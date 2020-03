MMAdness de mars: huitième jour – MMAmania.com

Maintenant que vous avez atteint la moitié de la semaine, quelle meilleure façon de vous récompenser que de clôturer les huitièmes de finale de Mania’s March MMAdness avec nous?

Résultats du jour 1 | Résultats du Jour 2 | Résultats du jour 3 | Résultats du jour 4 | Résultats du jour 5| Résultats du jour 6

Résultats du jour 7:

Shogun Rua contre Dan Henderson 1 (# 3) bat Tony Ferguson contre Lando Vannata (# 62) avec 89 pour cent des votes Maniac

Wanderlei Silva contre Brian Stann (# 30) bat Daniel Cormier contre Alexander Gustafsson (# 35) avec 63 pour cent des votes Maniac

Eddie Alvarez contre Justin Gaethje (# 19) bat Yancy Medeiros contre Alex Oliveira (# 46) avec 80 pourcent des votes Maniac

Anthony Pettis contre Benson Henderson 1 (# 14) bat Carlos Condit contre Rory MacDonald (# 51) avec 54 pour cent des votes Maniac

Les favoris continuent de dominer le côté droit du support malgré un effort étonnamment fort de Carlos Condit contre Rory MacDonald. Les outsiders n’ont plus que quatre combats pour empêcher un balayage propre.

Match 29: Clay Guida contre. Diego Sanchez (# 11) contre Johny Hendricks contre Carlos Condit (# 54)

Vous le savez, vous l’aimez … c’est l’affrontement du Hall of Fame entre deux gars qui ont traité les fondamentaux défensifs comme un signe de lâcheté.

Sanchez est sorti à la recherche de l’arrivée précoce, en le frappant avec “The Carpenter” jusqu’à ce que ce dernier s’appuie sur sa fidèle lutte. Incapable de faire bouger quoi que ce soit depuis la position de tête, Guida s’est vite retrouvé ordonné de revenir aux pieds, pour être renvoyé tout de suite par le tibia gauche de Sanchez. Ses prouesses de retrait ne pouvaient pas tout à fait le sauver, car Sanchez a pris la première place et a travaillé pour mettre un tampon sur un premier tour dominant.

Sans se laisser décourager, Guida l’a de nouveau porté au tapis dans le deuxième. Cela ne s’est avéré qu’un léger sursis car, encore une fois, incapable de faire des dégâts par le haut, il s’est retrouvé coupé par les coudes de Sanchez de son dos. Le rythme a encore ralenti dans le troisième, qui a vu Sanchez profiter d’un étirement du dos et tenter une multitude de soumissions lorsque Guida, tristement célèbre, a retrouvé le dessus. Sanchez se retirerait avec la décision partagée, bien que les deux aient cimenté leur place dans la tradition des arts martiaux mixtes (MMA).

CONTRE.

Photo par Jonathan Ferrey / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

La défense contre le retrait de Carlos Condit lui avait coûté très cher dans son offre de titre contre Georges St-Pierre, et bien que les KO d’Hendricks aient dominé son temps fort, “Big Rigg” était plus qu’heureux de se diriger vers la victoire depuis la première position s’il en avait l’occasion. Les choses semblaient sombres pour le «Natural Born Killer», mais sacrément s’il le rendrait facile pour Hendricks.

Condit a simplement refusé de rester sur son dos, forçant Hendricks à l’abattre 12 fois en l’espace de 15 minutes. Hendricks a réussi à tenir les pieds au début, faisant vibrer Condit et assemblant des combinaisons, mais Condit a refusé de lui donner un moment de repos alors qu’il tirait des coups de pied et des genoux. L’offensive de «Big Rigg» a ralenti en rampant dans le troisième, tandis que Condit a continué à poursuivre l’arrivée avec des frappes aux pieds et hors du dos. Bien que Condit ne puisse pas tout à fait répéter son retour extraordinaire contre Rory MacDonald, il est sûr de dire que la perte de décision unanime n’a pas fait baisser son stock.

Sondage

Qui gagne le match 29?























79%

Clay Guida contre Diego Sanchez

(35 votes)













20%

Johny Hendricks contre Carlos Condit

(9 votes)















44 votes au total



Votez maintenant

Match 30: Justin Gaethje contre. Michael Johnson (# 22) contre Cheick Kongo contre. Pat Barry (# 43)

Ce combat a fait l’objet de mon article annuel de Thanksgiving pour 2017 (lisez-le); par conséquent, cela n’a aucun sens de laisser cette écriture se perdre.

Le combat a commencé assez méthodiquement, avec Gaethje marchant vers l’avant et s’éloignant de la lourde jambe de plomb de Johnson tandis que la paire a ailé de gros coups de poing l’un contre l’autre, mais au moment où Johnson a bouclé Gaethje avec un uppercut droit sauvage a obtenu toute la pièce. À partir de ce moment-là, tout le monde, de mon ami diplômé en ingénierie à la mère de deux enfants d’âge moyen, a été hypnotisé par la violence.

Lorsque Johnson l’a attrapé avec une main gauche aussi parfaite que vous pouvez le lancer, mon père – qui aime les sports de combat mais n’a qu’un intérêt passager – m’a demandé: «Comment le Blanc n’est-il pas mort?»

Franchement, je ne suis pas encore tout à fait sûr.

Tout le monde a éclaté lorsque Gaethje a reculé pour battre Johnson contre la clôture. Cela a été une année avec plus de bas que de hauts, mais je dois être reconnaissant pour un combat qui a réussi à captiver des gens de tous horizons à travers une brutalité brutale.

CONTRE.

Que ce soit le meilleur combat de tous les temps est (littéralement) à débattre, mais vous auriez du mal à trouver 30 secondes plus sauvages dans l’histoire du MMA. Cheick Kongo et Pat Barry ont mis au point une séquence qui se révélerait irréaliste dans un film d’action directement sur DVD.

À mi-chemin d’un premier tour tendu, le Barry beaucoup plus petit est intervenu avec un crochet derrière l’oreille qui a effondré la jambe droite de Kongo et a semblé l’éteindre pendant une seconde. Kongo a retrouvé ses esprits et a essayé de rouler, mais s’est effondré visiblement deux fois de plus après les tirs de suivi de Barry. D’une manière ou d’une autre, il avait encore assez de moyens pour aller se faire démonter et se tenir debout, où il a été rencontré par un autre crochet droit pour son quatrième goût d’inconscience en l’espace de 15 secondes.

Encore une fois, Kongo entra pour un démontage, puis revint à la clôture en reprenant pied. Barry a marché nonchalamment après lui, naturellement trop confiant, et a été rencontré par une paire de mains droites qui l’ont mis à froid pour un retour vraiment unique en son genre.

Sondage

Qui gagne le match 30?























43%

Justin Gaethje contre Michael Johnson

(18 votes)













56%

Cheick Kongo contre Pat Barry

(23 votes)















41 votes au total



Votez maintenant

Match 31: Leonard Garcia contre. Chan Sung Jung 1 (# 27) contre Tony Ferguson contre Edson Barboza (# 38)

Avec Jose Aldo contre Urijah Faber dans le main event et le match revanche entre Benson Henderson et Donald Cerrone en tant que support principal, World Extreme Cagefighting (WEC) a pris la mesure sans précédent de mettre son 48e événement en pay-per-view (PPV), complet avec une paire de “Prelims” télévisés sur Spike TV. Anthony Pettis a ouvert la diffusion gratuite avec une présentation divertissante d’Alex Karalexis, préparant le terrain pour le nouveau venu Chan Sung Jung et le défunt remplaçant Leonard Garcia pour, à son tour, préparer le terrain pour la carte principale PPV.

«The Korean Zombie» et «Bad Boy» ont organisé une masterclass de marketing, mettant en place une bagarre inoubliable. La technique et la défense ont été rejetées à la porte alors qu’elles rebondissaient les foin des têtes l’une de l’autre, les deux ayant apparemment le temps de leur vie. Jung a semblé en tirer le meilleur parti tout au long, mais a été laissé avec le goût amer du vol quand Garcia a travaillé sa magie habituelle sur les juges.

Pourtant, cela dit à quel point ce combat était incroyable, même une mauvaise décision de tous les temps ne suffisait pas à ternir sa mémoire.

CONTRE.

Edson Barboza est capable de distribuer des coups qui changent la vie. Tony Ferguson est capable de marcher à travers des coups qui changent la vie et de revenir encore plus fort. Ce n’est pas exactement un spoiler de dire que leur combat était quelque chose de spécial.

Bien que Barboza ait toujours eu du mal avec la pression, il peut contrer avec les meilleurs d’entre eux, et il a passé une grande partie du premier tour à profiter pleinement de la cible facile que Ferguson a présentée. Les propres explosions de Ferguson n’ont pas suffi à compenser les dégâts, et le point qu’il a perdu pour un coup de pied illégal l’a laissé dans un trou profond avant le deuxième.

Barboza ne pouvait que ralentir cet élan pendant si longtemps. Ferguson a continué à avancer et à atterrir, incitant l’as brésilien à l’emporter sur le tapis, et une deuxième tentative de retrait l’a laissé entre les mains du tueur d’Arce de Ferguson.

Sondage

Qui gagne le match 31?























69%

Leonard Garcia contre Chan Sung Jung I

(27 votes)













30%

Tony Ferguson contre Edson Barboza

(12 votes)















39 votes au total



Votez maintenant

Match 32: Anderson Silva contre. Chael Sonnen 1 (# 6) contre Georges St.Pierre contre Johny Hendricks (# 59)

Pour les quatre premiers tours, ce n’était pas un combat; sauf pour un beau coude du champion, c’était une coqueluche unilatérale. Chael Sonnen a fait exactement ce qu’il avait dit qu’il allait faire, en mettant Anderson Silva sur le dos et en repoussant les gardes en toute impunité.

Puis la réalité est revenue en trombe alors que la défense de soumission infâme et infâme de Sonnen prouvait sa perte. Silva, à quelques minutes de perdre le titre qu’il détenait depuis près de quatre ans, a enfermé un triangle mettant fin au combat, effaçant tout le travail de Sonnen et rappelant aux fans pourquoi il était considéré comme un G.O.A.T.

CONTRE.

Aussi impressionnant que fût le titre de Georges St-Pierre, la période qui a suivi sa mutilation de B.J. Penn a été assez courte. “Big Rigg” a réussi à tirer un morceau solide de lui, cependant, donnant au champion légendaire des ajustements à la fois dans la frappe et la lutte.

En dehors d’un blitz précoce de Hendricks, ce combat n’a pas offert trop de moments «wow», mais il était plein de tension alors que St-Pierre luttait pour imposer sa volonté à un challenger extrêmement jeu. L’homme anciennement connu sous le nom de «Rush» a réussi à s’échapper avec son titre de manière controversée dans ce qui allait prouver sa défense finale, bien que Hendricks ait obtenu le prix de consolation de combattre Robbie Lawler pour le titre vacant par la suite.

Sondage

Qui gagne le match 32?























72%

Anderson Silva contre Chael Sonnen I

(29 voix)













27%

Georges St. Pierre contre Johny Hendricks

(11 votes)















40 votes au total



Votez maintenant

De plus, pour réitérer, passer le mot, partager socialement … faites la campagne de base / virale “Get Out The Vote” nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés passent au tour suivant. Se plaindre dans la section des commentaires sur l’ensemencement et ainsi de suite n’aura pas d’impact sur les résultats et vous fera juste ressembler à une bite peu appréciable.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.