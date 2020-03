MMAdness de mars: Jour 5 – MMAmania.com

Le dimanche peut être le jour du repos, mais il n’y a pas de freins dans le train des arts martiaux mixtes (MMA). March MMAdness de MMAmania.com gronde avec un autre lot de slugfests légendaires …

Résultats du jour 1 | Résultats du Jour 2 | Résultats du jour 3

Résultats du jour 4:

Gilbert Melendez contre Diego Sanchez (# 12) bat Tony Ferguson contre Anthony Pettis (# 53) avec 51 pour cent des votes Maniac

Israël Adesanya contre Kelvin Gastelum (# 21) bat Jorge Santiago contre Kazuo Misaki 2 (# 44) avec 79 pour cent des votes Maniac

Nick Diaz contre Paul Daley (# 28) bat Antonio Rodrigo Nogueira contre Randy Couture (# 37) avec 76 pour cent des votes Maniac

Frankie Edgar contre Gray Maynard 2 (# 5) bat Diego Sanchez contre Karo Parisyan (# 60) avec 84 pour cent des votes Maniac

Pas de surprise cette fois-ci, bien que Tony Ferguson et Anthony Pettis aient presque réussi un bouleversement majeur malgré seulement deux rounds d’action.

Assez de souvenirs des sondages antérieurs, revenons aux souvenirs des combats passés.

Match 17: Forrest Griffin contre. Stephan Bonnar 1 (# 2) contre Junior dos Santos contre Stipe Miocic 1 (# 63)

De toutes les distinctions que l’on pourrait amasser sur les 64 combats dans cette tranche, “l’UFC sauvé à lui seul d’une certaine fatalité” se classe certainement parmi les plus louables.

Forrest Griffin et Stephan Bonnar – les derniers hommes debout après l’expérience inaugurale de The Ultimate Fighter (TUF) – ont passé 15 minutes à se battre entre eux. La violence pure exposée a fait passer l’UFC du précipice de la catastrophe au statut d’icône culturelle. Que ce soit le meilleur rebut de tous les temps, c’est à votre discrétion, mais il est difficile de contester qu’il ait le plus grand impact tangible de tout combat dans la tranche.

CONTRE.

Le deuxième mauling de Cain Velasquez à Junior dos Santos a effacé tout doute que le plan de “Cigano” ait été trouvé: malgré toutes ses prouesses en boxe, sa défense contre le démontage et sa puissance en un coup, dos Santos ne pouvait tout simplement pas supporter la pression. Stipe Miocic – un cool 3-0 depuis une défaite surprise par KO contre Stefan Struve – a clairement fait ses devoirs, gardant dos Santos sur le pied arrière pendant deux rounds alors qu’il menaçait avec des mains droites lourdes et des éliminations régulières.

Mais il s’est avéré que Miocic n’avait pas le cardio inhumain qui faisait de Velasquez une force si puissante. Un énorme crochet gauche au troisième tour l’a mis à genoux et a redirigé de force l’élan du combat, permettant au vétéran de dos Santos de prendre le commandement. Miocic a tout donné, mais le travail impressionnant de dos Santos dans la foulée a influencé les juges et a rappelé à la division des poids lourds qu’il n’avait pas encore fini.

Sondage

Qui gagne le match 17?























88%

Forrest Griffin contre Stephan Bonnar I

(30 voix)













11%

Junior Dos Santos contre Stipe Miocic I

(4 votes)















34 votes au total



Votez maintenant

Match 18: Dustin Poirier contre. Justin Gaethje (# 31) contre Brock Lesnar contre. Shane Carwin (# 34)

Si le côté gauche du support était le domaine de Robbie Lawler, le côté droit est celui de Justin Gaethje. Les trois premiers combats de «The Highlight» ont tous donné des graines impressionnantes pour une très bonne raison: il ne peut pas manquer la télévision. Contre le tout aussi passionnant Dustin Poirier, il a déclenché une guerre d’usure extrêmement brutale.

Alors que Poirier débouchait des combinaisons désagréables et que Gaethje le suivait avec son implacabilité habituelle, il devint rapidement une question de savoir qui donnerait en premier, la jambe de Poirier ou le menton de Gaethje. En tête mais trébuchant après d’innombrables coups à la cuisse, Poirier a su tirer parti avec brio de l’excès d’empressement de Gaethje au quatrième tour, le faisant exploser d’un compteur d’un coup de pied bas nu et ne le laissant jamais récupérer.

CONTRE.

Il fut un temps où l’avenir de la division des poids lourds était entre les mains de monstres imposants qui réduisaient le poids pour atteindre la limite de 265 livres. Ce n’était pas une prédiction difficile à faire après avoir vu ce que Brock Lesnar et Shane Carwin ont fait aux gens; La mutilation de Frank Mir par Lesnar reste l’une des performances les plus nettes de l’histoire de la promotion et Carwin a effacé Mir avec des coups de poing à bout portant d’une manière tout aussi dévastatrice.

Il s’agissait essentiellement de la version UFC d’une bataille de kaiju.

Lesnar, de retour au combat pour la première fois depuis un épisode mortel de diverticulite, semblait incapable de résister à la puissance odieuse de Carwin, se couvrant sous le feu et absorbant un barrage prolongé des plus gros poings de la promotion. Alors que les minutes avançaient et que Carwin continuait de frapper les avant-bras de Lesnar, son inexpérience avec des combats plus longs le rattrapait. Au moment où l’arbitre les a envoyés dans leurs coins respectifs, Carwin a été dépensé, permettant à Lesnar de frapper tôt dans le deuxième et de conserver son titre via un étranglement de triangle de bras.

Sondage

Qui gagne le match 18?























69%

Dustin Poirier contre Justin Gaethje

(23 votes)













30%

Brock Lesnar contre Shane Carwin

(10 voix)















33 votes au total



Votez maintenant

Match 19: Michael Chandler contre. Eddie Alvarez 1 (# 18) contre Roger Huerta contre. Clay Guida (# 47)

La suite de ce combat a eu le malheur d’affronter la tête de série n ° 4 au premier tour, mais elle pourrait bien avoir les marchandises pour une course profonde entre parenthèses.

Lorsque ces deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 2011, Alvarez était le joyau de la couronne de Bellator, sans tache depuis une défaite en 2008 contre Shinya Aoki et avec six victoires dominantes sous la bannière de la promotion. Chandler était une excellente perspective, après avoir étouffé le jeune pistolet polonais Marcin Held et battu les vétérans coriaces Lloyd Woodard et Patricky Pitbull, mais cela ressemblait à un cas classique de trop, trop tôt.

Ce récit s’est rapidement désintégré lorsque Chandler a percuté le champion avec des coups de poing, profitant du penchant de “The Underground King” pour les démarrages lents et le tir pour une arrivée précoce. La résilience d’Alvarez l’a mené à travers un horrible premier tour et un deuxième compétitif, lui permettant de punir Chandler avec un flot ininterrompu de coups de poing dans le troisième. Juste au moment où le premier blitz de Chandler semblait avoir totalement échoué, “Iron” a réussi à le blesser à nouveau, à le faire tomber et à l’étouffer pour un retour incroyable.

CONTRE.

Photo par: Josh Hedges / Zuffa LLC via .

La propension de Clay Guida à des combats exécrables, comme ceux qu’il a eu contre Gray Maynard et Hatsu Hioki, permet d’oublier facilement qu’il peut vraiment faire mal aux gens dans les bonnes circonstances. Roger Huerta, un up-and-comer invaincu dont le charisme et le style divertissant l’avaient tabulé comme une star en herbe, l’a appris à la dure.

“Le charpentier” a mis Huerta à travers le hachoir à viande pendant deux tours, mettant un terme à ses efforts avec un faux changement de niveau pour dessiner un étalement et écraser le menton non protégé de Huerta avec une méchante main droite. “Le Matador”, montrant le grain qui deviendrait sa marque de fabrique, non seulement a survécu mais a attrapé Guida entrant avec un genou au début du troisième, déchirant son ennemi vacillant jusqu’à ce qu’il laisse son cou exposé pour une soumission venant de derrière gagner.

Sondage

Qui gagne le match 19?























60%

Michael Chandler contre Eddie Alvarez I

(20 votes)













39%

Roger Huerta contre Clay Guida

(13 voix)















33 votes au total



Votez maintenant

Match 20: Robert Whittaker contre Yoel Romero 2 (# 13) contre Dustin Poirier contre Max Holloway 2 (# 50)

Photo de Dylan Buell / .

La première rencontre de Robert Whittaker et de Yoel Romero a été une affaire solide qui a vu Whittaker se propulser à travers une méchante blessure au genou pour sortir le monstre cubain et remporter le titre vacant des poids moyens. Leur deuxième rencontre a été de 25 minutes d’exaltation, un slugfest absolu qui a poussé les deux hommes à leurs limites.

Après deux tours de Whittaker à Romero, “Soldier of God” a trouvé la marque avec une main droite mortelle qui a mis Whittaker sur son siège. “Le Faucheur”, obstinément non récolté, a survécu au barrage qui a suivi et l’a secoué en retour, atterrissant de lourds coudes et un coup de tête affleurant que la plaque de viande d’un cou de Romero a absorbé d’une manière ou d’une autre. Un volume persistant a permis à Whittaker de reprendre le contrôle, mais Romero l’a blessé tard dans le quatrième et l’a presque assommé au cinquième. Le fait que Whittaker ait survécu à la cloche est un exploit en soi, mais prendre le quatrième tour au milieu de cette artillerie pour réclamer la décision partagée est autre chose.

CONTRE.

La première fois que ces deux hommes se sont rencontrés, Dustin Poirier était un bagarreur brutal et Max Holloway un attaquant squelettique qualifié avec un jeu au sol sous-développé. “The Diamond” a pleinement profité de ce dernier descripteur, en faisant glisser “Blessed” sur le tapis et en enveloppant un brassard triangle monté pour une finition rapide.

Au moment où leur revanche s’est déroulée, chaque homme était devenu un véritable monstre, et la guerre qui a suivi a en quelque sorte atteint le niveau impossible fixé par Israël Adesanya contre Kelvin Gastelum quelques minutes auparavant. Poirier est sorti à la recherche d’une autre arrivée précoce, mettant à l’épreuve le menton de fer de Holloway avec un barrage de coups de poing qui claquaient des dents. Holloway, toujours le guerrier, a cherché à l’égaler coup pour coup, mais a découvert que ses barrages à volume élevé ne pouvaient pas dissuader Poirier de la façon dont ils pouvaient faire des poids plumes. Bien que jamais hors du combat, Holloway ne pouvait tout simplement pas vaincre la puissance de feu de Poirier et a quitté la State Farm Arena d’Atlanta les mains vides tandis que Poirier célébrait son ascension tant attendue au statut de champion.

Sondage

Qui gagne le match 20?























64%

Robert Whittaker contre Yoel Romero II

(22 votes)













35%

Dustin Poirier contre Max Holloway II

(12 votes)















34 votes au total



Votez maintenant

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.