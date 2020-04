Minuscule mais puissant: les champions poids lourds les plus courts de tous les temps

Boxing Junkie a récemment présenté une liste des plus grands champions poids lourds de tous les temps, avec le gratte-ciel de 7 pieds Nikolai Valuev au sommet du tas angulaire.

Maintenant c’est au tour des petits gars. Dans cette fonctionnalité spéciale, nous vous donnons les hommes les plus courts pour détenir un titre mondial des poids lourds ou un autre depuis que John L. Sullivan a ouvert l’ère moderne quand il a été reconnu comme champion au milieu des années 1880.

Seuls huit hommes de moins de 6 pieds ont remporté le plus grand prix du sport en 135 ans et personne ne l’a fait depuis que le 5-11 Roy Jones Jr. a battu John Ruiz en 2003.

Remarque: Les hauteurs utilisées pour cette fonctionnalité proviennent de BoxRec.com, le détenteur officiel des records de boxe professionnelle.

Voici la liste (en hauteur ou en absence).

NON. 1 TOMMY BURNS



la taille: 5-7

actif: 1902-20

Record: 47-4-8 (35 KO)

Règne (s): 1906-08

Contexte: Ce que Burns manquait de hauteur, il l’a compensé avec rapidité et arrachement. Le Canadien français, dont le vrai nom était Noah Brusso, a vaincu des hommes plus gros en se déplaçant à l’intérieur pour infliger des dégâts, puis en sortant rapidement pour l’éviter. C’est ainsi qu’il a battu les moins de 6 pieds, mais plus lourd, Marvin Hart, pour remporter le titre des poids lourds par décision en 1906 à Los Angeles. Burns a fait plusieurs défenses et a ensuite pris sa ceinture de champion lors d’une tournée mondiale réussie, terminant sa course au titre avec huit KO consécutifs. Un désastre se profilait cependant. Le suivant sur une grande partie de cette tournée était Jack Johnson, dont le but était d’attirer Burns sur le ring. Johnson a finalement convaincu Burns de le combattre le 26 décembre 1908 à Sydney. Un salaire de 30 000 $ pour Burns, le plus jamais gagné par un boxeur à ce point, a rendu impossible de dire non. La police a mis fin au massacre de Burns par Johnson, qui a officiellement perdu une décision. Il a toujours la distinction d’être le champion poids lourd le plus court.

