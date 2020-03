MMAdness de mars: quatrième jour – MMAmania.com

Les samedis sans Ultimate Fighting Championship (UFC) sont devenus une race rare récemment, mais March MMAdness est là pour apaiser votre retrait avec quatre autres combats classiques.

Résultats du jour 1

Résultats du Jour 2

Résultats du jour 3:

Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1 (# 4) bat Eddie Alvarez contre Michael Chandler 2 (# 61) avec 66 pour cent des votes Maniac

Shogun Rua contre Antonio Roguerio Nogueira 1 (# 36) bat Johny Hendricks contre Robbie Lawler 1 (# 29) avec 54 pour cent des votes Maniac

Nick Diaz contre Takanori Gomi (# 20) bat Matt Brown contre Erick Silva (# 45) avec 68 pour cent des votes Maniac

Yair Rodriguez contre Chan Sung Jung (# 52) bat Cub Swanson contre Doo Ho Choi (# 13) avec 52 pour cent des votes Maniac

Un bouleversement mineur alors que Shogun-Nog bouleverse Hendricks-Lawler et un majeur alors que Rodriguez-Jung remporte le Top 16 à Swanson-Choi. Il semble que ce soit une excellente finition de tous les temps.

Maintenant que vous avez (espérons-le) récupéré de vos ébats du vendredi soir, reprenons le vote.

Match 13: Gilbert Melendez contre. Diego Sanchez (# 12) vs Tony Ferguson contre Anthony Pettis (# 53)

La perte de décision controversée de Melendez face à Benson Henderson lors de ses débuts à l’UFC lui a sans aucun doute laissé un goût amer, mais heureusement pour lui, l’UFC lui a donné l’adversaire parfait pour rappeler aux gens pourquoi sa signature était si importante: l’inimitable Diego Sanchez.

Il n’y a vraiment pas beaucoup d’analyse technique à faire ici; les deux hommes ont rapidement ignoré leurs pedigrees de lutte et se sont mis au travail en essayant de se couper la tête. “El Niño” avait apparemment construit une avance insurmontable alors qu’ils se frayaient un chemin à travers le troisième tour, séparant facilement Sanchez alors que “The Nightmare” s’échappait de bien hors de portée, mais un uppercut écrasant envoya l’ancien roi de Strikeforce sur le tapis et ramena Sanchez directement dans le combat. À son crédit, Melendez a gardé son sang-froid, a repris le contrôle et s’est frayé un chemin vers les juges, qui lui ont donné une décision unanime bien méritée.

CONTRE.

Le pronostic de ce combat n’était pas bon pour Pettis; même avec l’élan, il avait gagné en étouffant Michael Chiesa, un combattant de pression indestructible et inébranlable ressemblait à son pire cauchemar. Ferguson n’a rien fait pour désabuser cette notion au premier tour, poursuivant et mâchant constamment Pettis avec sa signature offensive à fort volume.

Les choses sont passées de «mauling» à «high drama» presque dès qu’ils se sont rencontrés au centre pour commencer la seconde. L’approche imprudente de Ferguson a permis à Pettis de le décomposer avec la main droite et de souffrir pendant qu’El Cucuy roulait pour la vie. “Showtime”, son visage versé de sang, a produit un moment emblématique alors qu’il était assis dans la garde de Ferguson, mais n’a pas pu passer le cap de l’élan vers la victoire. Ferguson a récupéré, a continué à le trancher et a laissé la tasse de Pettis trop endommagée pour un troisième tour.

Match 14: Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum (# 21) contre Jorge Santiago contre. Kazuo Misaki 2 (# 44)

J’ai déjà donné à ce combat de nombreuses récompenses, donc je ne pense pas avoir besoin de rafraîchir tous mes souvenirs. Le meilleur combat de 2019 reste un grondement pour les âges.

CONTRE.

J’ai une demande: même si vous avez regardé ce match et décidé instantanément de voter pour Adesanya-Gastelum, prenez le temps de regarder / revoir ce combat. C’était le «combat de l’année» de Sherdog en 2010, une guerre unique entre deux poids moyens extrêmement polyvalents et extrêmement courageux.

Santiago avait remporté sa première rencontre par la soumission de retour et se retrouvait une fois de plus besoin d’héroïsme après avoir à peine survécu à une guillotine de deuxième tour. Il les a trouvés dans le troisième, froissant Misaki avec un coup de tête et droit à droite, seulement pour “The Grabaka Hitman” pour le plancher avec un crochet gauche en retour. Misaki était en avance sur les trois tableaux de bord avant le tour final, mais en dépit d’être tristement célèbre pour sa fragilité, Santiago a déployé un effort phénoménal pour forcer l’éponge avec moins de 30 secondes à parcourir.

Match 15: Nick Diaz contre. Paul Daley (# 28) contre Antonio Rodrigo Nogueira contre. Randy Couture (# 37)

On peut dire que le plus grand article MMA de tous les temps est la pire vie de Seanbaby: l’histoire du crâne de Kazuyuki Fujita, qui détaille la longue et stérile tentative du Japon de briser l’incassable. Cela s’est avéré être un type similaire de test de stress pour Diaz; il avait mangé “Hadouken” de Gomi, bien sûr, mais “The Fireball Kid” est un poids léger naturel. Que se passerait-il, nous sommes-nous demandé, lorsque nous lui avons lancé le poids welter le plus lourd que nous pouvions trouver?

Heureusement pour Strikeforce, Paul Daley était disponible, après s’être fait botté de l’Octogone 11 mois auparavant pour avoir frappé Josh Koscheck après la cloche. Scott Coker et co. avait une véritable expérience scientifique sur leurs mains: un menton imperméable aux armes conventionnelles contre un homme avec “Semtex” dans ses poings. Le résultat? Grabuge.

Ces deux ont réduit la valeur de l’action de cinq rounds en cinq minutes. Daley a posé son crochet gauche nucléaire à deux reprises, y compris celui qui a presque envoyé Diaz face à la toile, mais Diaz a encore une fois parcouru tout cela pour pulvériser le corps de Daley et forcer un arrêt tard dans le premier. Fait amusant: à l’exception d’une blessure au pouce lors d’un combat contre Jean Silva en 2006, c’est la seule fois en 51 combats que Daley est arrêté par des grèves.

CONTRE.

Malgré les appels de Vitor Belfort, il est peu probable que nous voyions une division Legends à l’UFC. Si vous avez deux vétérans usés qui peuvent encore rivaliser avec les meilleurs, rien ne vous empêche de les enfermer ensemble dans une cage et de voir ce qui se passe. Dans cet esprit, la plus grande promotion de combat au monde a opposé son ancien homme d’État à l’ancien roi de PRIDE lors de la première de l’UFC 102.

En fin de compte, «Big Nog» s’est avéré trop pour «The Natural», mais il devait absolument le gagner. Malgré avoir laissé tomber Couture deux fois, balayé constamment et menacé de soumission après soumission, Nogueira n’a tout simplement pas pu trouver un moyen de se débarrasser de l’ancien champion des deux divisions, qui a donné tout ce qu’il avait de cloche en cloche.

C’est une façon de montrer aux whippersnappers pourquoi.

Match 16: Frankie Edgar contre. Gris Maynard 2 (# 5) contre Diego Sanchez contre. Karo Parisyan (# 60)

Photo de Donald Miralle / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

L’UFC 125 a certainement travaillé dur pour se rendre inoubliable dans la construction, de sa promo intelligente (et infectieusement accrocheuse) au désir déclaré de Dong Hyun Kim de “gifler” Nate Diaz, mais une revanche d’un combat ennuyeux et non compétitif n’est pas un intrigant événement principal. Eh bien, vous savez ce qu’ils disent des hypothèses, car Frankie Edgar et Gray Maynard ont mis un classique.

Là où leur première rencontre a vu le Maynard plus grand et plus fort moudre Edgar dans la saleté, celui-ci a commencé avec “The Bully” mettant une cour d’école en train de battre Cendrillon de la division Léger, l’envoyant tâtonner autour du ring alors que Maynard cherchait désespérément la finition. Edgar a non seulement survécu de manière improbable, mais a affirmé sa force en reprenant le contrôle de Maynard frappant et claquant sur la tête. Le premier tour 10-8 et l’effort fort de troisième tour de Maynard se sont avérés trop pour «The Answer» pour répondre, résultant en un match nul qui a mis en place un match de trilogie beaucoup plus attendu.

CONTRE.

Dans un coin, un judoka impétueux avec un penchant pour les lancers des temps forts. Dans l’autre. un lutteur bien accrédité avec un réservoir d’essence sans fond. Chris Leben contre Jorge Santiago dans le co-long métrage a déjà étanché la soif des puristes frappants; maintenant, les grapplers ont pu en profiter.

Sanchez a lutté pour reprendre le contrôle du dos au début, mais le reste du premier tour a vu l’éclat technique de Parisyan briller alors qu’il envoyait Sanchez voler. Parisyan a gardé les rênes au début de la seconde, seulement pour la pression suffocante de Sanchez et la masse et la livre supérieures pour commencer à payer des dividendes. Comme c’était son habitude, Sanchez a pris le relais tardivement pour s’assurer une décision compétitive dans un délicieux morceau.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.