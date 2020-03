MMAdness de mars: Jour 6 – MMAmania.com

Les lundis? Terrible. Les lundis en quarantaine? Terrible. Les lundis en quarantaine où vous pouvez vous crier sur les vieux combats? Pas aussi terrible.

C’est vrai, March MMAdness est là pour rester …

Résultats du jour 1 | Résultats du Jour 2 | Résultats du jour 3 | Résultats du jour 4

Résultats du jour 5:

Forrest Griffin contre Stephan Bonnar 1 (# 2) bat Junior dos Santos contre Stipe Miocic 1 (# 63) avec 87 pour cent des votes Maniac

Dustin Poirier contre Justin Gaethje (# 31) bat Brock Lesnar contre Shane Carwin (# 34) avec 69 pour cent des votes Maniac

Michael Chandler contre Eddie Alvarez 1 (# 18) bat Roger Huerta contre Clay Guida (# 47) avec 60 pour cent des votes Maniac

Robert Whittaker contre Yoel Romero 2 (# 13) contre Dustin Poirier contre Max Holloway 2 (# 50) avec 65 pour cent des votes Maniac

Quatre matchs, quatre victoires impeccables pour les favoris. Ne pensez pas au Poirier-Holloway 2 terriblement sous-ensemencé, bien que … cela méritait mieux.

Match 21: Zhang Weili contre. Joanna Jedrzejczyk (# 10) vs Georges St-Pierre contre. B.J. Penn 1 (# 55)

Substitution tardive par la demande populaire, le plus grand combat des femmes de tous les temps obtient la semence confortable qu’il mérite.

L’effacement total de Zhang Weili de Jessica Andrade, jusqu’ici indestructible, reste l’un des changements de titre les plus brutaux de la mémoire récente, un exploit si impressionnant qu’il l’a installée comme favorite par rapport à l’ancienne reine des poids paille Joanna Jedrzejczyk. Son pouvoir redoutable ressemblait plus à Jedrzejczyk, qui avait subi des renversements contre Rose Namajunas, Claudia Gadelha et Karolina Kowalkiewicz, pourrait gérer si elle voulait imposer son infraction à haut volume. Dans le même temps, l’inexpérience de Zhang dans les manches de championnat était une dangereuse inconnue dans ce qui promettait d’être un slugfest à haute vitesse.

Le menton de Jedrzejczyk et le cardio de Zhang ont tous deux admirablement tenu le coup, produisant 25 minutes de frappe de haute intensité, de haute intensité et de grand drame (faits saillants de la montre). Zhang s’est montré capable de suivre le rythme de flétrissement de Jedrzejczyk et Jedrzejczyk s’est battu à travers un gonflement vraiment horrible pour maintenir la pression. Ils se sont finalement combinés pour décrocher un stupéfiant 366 frappes en route vers une décision partagée qui aurait pu aller dans les deux sens et exige absolument un match revanche.

CONTRE.

Avant d’être des légendes, «GSP» et «The Prodigy» étaient de jeunes vedettes avec beaucoup à prouver. St-Pierre était sur le chemin de la guerre après être tombé sur Matt Hughes, démolissant «Mayhem» Miller, Frank Trigg et Sean Sherk, tandis que Penn faisait son retour à l’UFC après deux ans d’absence. Alors que Hughes se préparait à défendre son titre contre Royce Gracie, ces deux-là se sont affrontés à l’UFC 58: “USA vs. Canada” pour déterminer un challenger approprié.

Le coup de fouet de Penn a porté la vedette au premier tour, cassant le nez de St-Pierre et l’obligeant à s’appuyer sur sa lutte pour commencer le second. Bien que Penn ait réussi à se remettre sur pied, il a eu du mal à récupérer cette domination frappante face à la persévérance de St-Pierre. Le clinchwork de St-Pierre a effacé le déficit précoce et l’a mené à une victoire par décision partagée.

Bien que Mike Swick et Rich Franklin aient fermé le spectacle pour les Yanks, le Great White North a connu son moment de triomphe.

Match 22: Matt Hughes contre Frank Trigg 2 (# 23) contre Forrest Griffin contre Rampage Jackson (# 42)

C’est le combat que Dana White lui-même a tabulé comme son favori de tous les temps. Même si vous ne l’avez pas vu dans son intégralité, le slam emblématique de Hughes restera un incontournable du package phare de l’UFC jusqu’à la mort de l’univers.

Trigg a failli remporter le titre de façon résolument peu honnête dès le départ, blessant Hughes avec un genou aux bijoux et grouillant de coups de poing alors que le champion frappé tentait de signaler à l’arbitre. Pendant ce temps, Trigg s’est rapidement accroché au dos de Hughes et a tenté de le hisser par le même pétard étranglé à l’arrière qui a abattu «Twinkle Toes» lors de leur première rencontre. Au lieu de cela, Hughes a tourné en garde, s’est accroché à un Trigg montant et l’a traîné à travers le ring jusqu’au mugissement de Mike Golberg, “ET ICI NOUS ALLONS.”

Un chelem, certains passant et un étouffé plus tard, le deuxième couplet s’est terminé de la même manière que le premier.

CONTRE.

Photo par: Josh Hedges / Zuffa LLC via .

Dans un coin, le champion UFC Light Heavyweight Quinton “Rampage” Jackson, l’homme qui avait cassé le menton indestructible de Chuck Liddell et battu facilement son compatriote Dan Henderson dans sa précédente tentative. Dans l’autre, Forrest Griffin, le scrapper vaguement simien à seulement trois combats retirés d’une perte à élimination directe à Keith Jardine.

Étonnamment, ce combat ne s’est pas terminé avec Jackson qui a frappé les côtelettes de mouton de Griffin pour nettoyer son visage, bien qu’un uppercut massif au premier tour ait certainement envoyé ces moustaches a-wigglin. ” et une lutte mortelle pour remporter le deuxième tour de façon dominante. Jackson n’a jamais réussi à battre Griffin à nouveau, bien qu’il ait décroché sa juste part de coups, tandis que la persistance et le ciblage de la jambe de tête de Griffin l’ont amené à une décision unanime et à un titre tout à fait inattendu.

Match 23: Frankie Edgar contre. Gris Maynard 3 (# 26) contre Kazushi Sakuraba contre Royce Gracie (# 39)

Photo de Nick Laham / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Ce support a sa juste part de suites, mais aucune de ces séries n’a produit un troisième épisode aussi étonnant.

Précédés par une autre publicité incroyable, Edgar et Maynard se sont rencontrés à Houston, au Texas, avec une paire de jetons sur leurs épaules, chacun désireux de mettre la fin ambiguë de leur deuxième réunion derrière eux. Maynard a de nouveau pris l’initiative, blessant gravement «La réponse» au premier tour. Une fois que le déjà-vu s’est dissipé, cependant, Edgar est revenu avec une vengeance. Et plutôt que de simplement garder les choses compétitives, il l’a activement amené à «The Bully», le coupant finalement au quatrième et mettant un tampon sur leur rivalité avec un KO à couper le souffle.

CONTRE.

La prolifération de MMA a dissipé une grande partie du mysticisme autour des combats sans retenue, le genre que vous verriez dans des films comme Enter the Dragon ou Bloodsport. Kazushi Sakuraba contre Royce Gracie, cependant, était tout droit sorti d’un drame d’arts martiaux classique.

Sakuraba, le catcheur sous-dimensionné, a remis aux Gracies leur première perte de soumission en MMA, battant Royler Gracie par kimura dans une tache d’ironie délicieuse. Ne voulant pas laisser cela tenir, les Gracies ont envoyé la légende de l’UFC Royce pour venger leur honneur dans PRIDE, avec des règles modifiées pour permettre l’utilisation de gi et un temps illimité.

Ce combat n’était pas vraiment plein d’action, mais vous pouviez réduire la tension avec un couteau alors que Sakuraba réduisait progressivement Gracie de la position supérieure. Il a fallu 90 minutes à Helio Gracie pour finalement jeter l’éponge, laissant Sakuraba pour se qualifier pour la finale du tournoi de la même nuit et combattre Igor Vovchanchyn pour un match nul avant de perdre en raison de la fatigue.

Match 24: Mark Hunt contre Bigfoot Silva (# 7) contre Andrei Arlovski contre Travis Browne (# 58)

Tout dans ce match a crié «arrivée précoce» – les deux hommes étaient sous le choc des récentes pertes à élimination directe et chacun avait le pouvoir d’infliger une répétition à l’autre. Personne ne s’attendait à l’une des cinq séries d’action les plus exténuantes des poids lourds de l’histoire du MMA.

Malgré sa réputation de durabilité très différente, Silva a marqué le premier knockdown avec une main droite ailée, mais n’a pas pu capitaliser car la résilience légendaire de Hunt l’a ramené dans le combat. Maintenant aux prises avec la frappe plus nette de Hunt, Silva focalisa son attaque sur la jambe de tête de Hunt; même trébuchant, cependant, Hunt a toujours trouvé la marque et a marqué un knockdown avec une droite droite dans le troisième. “The Super Samoan” a ensuite lancé la lutte, ce qui a incité Silva à marquer son propre retrait et à libérer sa signature au sol d’une livre de la monture.

Bien qu’il ait à peine échappé au quatrième round, Hunt a pris le contrôle total sur le tronçon, faisant rebondir les coups de poing et les coudes sur la mâchoire géante du Brésil en toute impunité. Ce n’était pas suffisant pour remporter la victoire, mais cela a assuré un match nul pour les âges.

CONTRE.

Celui-ci a également crié «arrivée précoce» et cette fois, l’univers a écouté. Cinq minutes de bave pure et non diluée frappant les grands garçons.

Arlovski – ressemblant plus à son champion qu’il ne l’avait été depuis des années – est sorti en lançant les mains droites avec un abandon téméraire, blessant Browne à plusieurs reprises alors que la boxe entraînée par Tarverdyan avait du mal à suivre. Le dos tourné au mur littéral et métaphorique, cependant, Browne lâcha une droite ailée qui envoya «The Pitbull» s’écraser sur le tapis.

Ignorant sa fragilité légendaire, Arlovski se remit sur ses pieds et continua de verser sur la blessure, forçant finalement l’arbitre à l’action avec un uppercut paralysant et une croix droite.

De plus, pour réitérer, passer le mot, partager socialement … faites la campagne de base / virale "Get Out The Vote" nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés passent au tour suivant.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.