Mise à jour: Miami Herald a confondu un autre combattant avec Nate Diaz, le camp de Diaz explore une action en justice

Mercredi, le Miami Herald a publié un article inexact rapportant que la star des poids mi-moyens de l’UFC Nate Diaz avait été hospitalisée après s’être bagarrée avec des flics lors d’une arrestation pour violences domestiques à Miami.

La véracité de cette histoire a été immédiatement remise en question par l’équipe de Diaz, qui l’a nié catégoriquement et a souligné que Diaz n’était pas à Miami depuis plus d’une semaine.

Le rapport a été rapidement supprimé du site Web du Miami Herald, confirmant sa fausseté.

La publication a ensuite publié un rapport mis à jour, corrigeant l’histoire avec de nouvelles informations.

Le combattant en question n’était pas le Nate Diaz de l’UFC, mais un ancien artiste martial mixte nommé Michael Albert Nates, qui n’a pas combattu depuis 2012.

“Dans une première version de cette histoire, le Miami Herald a incorrectement rapporté que la superstar des arts martiaux mixtes Nate Diaz avait été arrêtée dans un cas de violence domestique”, explique l’article corrigé. “Le Herald s’excuse pour l’erreur.”

Bien que cette correction soit un bon début pour réparer une erreur majeure, il ne semble pas encore que le Miami Herald soit sorti du bois.

Selon Zach Rosenfield, un représentant de Nate Diaz, le combattant et son équipe envisagent déjà une action en justice en réponse au rapport erroné de la publication, qui pourrait certainement être considéré comme diffamatoire ou diffamatoire.

“L’histoire imprimée par le Miami Herald est 100% fausse, inexacte, sans fondement, irresponsable et totalement absurde”, a déclaré Rosenfield au journaliste d’ESPN, Ariel Helwani. «Miami Herald a depuis retiré l’histoire. Nous exigeons des excuses et avons déjà commencé à explorer des poursuites judiciaires. »

Nate Diaz n’a pas combattu depuis novembre, quand il a été battu par Jorge Masvidal via un arrêt de médecin lors du premier et unique combat pour le titre BMF. À l’heure actuelle, on ne sait pas ce que l’avenir du combattant nous réserve, bien qu’il ait récemment été lié à un combat de poids welter avec le favori des fans, Dustin Poirier.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.