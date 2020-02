Mirsad Bektic cherche à mettre les pertes et les blessures derrière lui en 2020: «Ce fut une période très sombre pour moi»

Mirsad Bektic admet qu’après avoir perdu contre Josh Emmett en juillet, cela a été difficile pour lui mentalement.

Bektic a fait son retour dans l’Octogone pour la première fois en plus d’un an après de multiples blessures et un combat annulé contre Renato Moicano à l’UFC 231. Après la défaite, Bektic a commencé à réfléchir sur l’année écoulée et admet qu’il était dans un endroit sombre.

«Je suis un grand mec de la réflexion, et en réfléchissant au dernier combat, j’ai vu beaucoup de choses. Je ne veux pas dire que toute ma vie a été misérable, mais ce fut une période difficile pour moi, à cause de la blessure et de l’annulation du combat de Moicano. Tout semblait en baisse à partir de là », a déclaré Bektic à BJPENN.com. «Surtout après l’annulation du combat de Moicano. Ensuite, j’ai subi une intervention chirurgicale aux orteils et je suis sortie de cette opération et je suis retournée au camp. Je ne vais pas mentir, c’était une période très sombre pour moi. Je n’étais pas surpris d’avoir perdu. Je me sentais bien le jour du combat mais je ne suis pas surpris. C’est probablement la meilleure façon de le décrire. “

Maintenant, Mirsad Bektic se battra pour la première fois en 2020 lorsqu’il affrontera Dan Ige sur la carte principale de l’UFC 247. Le joueur de 28 ans a déclaré qu’il aurait pu revenir plus tôt mais qu’il voulait combattre en Amérique du Nord.

Obtenir la carte principale d’un pay-per-view d’un événement vedette de Jon Jones est quelque chose de spécial pour Bektic, après les moments difficiles.

«Être sur cette carte principale est plutôt cool. Reyes a beaucoup de battage médiatique derrière lui et constitue une menace pour Jon Jones. J’ai un peu de battage médiatique derrière moi depuis longtemps et je suis sur de très grosses cartes. C’est génial », a-t-il expliqué. «Il s’habitue simplement à cette plage horaire et le combat après celui-ci sera encore plus important.»

Pour Bektic, il a passé les temps sombres devant lui et dit que le camp d’entraînement s’est bien passé à Tristar à Montréal. Il travaille sous Firas Zahabi et s’entraîne avec des gens comme Kevin Lee, Arnold Allen et Georges St-Pierre, il est donc confiant dans ce combat contre Ige.

Contre Ige, Bektic croit qu’il est meilleur partout et s’attend à être la première personne à finir Ige.

«Je le vois jouer avec moi en levant la main. Je vois beaucoup de faiblesses dans Ige. Dans la version globale, je sais que je vais mieux partout », a déclaré Bektic. «Ce ne sera pas facile, mais je me vois gagner et me voir terminer le combat. Nous sommes enclins à perdre, mais si je le termine, ce serait bien. »

Si Bektic lève la main, il sera probablement classé. Mais, pour lui, ce n’est plus la partie la plus importante. Au lieu de cela, il sait qu’être en bonne santé et se battre souvent en 2020 est ce sur quoi il se concentre.

«La première chose qui m’inquiète, c’est samedi. Soyez juste en bonne santé, mettez ce combat à mon actif et trois combats seraient incroyables », a-t-il conclu.

Selon vous, qui gagnera le combat entre Mirsad Bektic et Dan Ige à l’UFC 247?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.