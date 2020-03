MMAdness de mars: septième jour – MMAmania.com

Même les verrouillages en quarantaine ne peuvent pas arrêter le MMAdness de Mania! Restez à la maison, travaillez en sécurité, discutez des vieux combats.

Résultats du jour 1 | Résultats du Jour 2 | Résultats du jour 3 | Résultats du jour 4 | Résultats du jour 5

Résultats du jour 6:

Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk (# 10) bat Georges St-Pierre contre B.J. Penn 1 (# 55) avec 78 pour cent des votes Maniac

Matt Hughes contre Frank Trigg 2 (# 23) bat Forrest Griffin contre Rampage Jackson (# 42) avec 68 pour cent des votes Maniac

Frankie Edgar contre Gray Maynard 3 (# 26) bat Kazushi Sakuraba contre Royce Gracie (# 39) avec 72 pour cent des votes Maniac

Mark Hunt contre Bigfoot Silva 1 (# 7) bat Andrei Arlovski contre Travis Browne (# 58) avec 72 pour cent des votes Maniac

Notre sécheresse bouleversée continue alors que les favoris se qualifient pour les huitièmes de finale. Versez-en un pour Arlovski contre Browne, un classique fantastique qui nous a été retiré trop tôt.

Match 25: Shogun Rua contre Dan Henderson 1 (# 3) contre Tony Ferguson contre. Lando Vannata (# 62)

Malgré leurs longs mandats à PRIDE, Mauricio «Shogun» Rua et Dan Henderson ne se sont jamais rencontrés sur le ring. À l’UFC 139, ils ont rattrapé le temps perdu avec une bagarre pour les âges.

La légendaire main droite d’Henderson a établi le tempo précoce, bouclant Rua dans les premières minutes et enchaînant avec un assaut infernal. Bien que Rua ait survécu pour marquer un renversement de son propre chef, il semblait que son corps ne pouvait plus suivre son esprit bagarreur; “Hendo” a pataugé à travers tous les tirs de retour pour ramener le visage du Brésilien dans l’inconnaissable. Rua a à peine échappé au troisième tour, mais une énorme uppercut, un retrait tardif et une attaque au sol et à la livre dans le quatrième semblaient le revitaliser.

Bien qu’une ombre lente et ensanglantée de son ancien moi, Rua a passé le cinquième tour à battre la lumière du jour d’un Henderson passé. Seuls les dégâts surprenants qu’Henderson avait infligés l’ont sauvé d’un arrêt de retour, lui permettant de prendre peut-être la décision unanime la plus difficile de sa carrière.

CONTRE.

Le recul est de 20/20, bien sûr, mais je pense qu’il est prudent de dire que la majorité des matchs dans cette tranche avaient le potentiel de grandeur visible avant que quiconque n’échange réellement des mains. Alors que Tony Ferguson est parmi les combattants les plus divertissants de la planète, un remplaçant tardif inconnu ne représentait pas un défi suffisant pour tirer le meilleur ridicule d’El Cucuy.

Ledit remplaçant tardif inconnu a ensuite donné à Ferguson tout ce qu’il pouvait gérer, glissant ses meilleurs coups, absorbant le reste et frappant le champion de l’Ultimate Fighter (TUF) avec un coup de tête pour sécuriser le premier tour. Malheureusement pour le «Groovy», la résilience et le réservoir d’essence qui ont fait tomber tant de poids légers d’élite sont rapidement apparus. Le cardio de Vannata s’est avéré insuffisant pour maintenir son style élégant, permettant à Ferguson d’accumuler des dégâts avant de s’accrocher à son étrangleur signature pour mettre fin à leur «combat de la nuit».

Match 26: Wanderlei Silva contre. Brian Stann (# 30) contre Daniel Cormier contre Alexander Gustafsson (# 35)

Nous avons vu notre juste part d’affrontements garantis d’excitation entre les artistes à élimination directe se transformer en concours de lancement, mais même l’amour de l’univers de renverser les attentes de la pire façon n’a pas suffi à ralentir “All-American” et “The Ax Murderer”. Ils ont ouvert les knockdowns du premier round et ont mis fin aux knockdowns du premier round, Stann faisant le plus de dégâts mais Silva refusant d’être intimidé.

À mi-chemin de la seconde, alors que le rythme semblait ralentir, Silva, apparemment surclassée, a trouvé le tir révolutionnaire qu’il recherchait et a plongé Stann dans l’inconscience pour au moins temporairement clôturer l’une des carrières les plus violentes du MMA.

CONTRE.

Alexander Gustafsson n’a peut-être jamais remporté de titre, mais bon sang s’il ne nous a pas donné des combats de titre incroyables. Lui et Cormier ont mené une guerre d’usure assez granuleuse pour enlever la peinture de vos murs.

Le démontage à l’entrejambe caractéristique de Cormier a fait voler le Gustafsson de 6 pi 5 po dans les airs et a mis en place une première ronde de contrôle confortable pour le champion. Comme il l’a fait contre Jones, cependant, “The Mauler” a flashé ses propres côtelettes de lutte avec une paire de éliminations au deuxième tour et a utilisé sa longue boxe à bon escient contre le squat mais implacable “DC”. Ensuite, un contre-pied droit au troisième tour a fait rebondir l’élan droit de Cormier, seulement pour que Gustafsson le frappe au sol avec un genou pour une finale proche.

Gustafsson a surfé sur cette vague au cours d’un solide quatrième tour, mais la persévérance de Cormier a porté ses fruits au cinquième, lui permettant d’accumuler des dégâts avec son attaque par corps à corps et de se frayer un chemin vers une victoire par décision partagée.

Match 27: Eddie Alvarez contre Justin Gaethje (# 19) contre Yancy Medeiros contre Alex Oliveira (# 46)

Eddie Alvarez et Justin Gaethje apparaissent sur ce support trois fois chacun. Regardez simplement une minute donnée de ces combats et vous comprendrez pourquoi.

Bien que connu pour sa volonté de le gifler, Alvarez a déployé un effort cérébral surprenant, punissant le corps exposé de Gaethje alors que «The Highlight» avançait péniblement et lui coupait la cuisse comme la vengeance cumulative de chaque journée de jambe sautée. La stratégie d’Alvarez a porté ses fruits alors que le nombre important de frappes se déplaçait de plus en plus, mais les dommages à sa jambe avant semblaient sur le point de défaire tout cela en un instant.

Courant contre la montre pour paralyser le mouvement d’Alvarez avant que les juges ne puissent tourner en trio de 29-28, Gaethje l’a pris d’assaut dans les dernières minutes. Un genou brutal a stoppé son retour de Je vous salue Marie, l’envoyant au sol et un Alvarez gravement enflé au sommet de la clôture pour proclamer son statut d’homme le plus violent de l’UFC.

CONTRE.

Honnêtement, cette vidéo peut parler d’elle-même. Mettre deux balles contre les murs avec la défense frappante des aimants dans un magasin de couteaux a produit exactement le genre de folie qu’elle offrait sur le papier. En effet, ces deux combinés pour près de 170 frappes importantes ont atterri.

L’habitude de Medeiros de subir plusieurs renversements par combat semblait apte à le condamner contre l’un des plus gros puncheurs à 170 livres, surtout compte tenu des dégâts que Oliveira peut faire de la première position, mais l’indomptable hawaïen l’emportera finalement. Apparemment incapable de clôturer le spectacle malgré l’atterrissage de loin le plus grand nombre de frappes de sa carrière à l’UFC, “Cowboy” s’est flétri dans la ronde finale, permettant à Medeiros de faire souffrir et d’assurer ce qui est, à ce jour, sa dernière victoire en octogone.

Match 28: Anthony Pettis contre Benson Henderson 1 (# 14) contre Carlos Condit contre. Rory MacDonald (# 51)

Photo par Josh Hedges / WEC Productions LLC / WEC Productions LLC via .

World Extreme Cagefighting (WEC) savait certainement ce qu’il faisait quand il a décidé que “Showtime” Pettis et “Smooth” Henderson seraient les titres du dernier combat de l’histoire promotionnelle. Une guerre technique de va-et-vient a culminé avec l’un des moments les plus emblématiques que le MMA ait jamais vus.

Après deux rounds de kickboxing compétitif, rythmés par un démontage à Henderson et un renversement de Pettis, le challenger a passé le troisième round attaché au dos du champion, à la recherche d’un étranglement arrière nu. La défense de soumission impeccable qui a transporté Henderson devant Donald Cerrone l’a renfloué une fois de plus, lui permettant d’accumuler le quatrième tour avec son propre étirement du dos.

Un pincement et un repli dans les trois premières minutes de la cinquième ont maintenu le combat en l’air. Pettis, avec une inclinaison de la tête qui semblait dire, “bon sang, pourquoi pas”, a sauté de la clôture pour frapper Henderson dans les côtelettes avec un coup de tête, envoyant le commentateur Stephan Bonnar dans l’hystérie et lui assurant le championnat WEC Lightweight.

CONTRE.

Photo par Josh Hedges / Zuffa LLC via .

Dans les temps anciens de 2010, Carlos Condit était sur un pied instable après une paire de pertes de décision partagées contre Martin Kampmann et Jake Ellenberger, tandis que Rory “The Waterboy” MacDonald était un prodige de 20 ans présenté comme le prochain Georges St -Pierre. Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées selon le script.

MacDonald a certainement fait un gros effort pour le faire respecter ce script. Il a suivi le Condit beaucoup plus aguerri dans le stand-up, l’a gardé déséquilibré avec des démontages réguliers et l’a mis sur ses fesses dans un échange de teep pour terminer le deuxième. Bien en retard sur les tableaux de bord, Condit a rugi hors de la porte dans le troisième pour blesser MacDonald et déclencher un bombardement de tapis de terre et de livre. La mutilation s’est poursuivie jusqu’aux dernières secondes du tour final, quand l’arbitre est intervenu pour donner à Condit une victoire par KO technique à 14:53 d’un combat à 15:00.

De plus, pour réitérer, passer le mot, partager socialement … faites la campagne de base / virale "Get Out The Vote" nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés passent au tour suivant.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.