MMA Junkie’s “ Chasseur sous-le-radar de l’année 2019 ”: Geoff Neal

Geoff Neal est le «combattant sous-le-radar de l’année» de MMA Junkie 2019 – et pour cause.

Fortis MMA welterweight Neal (13-2 MMA, 5-0 UFC) a eu un monstre en 2019, battant trois adversaires difficiles de manière impressionnante.

L’année de Neal a commencé au sommet d’un record de l’UFC 2-0. À l’UFC sur ESPN + 1 en janvier, Neal a donné des coups de pied, des coups de poing et a souligné un très dur Belal Muhammad en route vers une victoire dominante à l’unanimité.

Six mois plus tard, Neal est retourné dans la cage de l’UFC 240 en juillet. Un mois avant son 29e anniversaire, Neal a affronté Niko Price dans une bagarre passionnante. Les deux hommes ont échangé des barbillons, avant que Neal ne finisse par terminer le Floridien avec une mise au sol au deuxième round.

Une victoire sur un adversaire redoutable comme Price a préparé Neal à un adversaire encore plus grand lors de sa dernière sortie de l’année civile. En décembre, à l’UFC 245, Neal l’a fait trois pour trois, et l’a fait rapidement.

Après avoir affronté Mike Perry, le favori des fans, lors du dernier paiement à la carte de l’UFC, Neal n’a pas hésité. Le natif du Texas a décoché un coup de pied dur, qui a vacillé Perry. De là, Neal n’a pas laissé Perry décrocher. Au lieu de cela, Neal a essaimé et a donné à Perry sa première défaite en carrière par TKO à 1h30 du tour 1.

Ce que Neal a fait cette année était tout simplement incroyable. Et tandis que le grand public commence à prendre conscience, il n’obtient toujours pas tout à fait la reconnaissance qu’il mérite.

Les trois adversaires que Neal a affrontés cette année ont été et sont des tests extrêmement difficiles à réussir. Muhammad, Price et Perry sont trois des plus violents de la division UFC de 170 livres. Depuis leurs combats respectifs avec Neal, le trio n’a pas perdu un combat.

Attendez-vous à ce que 2020 soit une grande année pour Neal, qui entamera presque certainement la prochaine décennie avec un adversaire parmi les 15 premiers. Si sa trajectoire se poursuit, on pourrait voir son nom inséré dans la photo titre d’ici fin 2020.

Mentions honorables “ Combattant sous le radar de l’année 2019 ” 2019

Record 2019: 3-0

Gagnez # 1, 2 février: UFC sur ESPN + 2 contre David Teymur (soumission via anaconda choke – Round 2, 0:55)

Gagnez # 2, 18 mai: UFC sur ESPN + 10 contre Nik Lentz (TKO via punch – Round 2, 2:21)

Gagnez # 3, 16 novembre: UFC sur ESPN + 22 contre Jared Gordon (KO via les coups de poing – Round 1, 1:26)

Record 2019: 3-0

Gagnez # 1, 19 janvier: UFC sur ESPN + 1 contre Mario Bautista (soumission via le brassard – Round 1, 3:31)

Gagnez # 2, 27 avril: UFC sur ESPN + 8 contre John Lineker (via décision partagée)

Gagnez # 3, 17 août: UFC 241 contre Raphael Assuncao (via décision unanime)

Record 2019: 3-0

Gagnez # 1, 19 janvier: UFC sur ESPN + 1 contre Karl Roberson (soumission via étranglement bras-triangle – Round 1, 3:21)

Gagnez # 2, 27 avril: UFC sur ESPN + 8 vs Ion Cutelaba (soumission via étrangleur arrière nu – Round 2, 3:37)

Gagnez # 3, 14 septembre: UFC sur ESPN + 16 contre Nikita Krylov (via décision partagée)

Record 2019: 3-0

Gagnez # 1, 2 mars: UFC 235 contre Charles Byrd (TKO via les coudes et les coups de poing – Round 1, 0:38)

Gagnez # 2, 6 juillet: UFC 239 contre Jack Marshman (soumission par étranglement arrière – Round 1, 1:12)

Gagnez # 3, 2 novembre: UFC 244 contre Brad Tavares (KO par coup de tête – Round 1, 2:27)

Record 2019: 3-0

Gagnez # 1, 27 avril: UFC sur ESPN + 8 contre Mike Davis (soumission par étranglement arrière – Round 2, 4:16)

Gagnez # 2, 10 août: UFC sur ESPN + 14 contre Aleksei Kunchenko (via décision unanime)

Gagnez # 3, 28 septembre: UFC sur ESPN + 18 contre Gunnar Nelson (KO via les coups de poing – Round 1, 1:26)

Record 2019: 3-1

Gagnez # 1, 11 mai: UFC 237 contre Bethe Correia (soumission via le brassard – Round 3, 3:24)

Perte, 20 juillet: UFC sur ESPN 4 contre Raquel Pennington (via décision partagée)

Gagnez # 2, 21 septembre: UFC sur ESPN + 17 contre Vanessa Melo (via décision unanime)

Gagnez # 3, 14 décembre: UFC 245 contre Jared Gordon (KO via punch – Round 1, 4:51)

Record 2019: 5-0

Gagnez # 1, 6 juin: Saison régulière du PFL contre Vinny Magalhaes (TKO via les coups de poing – Round 2, 2:45)

Gagnez # 2, 8 août: Saison régulière du PFL contre Bozigit Ataev (KO par coups de poing – Tour 1, 1:23)

Gagnez # 3, 31 octobre: ​​éliminatoires du PFL contre Sigi Pesaleli (TKO via grèves – Tour 1, 1:13)

Gagnez # 4, 31 octobre: ​​Playoffs du PFL contre Bozigit Ataev (soumission par étranglement arrière – Round 1, 4:26)

Gagnez # 5, 31 décembre: Finale PFL contre Jordan Johnson (TKO via Ground-and-Pound – Round 1, 2:01)

Record 2019: 4-0

Gagnez # 1, 23 février: KOTC vs Turrell Galloway (via TKO – Round 1, 1:45)

Gagnez # 2, 14 juin: Bellator 222 contre Ricky Bandejas (soumission par étranglement arrière – Round 1, 1:06)

Gagnez # 3, 26 octobre: ​​Bellator 232 (soumission via le tronçon Suloev – Round 1, 3:49)

Gagnez # 4, 31 décembre: RIZIN 20 contre Yuki Motoya (soumission via étrangleur à guillotine – Tour 1, 1:36)

