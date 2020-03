Mis en quarantaine à domicile, Jose Aldo n’a besoin que “d’une semaine d’entraînement pour battre” Henry Cejudo

Jose Aldo a réussi à se tailler une place sur le champion des poids coqs de l’UFC Henry Cejudo, malgré le fait qu’il n’ait pas une seule victoire dans la catégorie de poids et qu’il connaisse des défaites consécutives, et qu’il ne laisserait pas une pandémie mondiale se propager à sa manière.

L’ancien roi des poids plumes de l’UFC et du WEC a dû adapter sa routine après que l’épidémie de coronavirus a forcé le gymnase Nova Uniao à fermer ses portes à Rio de Janeiro, s’entraînant chez lui avec sa femme depuis deux semaines maintenant.

Changer les choses avant un combat aussi important n’est pas idéal, mais Aldo a un plan pour les six prochaines semaines avant l’UFC 250, un événement à la carte actuellement prévu le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil.

“Je vais séparer un groupe d’athlètes, pas plus de cinq combattants qui ont également été en quarantaine, et je sais qu’ils ne l’ont pas, afin qu’ils puissent s’entraîner avec moi”, a déclaré Aldo à MMA Fighting. «J’ai prouvé que je ne l’ai pas (en restant à la maison pendant deux semaines). S’ils ne l’ont pas non plus, nous pouvons nous former et avoir des contacts. Je m’entraînerai exclusivement avec ce groupe.

«Nous sommes tous isolés. Nous sommes en quarantaine, donc, quand ce sera fini, nous prendrons toutes les précautions nécessaires et nous pourrons entraîner le jiu-jitsu et le spar. Nous pourrons suivre une formation normale. Le gymnase est fermé, donc nous allons l’ouvrir juste pour nous et nous entraîner sans risquer d’être contaminé ou de contaminer les autres. “

Même si son camp est loin d’être idéal, Aldo ne pense pas avoir besoin de beaucoup pour dépasser Cejudo, qui mène une séquence de victoires de cinq combats qui comprend des victoires contre Demetrious Johnson, Marlon Moraes et T.J. Dillashaw.

“F ***, je n’ai besoin que d’une semaine d’entraînement pour battre Cejudo”, a déclaré Aldo. «Je suis plus inquiet de faire du poids que de le combattre. Je peux être hors camp, en vacances, mais si vous me mettez dans l’Octogone avec lui, je le batte les yeux fermés. Donc, pour moi, il ne s’agit pas de combattre, si je n’ai qu’un mois ou une semaine pour m’entraîner, je le bat même si je ne m’entraîne pas. Le seul problème est le poids, c’est pourquoi je mange bien. Mais je suis cool à propos du combat, ne t’en fais pas. “

Pour s’assurer qu’il réussit à franchir la barre des 135 livres le matin avant le combat, l’entraîneur de force et de conditionnement d’Aldo lui donne un entraînement et il le suit à la maison. La star brésilienne pèse actuellement 155,4 livres, plus léger qu’il ne l’était six semaines avant ses débuts en poids coq contre Moraes en décembre.

“Ce n’est même pas près de mon camp habituel, bien sûr, mais je reste très actif à la maison, m’entraînant comme je peux”, a déclaré Aldo. “Je ne suis pas bâclé ou en mauvaise forme juste parce que je ne suis pas au gymnase. Je suis actif, je garde mon poids, je mange bien, donc je suis sûr que tout ira bien. “

Le gouvernement de Sao Paulo a imposé un verrouillage de toutes les entreprises non essentielles jusqu’au 7 avril au moins après 48 décès et 862 cas confirmés dans l’État. Aldo s’attendrait à ce que l’événement se déroule à huis clos comme l’UFC Brasilia le 14 mars «parce que rassembler beaucoup de gens est un risque énorme», mais est prêt à voler juste au cas où les plans changeraient.

“Vous pouvez tester tout le monde et il n’y a pas de problème, il n’y a aucune raison de ne pas se battre”, a-t-il déclaré. “Le monde ne peut pas s’arrêter.”

L’UFC 249 étant réservé pour le 18 avril dans un lieu encore à déterminer, Aldo pense que le succès de cette carte à la carte, titre d’un match léger très attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, indiquera à quel point ce sera pour exécuter l’UFC 250 semaines plus tard.

“Tout peut changer en une fraction de seconde, bien sûr”, a déclaré Aldo. “C’est la première fois que nous vivons quelque chose comme ça dans nos vies et nous en sommes tous affectés, donc tout dépend de cet événement maintenant. Ma carte arrive quelques semaines plus tard, nous aurons donc une idée de la façon de la gérer. Je prie et j’espère que Dieu pourra éclairer l’esprit des scientifiques et qu’ils pourront trouver un moyen de neutraliser ce coronavirus, COVID-19, et trouver un traitement dès que possible.

«Je pense que tout comme Dana (Blanc), notre sport sera le premier à revenir. Il a un jet privé et peut transporter tout le monde à cet événement. Tout dépend du combat de Khabib et de la façon dont cela va se produire. Tout s’est parfait? Frère, il peut faire tous les combats maintenant. Nous avons six semaines pour mon combat, donc nous saurons comment le monde sera d’ici là, comment sera Vegas, donc nous aurons une meilleure idée quand nous pourrons nous battre. Cela peut être n’importe où. Tout dépend du combat contre Khabib. (Faites juste) cinq combats, en fait. La carte principale. Le reste, à bientôt!

«Je n’ai aucun problème à monter dans un avion et à voyager pour me battre. Où que ce soit, je me battrai. Je ferai ce que j’aime et je me battrai pour ma famille. “

La star de l’UFC ne sait pas où il affrontera Cejudo dans le monde, mais une chose est sûre: “Je le bat partout où vont les combats.”

“Facile”, a déclaré Aldo. «Je vais l’assommer rapidement, sans aucun doute. Ça ne va pas durer cinq tours, mon frère. Ce ne sera pas le cas. Sans aucun doute. S’il essaie de me faire tomber, il ne réussira pas parce que j’ai combattu de meilleurs lutteurs que lui. Je respecte son histoire aux Jeux olympiques, il était champion olympique, félicitations, chapeau à lui, mais c’est un tout autre sport. C’est complètement différent. Il a remporté les Jeux olympiques à 55 kg (121,25 livres) et c’est complètement différent du MMA.

“Je ne suis pas inquiet à ce sujet. J’ai bien plus de jiu-jitsu que lui. S’il m’emmène au sol, je le soumettrai même si je ne m’entraîne pas pendant un an, et si nous restons debout, je le mettrai KO. Ne vous inquiétez pas, où que le combat aille, je le mettrai KO. “