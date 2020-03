MMAdness de mars: Jour 11 – MMAmania.com

Pas de nouveaux combats ce soir? Eh bien, discutez plutôt des anciens avec nous alors que les huitièmes de finale de MMIA de mars de Mania se poursuivent.

Résultats du jour 1 | Résultats du Jour 2 | Résultats du jour 3 | Résultats du jour 4 | Résultats du jour 5| Résultats du jour 6 | Résultats du jour 7 | Résultats du jour 8 | Résultats du jour 9

Résultats du jour 10:

Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1 (# 4) bat Shogun Rua contre Antonio Rogerio Nogueira (# 36) avec 70 pour cent des votes Maniac

Yair Rodriguez contre Chan Sung Jung (# 52) bat Nick Diaz contre Takanori Gomi (# 20) avec 52 pour cent des votes Maniac

Israël Adesanya contre Kelvin Gastelum (# 12) bat Gilbert Melendez contre Diego Sanchez (# 12) avec 60 pour cent des votes Maniac

Frankie Edgar contre Gray Maynard 2 (# 5) bat Nick Diaz contre Paul Daley (# 28) avec 60 pour cent des votes Maniac

La course de Cendrillon continue pour notre tête de série n ° 52 alors que Yair Rodriguez contre Chan Sung Jung renverse une fois de plus une bagarre sans précédent. Ces deux-là étaient en fait à égalité à 107 voix chacun avant qu’une poussée tardive ne place l’outsider en tête.

Match 9: Forrest Griffin contre. Stephan Bonnar 1 (# 2) contre Dustin Poirier contre. Justin Gaethje (# 31)

CONTRE.

Forrest Griffin contre Stephan Bonnar 1 a tenu ses promesses avec une élimination unilatérale de la semence n ° 63 Junior dos Santos contre Stipe Miocic, remportant 237 des 271 voix. Il était prévisible que Dustin Poirier contre Justin Gaethje a dû travailler un peu plus dur, mais n’a laissé aucun doute quant à sa victoire sur Brock Lesnar, classé n ° 34, contre Shane Carwin.

Maintenant, c’est un peu une comparaison de pomme à pomme, n’est-ce pas? Un mépris insouciant pour la défense, des visages transformés en viande de hamburger et d’innombrables moments qui inciteraient un diffuseur stéréotypé à demander: «combien peuvent-ils en prendre de plus?» abonder. L’un a l’histoire de son côté et l’autre une finition, mais ce n’est que brutalité au final.

Sondage

Qui gagne le match 9?























0%

Forrest Griffin contre Stephan Bonnar I

(0 votes)













0%

Dustin Poirier contre Justin Gaethje

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Match 10: Eddie Alvarez contre Michael Chandler 1 (# 18) contre Robert Whittaker contre Yoel Romero 2 (# 15)

CONTRE.

Photo de Dylan Buell / .

La suite a peut-être été retirée au premier tour, mais la rencontre inaugurale d’Eddie Alvarez et Michael Chandler s’est avérée trop difficile à gérer pour Roger Huerta contre Clay Guida, classé n ° 47. Robert Whittaker contre Yoel Romero 2, quant à lui, a récolté le n ° 50 massivement sous-classé Dustin Poirier contre Max Holloway 2 avec peu de difficulté.

Lequel préférez-vous, le cogneur baveux vicieux entre un attaquant graveleux et un lutteur aux poings de brique ou, bien, vous obtenez la blague. Les deux combats ont comporté des renversements brutaux, des oscillations soudaines de l’élan, du grain inhumain et tout ce que vous pourriez demander dans un bon brouhaha.

Sondage

Qui gagne le match 10?























0%

Eddie Alvarez contre Michael Chandler I

(0 votes)













0%

Robert Whittaker contre Yoel Romero II

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Match 11: Zhang Weili contre. Joanna Jedrzejczyk (# 10) vs Matt Hughes contre. Frank Trigg 2 (# 23)

Photo de Harry How / .

CONTRE.

Une arrivée légère dans la tranche n’a pas empêché Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk de dominer son match d’ouverture, détenant le n ° 55 Georges St-Pierre contre B.J. Penn 1 à seulement 22% du vote populaire. Hughes et Trigg, bien que pas tout à fait aussi dominants, ont toujours limité Forrest Griffin, classé n ° 42, contre Rampage Jackson, de 36 points pour s’assurer une place au tour suivant.

Zhang contre Jedrzejczyk a été cinq tours d’action sur la corde raide, tandis que Hughes contre Trigg 2 était une explosion de drame culminant. Le premier a doublé votre fréquence cardiaque pendant 25 minutes, le second l’a triplé pendant quatre minutes. Comment prenez-vous votre drame?

Sondage

Qui gagne le match 11?























0%

Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk

(0 votes)













0%

Matt Hughes contre Frank Trigg II

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Match 12: Frankie Edgar contre Gray Maynard 3 (# 26) contre Mark Hunt contre Bigfoot Silva 1 (# 7)

Photo de Nick Laham / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

CONTRE.

Frankie Edgar contre Gray Maynard 3 a rejoint son deuxième épisode des huitièmes de finale en maîtrisant les 90 minutes de tension acharnée qui était le combat n ° 39 entre Kazushi Sakuraba et Royce Gracie. De l’autre côté, cinq séries de frappes de slobber Heavyweight se sont révélées plus puissantes qu’une seule alors que Mark Hunt contre Bigfoot Silva 1 a envoyé Andrei Arlovski, tête de série no 58, contre Travis Browne, avec 72% des voix.

Qu’est-ce qui vous semble le plus attrayant, des gars de taille moyenne qui battent des années dans la vie de chacun ou des gars profondément grands qui battent des années dans la vie de l’autre? Bigfoot peut être la taille d’Edgar et Maynard combinés, mais les deux combats offraient suffisamment d’action pour briser les os pour plaire même aux plus exigeants des amateurs de violence.

Sondage

Qui gagne le match 12?























0%

Frankie Edgar contre Gray Maynard III

(0 votes)













0%

Mark Hunt contre Bigfoot Silva I

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

De plus, pour réitérer, passer le mot, partager socialement … faites la campagne de base / virale “Get Out The Vote” nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés passent au tour suivant. Se plaindre dans la section des commentaires sur l’ensemencement et ainsi de suite n’aura pas d’impact sur les résultats et vous fera juste ressembler à une bite peu appréciable.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.