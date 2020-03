MMAdness de mars: Jour 12 – MMAmania.com

Vous voulez maintenir la distance sociale tout en étant antisocial? Rejoignez-nous pour la finale des 32es de finale de MMAdness de Mania et discutez dans le contenu de vos commentaires.

Résultats du jour 1 | Résultats du Jour 2 | Résultats du jour 3 | Résultats du jour 4 | Résultats du jour 5| Résultats du jour 6 | Résultats du jour 7 | Résultats du jour 8 | Résultats du jour 9 | Résultats du jour 10

Résultats du jour 11:

Forrest Griffin contre Stephan Bonnar 1 (# 2) bat Dustin Poirier contre Justin Gaethje (# 31) avec 59 pour cent des votes Maniac

Robert Whittaker contre Yoel Romero 2 (# 15) bat Eddie Alvarez contre Michael Chandler 1 (# 18) avec 52 pour cent des votes Maniac

Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk (# 10) bat Matt Hughes contre Frank Trigg 2 (# 23) avec 75 pour cent des votes Maniac

Mark Hunt contre Bigfoot SIlva 1 (# 7) bat Frankie Edgar contre Gray Maynard 3 (# 26) avec 58 pour cent des votes Maniac

Le support de droite continue de favoriser les favoris; en effet, Kongo contre Barry reste la seule tête de série inférieure à marquer un bouleversement de ce côté.

Match 13: Dan Henderson contre Shogun Rua 1 (# 3) contre Wanderlei Silva contre. Brian Stann (# 30)

CONTRE.

Une marge de 200 voix a permis à «Hendo» et Shogun de passer devant la tête de série n ° 62 Tony Ferguson contre Lando Vannata, mettant fin à la course hors du commun du classique avant même qu’elle ne puisse commencer. À l’inverse, la violence a emporté Wanderlei Silva et Brian Stann contre une guerre d’usure en cinq rounds contre Daniel Gustavsson, classé au 35e rang contre Daniel Gustavsson.

Cela semble étrangement approprié que Shogun se retrouve face à son ancien mentor, Wanderlei, dans cette parenthèse. Les deux ont certainement été à la hauteur de leurs pedigrees Chute Boxe, subissant (et infligeant) des dégâts horribles à leurs adversaires respectifs. Laquelle a sacrifié suffisamment de cellules cérébrales à votre goût?

Match 14: Eddie Alvarez contre Justin Gaethje (# 19) contre Anthony Pettis contre Benson Henderson 1 (# 14)

CONTRE.

Photo par Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Dans l’équivalent du matchmaking consistant à mettre deux trains en route pour une collision frontale, Eddie Alvarez contre Justin Gaethje s’est avéré trop pour son compatriote à trois tours pour les âges, Yancy Medeiros contre Alex Oliveira. De l’autre côté, Carlos Condit, numéro 51, contre Rory MacDonald, a presque surmonté un désavantage de 37 graines, mais n’a pas pu mettre de côté le dernier et le plus grand combat de World Extreme Cagefighting (WEC).

Alvarez et Gaethje ont la brutalité de leur côté, ainsi que la tension de la course contre la montre de “The Underground King” essayant de mettre de côté “The Highlight” avant que sa jambe ne cède. Pettis et Henderson ont des mouvements d’élan plus définis, beaucoup plus de travail sur le terrain et l’arme secrète qu’est le «Showtime Kick». Comment peser scientifiquement ces mérites respectifs? Enfer si je sais … c’est votre travail!

Match 15: Clay Guida contre. Diego Sanchez (# 11) contre Cheick Kongo contre. Pat Barry (# 43)

CONTRE.

Les références au Temple de la renommée se sont avérées plus que même “The Natural-Born Killer” pourrait tuer alors que Clay Guida contre Diego Sanchez a dominé Carlos Condit, tête de série n ° 54, contre Rory MaCDonald lors de son premier match. Cheick Kongo contre Pat Barry, d’autre part, a heureusement tué un tournoi et un favori personnel lorsqu’il a contrarié Justin Gaethje, classé 22e, contre Michael Johnson.

Quinze minutes de chaos contre 30 secondes de folie pure et non diluée. Guida et Sanchez avaient ce qu’on pourrait appeler un match d’arts martiaux mixtes (MMA), avec les ingrédients standard de la frappe, de la lutte et du grappling. Kongo et Barry ont eu une session très brève et très improbable de robots rock-em-sock-em. Ce sont des pommes et des oranges, bien sûr, mais les comparaisons asymétriques sont en quelque sorte le nom du jeu ici.

Match 16: Leonard Garcia contre. Chan Sung Jung 1 (# 27) contre Anderson Silva contre Chael Sonnen 1 (# 6)

CONTRE.

L’explosion du passé du WEC a mis fin aux espoirs du tournoi «El Cucuy» avec une victoire de 24 points sur Tony Ferguson, classé n ° 38, contre Edson Barboza, portant «The Korean Zombie» à 3-0 en huitièmes de finale. Anderson Silva vs Chael Sonnen 1 a également triomphé dans son combat pour le titre avec Georges St-Pierre, tête de série no 59, contre Johny Hendricks.

En termes de carnage pur, ces deux-là ne sont même pas proches. C’est parce que Garcia vs Jung est un carnaval absolu de traumatisme contondant, alors que Silva vs. Sonnen 1 était une bataille unilatérale mais seulement passionnante avec parcimonie jusqu’à sa fin légendaire. Pourtant, un récit fort est un multiplicateur de force en matière de mémorisation et un retour digne d’Hollywood est difficile à contester. Mais, quel plaisir de discuter si c’était facile?

