faveur.