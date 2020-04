MMA Junkie Radio en direct chaque semaine sur SportsCastr

MMA Junkie Radio héberge “Gorgeous” George et “Goze” seront mis en ligne mercredi à midi HE avec des commentaires en continu et une analyse des dernières nouvelles et développements via SportsCastr, où vous pourrez discuter avec les gars et poser des questions.

Ils discuteront du dernier UFC 249 et du combat intérimaire pour le titre entre Tony Ferguson et Justin Gaethje, des combats qui pourraient éventuellement avoir lieu sur l’île secrète de Dana White, et plus encore.

N’oubliez pas de vérifier et de suivre @MMAjunkie, @MMAjunkieRadio et @SportsCastrLive sur Twitter pour être averti lorsque les gars seront en ligne.

