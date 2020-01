MMA Junkie’s ‘Fighter of the Year’ 2019: Amanda Nunes répète

Amanda Nunes s’habitue terriblement à être au top.

Largement considérée comme la plus grande combattante de tous les temps dans les divisions féminines, Nunes a décroché une paire de défenses de titre UFC en 2019 pour réclamer à nouveau le titre de “ combattante féminine de l’année ” de MMA Junkie, la deuxième année consécutive, elle a réclamé l’honneur.

Champion à double division, Nunes s’est concentré sur la catégorie de poids de 135 livres en 2019, en commençant en juillet par une bataille très attendue avec l’ancienne championne Holly Holm. “The Preacher’s Daughter” est certainement un attaquant formidable, mais Nunes s’est avéré être un cran au-dessus, utilisant une frappe de signature Holm avec un coup de pied haut pour l’envoyer s’écraser sur la toile au premier tour. Quelques coups de poing sur le sol ont scellé le résultat de “The Lioness”.

C’était vicieux. C’était impressionnant. C’était la sixième championne de l’UFC, Nunes, qui détient également la ceinture de 145 livres, a battu dans sa course.

En décembre, Nunes est retournée à l’action contre une dangereuse Germaine de Randamie, qui a insisté sur le fait que la championne n’était pas susceptible de se lever et d’échanger avec elle. La challenger néerlandaise (et ancienne championne des poids plumes de l’UFC) avait raison, mais à bien des égards, cela montrait simplement la grandeur du jeu de Nunes – elle a des options disponibles, et s’il est plus logique d’utiliser un jeu au sol de contrôle pour annuler vos chances de victoire, elle fera exactement cela.

Nunes n’est pas seulement une attaquante puissante et dangereuse, malgré sa réputation grandissante aux pieds avec une liste croissante de finitions phares par rapport à Holm, Cris Cyborg, Raquel Pennington et Ronda Rousey. Elle peut choisir le poison qu’elle veut utiliser.

Valentina Shevchenko a également remporté deux victoires en 2019, y compris une candidate au titre de «KO de l’année», mais «The Bullet» faisait face à des adversaires moins redoutés que Nunes. La destruction de Jessica Andrade par Zhang Weili en 42 secondes pour réclamer l’or à l’UFC a également mérité un regard sérieux. Mais les performances de Nunes contre les meilleurs du sport et sa capacité à concurrencer apparemment à un niveau absolument différent de tout autre membre de sa division font d’elle une athlète transcendante pour le moment.

Ajoutez à cela sa capacité à se représenter elle-même, son équipe au sein de l’American Top Team et le sport du MMA, lui-même, avec le plus de classe et de professionnalisme, et Nunes est une fois de plus «Fighter of the Year» de MMA Junkie.

En 2020, Nunes a promis de défendre ses deux ceintures, et selon toutes les indications, elle pourrait très bien être à nouveau en discussion pour ce même honneur dans 12 mois.

