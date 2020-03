MMAdness de mars: Jour neuf – MMAmania.com

Le tour de coupe de 64 est officiellement terminé et seuls les vrais prétendants restent. Le MMAdness de Mania en mars se poursuit avec une liste à moitié éliminée et des décisions très difficiles à l’horizon.

Clay Guida contre Diego Sanchez (# 11) bat Johny Hendricks contre Carlos Condit (# 54) avec 77 pour cent des votes Maniac

Cheick Kongo contre Pat Barry (# 43) bat Justin Gaethje contre Michael Johnson (# 22) avec 52 pour cent des votes Maniac

Leonard Garcia contre Chan Sung Jung (# 27) bat Tony Ferguson contre Edson Barboza (# 38) avec 62 pour cent des votes Maniac

Anderson Silva contre Chael Sonnen 1 (# 6) bat Georges St.Pierre contre Johny Hendricks avec 73 pour cent des votes Maniac

Le support droit obtient enfin son premier bouleversement grâce à l’incroyable impression Weeble de Cheick Kongo. La compétition semble devenir féroce à partir de maintenant, alors rejoignez-nous pour le

Match 1: Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 (# 1) contre Chan Sung Jung contre Dustin Poirier (# 32)

CONTRE.

Photo par Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

La tête de série n ° 1 était tout simplement la force dominante à laquelle nous nous attendions au premier tour, démolissant un slugfest de premier ordre dans Dennis Bermudez contre Matt Grice avec 95% des voix. Jung contre Poirier, quant à lui, a affronté le match le plus égal du tournoi jusqu’à présent contre la tête de série n ° 33 Wanderlei Silva contre Rampage Jackson 2 et, à juste titre, a été éliminé avec un avantage de sept voix.

La brutalité et le drame que Lawler-MacDonald 2 apporte à la table sont difficiles à contester, mais Jung-Poirier a un avantage en ce qu’il a comporté d’excellents échanges au sol. Alors que le premier semble prêt pour une course au titre, ne dormez pas dans le chaos au milieu.

Match 2: Jim Miller contre. Joe Lauzon 1 (# 48) contre Jose Aldo contre Chad Mendes 2 (# 16)

Photo par Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

CONTRE.

Miller contre Lauzon 1 est à l’origine du premier bouleversement du tournoi, renversant Fedor Emelianenko, tête de série no 17, contre Mirko Cro Cop et frappant son ticket pour les huitièmes de finale avec une victoire de six voix sur la ferraille Heavyweight la plus légendaire de PRIDE. Aldo contre Mendes 2 a connu une période plus facile contre Dominick Cruz, classé au 49e rang, contre T.J. Dillashaw, en route vers la victoire avec 61% des voix.

D’un côté, une quantité déraisonnable de sang et 15 minutes d’agression constante. De l’autre, une technique de pointe et 25 minutes de va-et-vient tendus. Cela pourrait se résumer à savoir si vous préférez une action continue ou un divertissement cohérent avec des pointes passionnantes parsemées partout.

Match 3: Robbie Lawler contre Carlos Condit (# 9) contre Conor McGregor contre Nate Diaz 1 (# 24)

CONTRE.

Le premier tour de Lawler contre Condit a présenté une autre victoire écrasante pour “Ruthless” comme 89 pour cent des électeurs l’ont choisi sur l’un de mes favoris personnels dans le numéro 55 Joe Lauzon contre Jamie Varner. McGregor contre Diaz 1, quant à lui, s’est rapproché d’un éventuel match McGregor-Diaz / Diaz-McGregor en huitièmes de finale avec une victoire dominante sur l’exposition de soumission qui était Benson Henderson contre Donald Cerrone I.

L’outsider pourrait devoir s’appuyer sur des actifs incorporels pour celui-ci. Le cinquième tour de Lawler-Condit était une légende et les quatre tours précédents n’étaient pas trop minables. Entre le drame d’avant-combat, le facteur bouleversé et l’iconique mise en marche de Diaz par la suite, cependant, Mac et Nate pourraient bien avoir un coup de feu.

Match 4: Don Frye contre Yoshihiro Takayama (# 25) contre Conor McGregor contre. Nate Diaz 2 (# 8)

CONTRE.

Le carnaval de la violence caricaturale qui a été Don Frye contre Yoshihiro Takayama a revendiqué la vie de tournoi d’un classique sous-estimé dans Chris Leben contre Yoshihiro Takyama, tête de série no 40, avec une confortable marge de 26 points, tandis que McGregor contre Diaz 2 a dû tourner à part une impressionnante performance de Fedor Emelianenko, classé au 57e rang, contre Antonio Rodrigo Nogueira, pour remporter 55% des voix et une place au prochain tour.

Il n’y a vraiment aucune mesure permettant de comparer ces deux correspondances. C’est parce que l’un d’eux a été une éruption de violence d’un seul tour qui a fait la distinction entre une brutalité horrible et une hilarité burlesque, tandis que l’autre a consisté en cinq rounds de guerre instable entre des techniciens très compétents. Je suppose qu’il suffit de suivre ton cœur?

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.