Mises à jour des coulisses d’Abu Dhabi

Début avril, le président de l’UFC, Dana White, a mentionné pour la première fois une île pour accueillir des événements centrés sur des combattants internationaux pendant la pandémie mondiale de coronavrus, et trois mois plus tard, cela se produit. À partir du 11 juillet avec l’UFC 251, la promotion organisera quatre événements en 15 jours sur «Fight Island», alias Yas Island, Abu Dhabi.

Comment la promotion réussit-elle? Qu’est-ce que ça fait de faire partie de ça? Que se passe-t-il dans les coulisses? Le journaliste principal de MMA Junkie, John Morgan, est sur place pour fournir un compte rendu de première main de l’expérience?

Revenez pour les mises à jour quotidiennes.

****

Samedi 4 juillet

Nous sommes arrivés à l’aéroport international d’Abu Dhabi samedi, mais à peine. Il était environ 23 h 50. heure locale lorsque nous avons atterri (pour référence, Abu Dhabi a huit heures d’avance sur l’heure de l’Est).

Les douanes et l’immigration étaient un jeu d’enfant – après tout, nous étions le seul avion à arriver à l’époque, et bien sûr tout le voyage a été planifié avec l’aide du gouvernement local. Il y avait un scanner thermique qui nous a vérifiés à notre passage, mais sinon, il y avait une interférence minimale à notre arrivée. En quittant l’aéroport, cependant, il est devenu immédiatement clair à quel point cette expérience allait être différente des événements de l’UFC en mai à Jacksonville, en Floride.

Des membres du personnel masqués nous ont emmenés dans l’aéroport jusqu’à des bus qui attendaient dehors. C’est mon troisième voyage à Abu Dhabi, mais c’est le plus chaud à ce jour. Au moment où j’écris ceci, il est 3 heures du matin local, et il fait 93 degrés avec 67 pour cent d’humidité, ce qui signifie une température de « 117 ». Ça va être quelques semaines chaudes – mais les combattants ne devraient certainement pas avoir de mal à perdre du poids.

Alors que nous montions dans les bus, il était clair que les chauffeurs prenaient au sérieux leur protection. Les masques ne suffisaient pas. Il y avait tout un rideau en plastique pour les protéger.

Une fois les bus chargés, nous avons reçu une escorte policière des autorités locales pour faire le trajet de 10 minutes de l’aéroport à la zone hôtelière. Bien pour la facilité de transport, mais cela ne semblait pas exactement nécessaire pour nos besoins de transport en commun. J’imagine que c’était plus juste pour s’assurer que tout le monde restait dans le bus et ne s’écartait pas des plans. De plus, nous n’avons même pas obtenu les avantages habituels d’une escorte policière! Tu vois cette lumière rouge? Nous nous sommes arrêtés et avons attendu qu’il devienne vert! Ne sommes-nous pas censés pouvoir diriger ceux qui sont escortés par la police?

Le premier arrêt a été le W Abu Dhabi. C’est l’hôtel hôte, où les combattants et le personnel de l’UFC sont logés. C’est très, très joli. Cela dit, lorsque nous nous sommes arrêtés, cela ressemblait à quelque chose d’un film. Les membres du personnel grouillaient à l’extérieur et chacun d’eux était couvert de la tête aux pieds en EPI, y compris des masques et des écrans faciaux. Cela ressemblait à une sorte d’enquête sur une scène de crime bizarre ou à une réaction aux retombées nucléaires plutôt qu’à une grande collection de portiers et de réceptionnistes.

Il y avait de la signalisation UFC à plusieurs endroits. Le gouvernement local adopte certainement la marque «Fight Island».

Le personnel a aidé tout le monde depuis notre bus au W ​​avant de passer à l’hôtel des médias situé à quelques minutes en bas de la rue, Staybridge Suites.

Une fois arrivés au Staybridge Suites, nous sommes sortis du bus et on nous a demandé de nous désinfecter immédiatement les mains et de mettre des gants dessus. Pendant que nous nous occupions de cela, un gentleman a aspergé nos bagages d’une solution désinfectante.

Une fois cela fait, nous nous sommes dirigés vers la réception pour l’enregistrement. Un EPI complet a été porté par tout le personnel et un grand bouclier en plexiglas a été placé entre nous. Une fois que nous avons eu la clé de notre chambre, c’était parti pour recevoir un autre test COVID-19 – qui, je crois, représente le numéro 13 pour moi, en comptant les événements de l’UFC en Floride et à Las Vegas.

Ici, ils vous permettent de choisir si vous voulez le prélèvement nasal ou le prélèvement de gorge. Pour moi, c’est à 100% l’écouvillonnage de la gorge. Cela vous fera un peu bâillonner, mais avoir cette putain de chose collée à nouveau dans mon nez? Non, j’essaye d’éviter cela à TOUT prix.

Et maintenant, nous attendons.

On nous a demandé de mettre en quarantaine pendant les prochaines 48 heures. Nous ne devons pas quitter notre chambre pour une raison quelconque, bien que le personnel était assez gentil pour nous expliquer qu’ils nous apporteraient tout ce dont nous avons besoin. À un moment donné dimanche, une fois que notre premier résultat de test sera de retour, le personnel médical viendra visiter nos chambres et émettra un autre test COVID-19. Lorsque ce résultat revient négatif à un moment donné lundi, nous pouvons alors suspendre la quarantaine et commencer à pouvoir naviguer à l’extérieur de nos chambres, bien que nous soyons toujours tenus de porter un masque en tout temps et de maintenir des protocoles de distanciation sociale.

Donc, moi et cette chambre d’hôtel sommes sur le point de nous familiariser avec les deux prochains jours. Heureusement, la vue n’est pas trop mauvaise.

Vendredi 3 juillet

Le voyage vers «Fight Island» commence par une dure vérité – cela signifie à environ 23 jours de ma femme et de mon fils, ce qui n’est pas une chose facile pour eux ou pour moi. Mais c’est une réalité que beaucoup de membres du personnel et de sous-traitants travaillant sur ces quatre événements seront également confrontés, donc certainement personne n’est seul.

Ayant couvert le MMA de l’ère pandémique maintenant en Floride et au Nevada, je connais assez bien toutes les garanties qui seront en place. Cette fois-ci, la principale différence était le vol vers Abu Dhabi. Premièrement, pour même monter dans l’avion, nous avons dû nous soumettre à un test COVID-19 un jour avant, jeudi, et produire un résultat négatif.

Avec cette approbation, nous avons embarqué dans un avion affrété d’Etihad Airways qui est parti de l’aéroport international McCarran de Las Vegas et a volé directement vers Abu Dhabi, un vol d’environ 14 heures et demie. Nous nous sommes enregistrés dans le Terminal 3 dans une section qui avait été bloquée à d’autres clients. Nous sommes ensuite allés à la section D Gates de l’aéroport, où encore une fois, il n’y avait aucun passager extérieur autour.

L’avion était gros, un Boeing 777-300ER pouvant accueillir environ 300 personnes. On m’a dit que nous n’étions que 75 environ dans l’avion, donc il y avait beaucoup de place pour rester éloigné socialement. Nous avons également dû faire face à un contrôle de la température en montant dans l’avion.

Bien sûr, le vol ne s’est pas exactement déroulé sans problème. Quelques heures avant notre embarquement, le personnel du MMA Junkie a reçu des informations selon lesquelles la tête d’affiche de l’UFC 251, Gilbert Burns, avait potentiellement été testée positive pour COVID-19, mettant en danger son combat pour le titre des poids welters avec Kamaru Usman. Nous avons eu du mal à obtenir une confirmation, mais au fur et à mesure que le temps d’embarquer se rapprochait, il était clair que ni Burns ni Usman n’étaient dans le terminal vide.

Présentés avec ces informations, quelques contacts qui souhaitaient rester anonymes car la promotion n’avait fait aucune annonce officielle, ont confirmé avec moi que le combat était arrêté.

Mike Bohn de MMA Junkie a confirmé peu de temps après que COVID-19 était bien le coupable. Nous savions que nous devions faire face à des changements tardifs à la carte, mais il était certainement trop tard pour revenir en arrière maintenant – pour nous et l’UFC.