MMA Junkie Radio # 3028: Aperçu de Wilder-Fury 2, trio d’événements UFC et Bellator, plus

L’édition de jeudi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 028 du podcast, les gars ont de nombreux événements à prévoir ce week-end, et ils réagissent aux dernières nouvelles et notes du MMA.

LE RÉCAPITULATIF

C’est la semaine du combat, d’accord, surtout à Las Vegas, où un match revanche de boxe poids lourd très attendu aura lieu entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Nous passons en revue ce qui est si différent dans la promotion de la boxe et du MMA.

La championne féminine UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko, qui a défendu sa ceinture il y a moins de deux semaines, est déjà réservée pour affronter Joanne Calderwood cet été à l’UFC 251. Il est assez clair que Shevchenko a un objectif clair en tête, et nous pensons savoir ce que cela est.

James Krause est furieux de sa perte contre Trevin Giles à l’UFC 247 à la lumière d’un rapport selon lequel le juge controversé Joe Soliz avait un conflit d’intérêts. Nous pensons que Krause a toutes les raisons d’être contrarié. Il s’agit en fait d’une situation à laquelle nous pouvons personnellement

Le champion des poids coqs de l’UFC, Henry Cejudo, le soi-disant «roi de Cringe», est probablement allé trop loin cette semaine en appelant Aljamain Sterlin «Aljamima» sur Twitter. Cela lui a valu un contrecoup de l’ancre ESPN Karyn Bryant. At-il franchi la ligne?

L’UFC pourrait-elle adopter une approche de type NBA All Star Game à l’International Fight Week? Max Holloway aimerait le voir et nous avons quelques idées.

Dustin Poirier contre Al Iaquinta? Comptez sur nous.

Nous prévoyons le trio d’événements ce week-end entre l’UFC et Bellator, avec Bellator 239 vendredi, et UFC Auckland et Bellator Dublin samedi.

Diffusez ou téléchargez ceci et tous les épisodes de MMA Junkie Radio sur OmnyStudio, ou regardez-le ci-dessus. Vous pouvez également l’attraper sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher et plus encore. Un nouvel épisode du podcast est diffusé tous les lundis et jeudis.

.