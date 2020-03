Mise à jour: liste des combats annulés de l’UFC Londres

C’est officiel: l’UFC London n’est plus. Mais à sa place, l’UFC a promis d’organiser un événement le 21 mars quelque part sur le sol américain.

Où? C’est actuellement peu clair. Avec quels combattants? Pas évident non plus. Des interdictions de voyager ont vu le jour dans le monde entier alors que les gouvernements tentent de maîtriser la propagation du nouveau coronavirus, qui commence rapidement à submerger les capacités hospitalières dans certaines parties de l’Europe et des États-Unis. De nombreux combattants américains de l’UFC à Londres étaient déjà au Royaume-Uni pour leurs combats. Et de nombreux combattants britanniques et européens n’ont pas de visa pour se rendre aux États-Unis.

“De toute évidence, les choses changent d’heure en heure”, a déclaré samedi à ESPN le président de l’UFC, Dana White. “Ce matin, ils ont annoncé de nouvelles restrictions de voyage pour le Royaume-Uni afin que les combats ne puissent pas continuer à Londres. Mais les combats continueront. Nous travaillons sur la recherche d’un nouveau lieu, probablement aux États-Unis, et mes marieurs travaillent littéralement en ce moment pour mettre la undercard. Donc, l’essentiel est que le combat se déroule et que l’événement principal se poursuive. »

Ajoutant à ce que White a dit concernant la sous-carte de l’UFC TBD, Ariel Helwani a partagé un e-mail de la promotion montrant qu’ils étaient prêts à signer de nouveaux talents de combat aux États-Unis pour reconditionner leurs cartes à venir.

Il s’agit d’un e-mail qu’ils envoient aux gestionnaires et aux représentants à propos de cette nouvelle carte la semaine prochaine. Comme vous pouvez le voir, ils sont même ouverts à la signature de combattants qui ne sont pas actuellement sur la liste pour le remplir également. pic.twitter.com/qYcYCDvdyo

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 15 mars 2020

Tout cela crée un événement qui finira par être très différent de ce à quoi il ressemblait il y a seulement deux jours. Voici à quoi les choses ressemblent.

Toujours activé (ou du moins aucun mot d’annulation pour le moment):

Tyron Woodley contre TBA

Kevin Holland contre TBA

Darren Stewart contre Marvin Vettori

Paul Craig contre Ryan Spann

Tom Aspinall contre Jake Collier

Annulé:

Tyron Woodley contre Leon Edwards

Hier soir, je me suis encore endormi avec un peu d’espoir que l’UFC de Londres continue la semaine prochaine. Je me suis réveillé ce matin en apprenant que ce ne serait pas le cas. Nous avons travaillé avec l’UFC sur des solutions possibles pour maintenir le combat en vie, mais malheureusement avec une fenêtre de temps si courte, rien n’était viable. Mon équipe et moi-même sommes tous des pères, des maris, des fils et des frères, et nous ne pouvons pas tous quitter notre famille en ce moment. Je souhaite que nous aurions pu trouver un moyen pour les fans, je le pense vraiment. Je rêve de faire la une d’une émission UFC dans mon pays d’origine depuis que j’ai commencé ce sport. Cette annulation est vraiment déchirante. Je n’ai jamais travaillé plus dur et je n’ai jamais été aussi préparé pour le plus grand moment de ma carrière. Mais je sais que le monde entier souffre en ce moment et c’est plus grand que moi, c’est plus grand que le sport. Tout ce que je peux espérer, c’est que vous restiez tous en sécurité et que vous preniez soin les uns des autres au fur et à mesure que nous franchissons cette étape et que nous allons de l’avant. Je suis humilié par les milliers de messages de soutien que j’ai reçus dans les heures qui ont suivi l’annonce, je vous apprécie vraiment tous et je ressens beaucoup d’amour en ce moment. J’attends avec impatience que cet événement soit retravaillé quand il est sûr de le faire, afin que Tyron et moi puissions présenter le spectacle que vous méritez tous. S’il vous plaît, faites attention, nous réussirons tous. Rocheux

Danny Roberts contre Nicolas Dalby

Je suis sûr que tout le monde a déjà entendu la nouvelle, mais c’est avec frustration que je peux confirmer que mon combat prévu le 21 mars 2020 à l’UFC Londres ne se poursuit plus. Après de nombreux mois à l’étranger, du temps passé loin de la famille et tous les autres sacrifices associés à la compétition avec l’élite, il va sans dire que ma frustration personnelle est à un autre niveau en ce moment. J’ai travaillé dur toute ma vie pendant ces moments et, en particulier à la lumière des événements de l’année dernière, j’étais pleinement concentré sur la création d’un spectacle inoubliable pour les fans lors du co-événement principal de cette année. Je vis et respire les combats. J’adore jouer pour les fans. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ce combat ait lieu. Cependant, cela est complètement hors de mon contrôle et je reconnais que la santé et la sécurité des 20 000 personnes qui seraient dans l’O2 Arena samedi soir est primordiale. Par conséquent, malgré la déception généralisée, si retarder ou déplacer la compétition protège les gens, cela en vaut la peine à 100%. La vie est une question de perspective et, en cette période de folie, j’exhorte tout le monde à passer du temps de qualité avec leurs proches – c’est certainement ce que je vais faire. Combattons ce virus ensemble (mais en groupes de 500 personnes maximum). À bientôt, combattez les fans ✌ ❤️ #UFC #UFCEurope #UFCLondon #TeamChocolate #MixedMartialArts #UKMMA #SanfordMMA

Jack Marshman contre Kevin Holland

Jack Shore contre Geraldo de Freitas

Marc Diakiese contre Jai Herbert

Gabriel Benítez contre Lerone Murphy

Pouvez-vous croire que c’est le premier camp de niveau professionnel que je n’ai pas subi de blessure. Niveau de condition physique 100. Mindset 100. Poids parfait. Dévasté mais la vie continue. #ufclondon

– Lerone Murphy (@LeroneMurphy) 15 mars 2020

Molly McCann contre Ashlee Evans-Smith

Ashlee Evans-Smith sur Instagram: “Je suis à Londres depuis deux jours, en fait seulement 24 heures sur le terrain. Quoi qu’il en soit, combattez, reporté, tout ce que je sais, c’est que je dois rentrer en Californie hier fondamentalement.”

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 15 mars 2020

Mike Grundy contre Makwan Amirkhani

John Phillips contre Dusko Todorovic

Bartosz Fabinski contre Shavkat Rakhmonov

Shavkat Rakhmonov l’a découvert à l’aéroport lors de l’enregistrement de son vol pour Londres. Il n’a pas de visa P1 USA, donc son combat avec Fabinski est désactivé https://t.co/wkAkcnBQuP

– Sayat 萨亚特 (@sayatmma) 15 mars 2020

Et la grande question: les combattants qui ne sont plus en compétition sont-ils payés? À ce stade, il n’y a aucun signe qu’ils le soient. L’entraîneur-chef de Straight Blast Gym, John Kavanagh, est allé jusqu’à pousser l’UFC à payer dans son tweet concernant ses coéquipiers Amirkhani et Phillips. Je sais qu’ils sont occupés à organiser un événement dans les conditions les plus hostiles, mais les sacrifices que beaucoup de ces combattants ont déjà consentis pour que cet événement se poursuive sont assez énormes.

S’ils n’obtiennent pas au moins leur argent de spectacle, ce serait une grosse gifle face à l’idée que les combats se poursuivent «pour les combattants».

