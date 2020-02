Mirsad Bektic espère qu’un nouveau programme d’entraînement améliorera la cohérence

HOUSTON – Mirsad Bektic vise la cohérence en 2020.

Bektic (13-2 MMA, 6-2 UFC), un concurrent poids plume de l’UFC, a longtemps été perçu par le public comme un combattant avec beaucoup de potentiel. Cela dit, il a eu du mal à assurer le suivi, en raison de blessures et d’incohérence.

Cependant, à l’approche de l’UFC 247, Bektic pense avoir trouvé une solution qui résout les deux problèmes.

“Les fans et les promotions ne m’ont pas autant vu en action à cause de blessures et de mon propre ego qui ont raison de moi et du surmenage”, a déclaré Bektic au MMA Junkie mercredi. «J’ai travaillé beaucoup plus intelligemment. Aux yeux de certains, (je travaillais) beaucoup moins. C’était plutôt cool. “

La pensée de sa santé après la carrière a vraiment frappé le produit américain Top Team. Bien que la tentation de s’entraîner 24h / 24 et 7j / 7 soit présente depuis longtemps dans son esprit, Bektic a indiqué qu’il gardait ses impulsions en échec en se rappelant de faire ce qui était le mieux pour son corps à long terme.

“Vous voulez penser à la longévité”, a déclaré Bektic. «Vous voulez penser à la durabilité. Comment vais-je être un homme à 60 ans en dehors de ce sport? Cela a vraiment frappé la maison. C’est dur, non? En tant que concurrent, un compétiteur de premier plan, je suis compétitif dans tout ce que je fais. Je dois abaisser mon ego et je me sens bien de faire deux tours de plus. Mon partenaire a eu le meilleur de moi au dernier tour, je devrais en faire un autre. C’est comme, je vais prendre du recul et essayer de l’obtenir la prochaine fois.

“Nous n’avons pas de deuxième chance dans les combats. C’est ainsi que j’aborde la formation. J’ai été très efficace dans ma formation. J’ai une heure. Je serai plus efficace dans l’heure – pas 30 minutes avant, pas trente minutes après. Je n’en fais pas une pratique de trois heures. “

Samedi soir, Bektic affronte le hawaïen Dan Ige sur la carte principale de l’UFC 247. Bektic sourit en parlant du prochain combat. Il aime le matchup qu’Ige (12-2 MMA, 4-1 UFC) présente.

«Dès que je l’ai découvert, j’ai vérifié son style. J’adore ça », a déclaré Bektic. «J’adore son style et cette correspondance stylistique. Je suis très excité de sortir et de présenter le Mirsad que tout le monde connaît. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Découvrez l’intégralité de l’interview d’avant-combat de MMA Junkie avec Mirsad Bektic dans la vidéo ci-dessus.

