MMAdness de mars: Jour 10 – MMAmania.com

Le mois de mars tire peut-être à sa fin, mais le MMAdness de Mania se termine lorsque nous disons qu’il se termine.

Résultats du jour 9:

Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 (# 1) bat Chan Sung Jung contre Dustin Poirier (# 32) avec 91 pour cent des votes Maniac

Jim Miller contre Joe Lauzon 1 (# 48) bat Jose Aldo contre Chad Mendes 2 (# 16) avec 52 pour cent des votes Maniac

Robbie Lawler contre Carlos Condit (# 9) bat Conor McGregor contre Nate Diaz 1 (# 24) avec 53 pour cent des votes Maniac

Don Frye contre Yoshihiro Takayama (# 25) bat Conor McGregor contre Nate Diaz 2 (# 8) avec 57 pour cent des votes Maniac

Miller vs Lauzon 1 continue sa course de Cendrillon, même s’il aura le combat de sa vie au prochain tour. De plus, Lawler contre Condit et Frye contre Takayama ont veillé à ce que nous n’ayons pas McGregor contre Diaz 1 contre McGregor contre Diaz 2.

Match 5: Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1 (# 4) contre Shogun Rua contre Antonio Rogerio Nogueira 1 (# 36)

CONTRE.

Le plus grand combat pour le titre des poids lourds légers de l’histoire du Ultimate Fighting Championship (UFC) a été à la hauteur des attentes lors du premier tour, remportant une confortable victoire de 32 points sur Eddie Alvarez, tête de série no 61, contre Michael Chandler 2. Le plus grand combat des poids lourds légers dans L’histoire du Pride FC, quant à elle, a provoqué un bouleversement mineur face à Johny Hendricks contre Robbie Lawler 1, devenant le premier (et jusqu’à présent uniquement) match à affronter un combat sans pitié dans le premier tour.

Jones vs Gustafsson a certainement l’avantage technique ici – Shogun et «Minotouro» étaient bien habiles, bien sûr, mais leur combat se résumait principalement à l’agression et à la persévérance plutôt qu’à la stratégie. Cela dit, les stomps volants de «Shogun» ont un charme certain et le rythme, au moins dans leurs échanges les plus furieux, dépasse tous les moments les plus sauvages de Jones-Gustafsson.

Match 6: Nick Diaz contre. Takanori Gomi (# 20) contre Yair Rodriguez contre Chan Sung Jung (# 52)

CONTRE.

Le Diaz contre Gomi donnybrook a commencé sa course en tuant un «Immortel», plus que doublé sur Matt Brown, classé n ° 45 contre Erick Silva, pour compter les deux combats de Nate avec Conor McGregor en huitièmes de finale. De l’autre côté, l’une des fins les plus choquantes de l’histoire de l’UFC a été suffisante pour Rodriguez contre Jung pour marquer le plus grand bouleversement du tournoi jusqu’à présent au détriment de la tête de série n ° 13 Cub Swanson contre Doo Ho Choi.

Deux rounds de balles sur balles contre 4,99 rounds d’action tendue dans les deux sens. L’arme secrète de Rodriguez contre Jung – la finition unique en son genre – a peut-être rencontré son match dans la gogoplata de Diaz, que seule la soumission de Shinya Aoki de Joachim Hansen peut rivaliser en termes d’atterrissage de cette technique sur un adversaire de haut niveau. Cela pourrait se résumer à votre préférence entre les faucheurs fous et le vol / filage sh * t.

Match 7: Gilbert Melendez contre. Diego Sanchez (# 12) vs Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum (# 21)

CONTRE.

Il est descendu à une marge de seulement sept voix sur un total de 269, mais Melendez contre Sanchez a réussi à écarter un formidable effort de perdant de la tête de série n ° 53 Tony Ferguson contre Anthony Pettis. Pendant ce temps, même une substitution de cadres n’a pas suffi à sauver la tête de série n ° 44 du «combat de l’année» de 2019, bien que je vous implore toujours de regarder Jorge Santiago contre Kazuo Misaki 2 si vous ne l’avez pas déjà fait.

Ce n’est qu’un affrontement direct entre violence et technique. Bien que Melendez ait en grande partie gardé son sang-froid assez pour repousser les oreilles de Sanchez, leur combat était incontestablement une bagarre. Adesanya contre Gastelum n’avait pas ce rythme effréné, mais il avait une compétitivité plus cohérente, plus de knockdowns et un kickboxing de plus haut niveau. Quel type de bataille chatouille votre fantaisie?

Match 8: Nick Diaz contre. Paul Daley (# 28) contre Frankie Edgar contre. Gris Maynard 2 (# 5)

CONTRE.

Photo de Donald Miralle / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

La course parfaite des frères Diaz (4-0) en huitièmes de finale a culminé avec le battement de Nick de Paul Daley qui a largement dominé le choc des légendes des poids lourds qui était Antonio Rodrigo Nogueira, classé 37e, contre Randy Couture. Frankie Edgar contre Gray Maynard 2 a eu une performance encore plus dominante, faisant rebondir la tête de série n ° 60 Diego Sanchez contre Karo Parisyan du tournoi avec 84% des voix de Maniac.

Deux excellents premiers tours de tous les temps s’affrontent dans ce match. Diaz contre Daley a connu les mouvements de choc les plus choquants, mais Edgar contre Maynard 2 a eu quatre autres manches compétitives pour soutenir la folie de ses cinq premières minutes. En termes de violence pure, c’est un jeu d’enfant – vous devrez vous demander combien vous appréciez la compacité.

Pour réitérer: faites passer le mot, partagez socialement … faites la campagne de base / virale «Sortez le vote» nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés passent au tour suivant.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.