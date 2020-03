MMAdness de mars: troisième jour – MMAmania.com

Nous arrivons au troisième jour du tournoi MMAdness de Mania en mars, ce qui signifie qu’il est temps de tabuler les votes et de produire de nouveaux combats pour voter.

Résultats du jour 1

Résultats du Jour 2:

Robbie Lawler contre Carlos Condit (# 9) bat Joe Lauzon contre Jamie Varner (# 56) avec 82 pour cent des votes Maniac

Nate Diaz contre Conor McGregor I (# 24) bat Benson Henderson contre Donald Cerrone 2 (# 41) avec 73 pour cent des votes Maniac

Don Frye contre Yoshihiro Takayama (# 25) bat Chris Leben contre Yoshihiro Akiyama (# 40) avec 64 pour cent des votes Maniac

Conor McGregor contre Nate Diaz 2 (# 8) bat Fedor Emelianko contre Antonio Rodrigo Nogueira (# 57) avec 61 pour cent des votes Maniac

Malgré un effort très vif de notre tête de série n ° 57, il n’y a pas de bouleversements cette fois-ci alors que nous terminons le premier quadrant. Prêt à continuer? Eh bien, prêt ou pas, on y va …

Match 9: Jon Jones contre Alexander Gustafsson I (# 4) contre Eddie Alvarez contre Michael Chandler 2 (# 61)

Cela dit quelque chose sur un combat quand vous vous souvenez exactement où vous étiez quand vous l’avez vu. Moi, j’étais au collège, je regardais dans l’un des deux bars à proximité avec le reste de notre club de jiu-jitsu Brazilim. Je suis sûr à 90% que l’autre était une arnaque fiscale, mais celle-ci était légitime.

Le marketing de l’UFC pour ce combat a tourné presque entièrement sur la hauteur de Gustafsson, écartant la séquence de victoires de six combats qui a en fait valu à “The Mauler” une fissure au titre. Non pas que je puisse vraiment blâmer la promotion – le brassard Hail Mary de Vitor Belfort a été le seul morceau d’adversité auquel Jones a été confronté en près de quatre ans. “Il est plus grand que tous les gars que Jones a brutalisés” était aussi bon à vendre que n’importe quel autre.

Gustafsson a ensuite mis Jones en boîte et l’a fait descendre.

Gustafsson a tourné dans la performance d’une vie, allant au coude à coude avec Jones pendant presque l’intégralité du combat. S’il n’avait pas été gravement secoué par un coude en rotation dans le quatrième cadre, il aurait pu facilement être en hausse de 3-1 avant le cinquième tour. Mais, hélas, Jones a gardé son sang-froid, a pris le relais et a conservé son titre dans le premier véritable mordant de sa carrière.

CONTRE.

La première rencontre de cette paire était la meilleure des choses: Alvarez était bien ancré en tant que roi des Bellator Lightweight et semblait prêt à conserver une fois de plus contre un Chandler encore vert, qui n’avait pas impressionné dans sa décision sur Patricky Pitbull. Au lieu de cela, Chandler a exploité la tendance d’Alvarez à démarrer lentement avec d’énormes dégâts précoces, a survécu à l’attaque du troisième round de “The Underground King” et l’a étouffé au quatrième.

Avant leur match revanche, Chandler avait remporté trois matchs de suite par arrêt, tandis qu’Alvarez était monté haut sur les coups de grâce de Shinya Aoki et du Pitbull susmentionné. La suite a promis de la violence et elle a absolument tenu ses promesses. Après une paire de tours de coude à coude, Alvarez a commencé à prendre le relais, déclenchant des combinaisons sur le Chandler en flagrant délit comme il l’avait fait la première fois. Défiant sa propre fatigue, Chandler rugit en arrière pour dominer absolument le quatrième avec un contrôle supérieur solide et un sol et une livre stables, mais cela ne suffisait pas pour empêcher Alvarez de poursuivre son visage et de marquer sa victoire avec des grappling tardifs dominance.

Jon Jones contre Alexander Gustafsson I

Eddie Alvarez contre Michael Chandler II

Match 10: Johny Hendricks contre. Robbie Lawler I (# 29) contre Shogun Rua contre Antonio Rogerio Nogueira I (# 36)

Trois jours, trois combats de Robbie Lawler. Faut-il s’étonner que nous aimions ce gars?

Johny Hendricks est entré dans ce combat après avoir été privé d’une victoire décisive sur Georges St-Pierre. Lawler est entré après avoir battu l’un des héritiers de la division apparente dans Rory MacDonald. Même avec l’histoire de «Big Rigg» qui produisait des slogs minces comme des rasoirs avec la même régularité que ses coups de grâce infernaux, tous les signes indiquaient une chute formidable pour le titre vacant des poids mi-moyens.

Malgré leurs domaines d’expertise respectifs, c’est Hendricks qui a dicté la frappe tôt, en utilisant des coups de poing combinés lisses et des coups de pied lourds pour garder «Ruthless» sur ses talons. Cependant, le pouvoir de Lawler s’est rapidement fait connaître, lui permettant de miser sur les troisième et quatrième tours. Malheureusement pour lui, c’était avant l’avènement du Fifth Round Lawler, et Hendricks a assuré le titre avec une poussée impressionnante dans les deux dernières minutes.

CONTRE.

Un combat si agréable qu’ils l’ont fait trois fois.

Mauricio “Shogun” Rua à son meilleur était un spectacle absolu à tenir, un moteur de destruction indestructible et inébranlable avec un goût pour la violence extrême qui a fait que son coéquipier Wanderlei Silva avait l’air apprivoisé par comparaison. “Minotouro” Nogueira était loin d’être un tremplin, cependant, entrant dans leur rencontre sur une séquence de huit victoires consécutives qui l’a vu battre Guy Mezger, Kazushi Sakuraba, Alistair Overeem et Dan Henderson.

Leur rencontre a plus que répondu aux attentes. Nogueira a réclamé le premier sang avec un crochet brutal qui a laissé “Shogun” sur les jambes en caoutchouc, mais Rua l’a porté au tapis et a cherché ses marques de fabrique. Le rythme n’a jamais diminué, les deux hommes atterrissant d’énormes tirs sur les pieds avec une respiration occasionnelle sur le tapis. L’utilisation stratégique des éliminations par Rua lui a finalement valu la victoire, l’envoyant plus loin dans le tournoi Middleweight de PRIDE.

Johny Hendricks contre Robbie Lawler I

Shogun Rua contre Antonio Rogerio Nogueira I

Match 11: Nick Diaz contre. Takanori Gomi (# 20) contre Matt Brown contre Erick Silva (# 45)

Le temps de Takanori Gomi à l’apogée de la division des poids légers s’est arrêté en 2006 lorsque Marcus Aurelio l’a endormi avec un étranglement bras-triangle, cassant une séquence de 10 combats invaincus qui comprenait huit finitions. Une nouvelle séquence de trois combats a prouvé qu’il n’était pas tout à fait fait, cependant, et il était toujours considéré comme de l’élite quand il est entré dans le ring contre un Nick Diaz de 24 ans fraîchement sorti de l’UFC.

La différence de taille n’a pas empêché Gomi de prendre les devants grâce à sa lutte souvent sous-utilisée et à un crochet droit colossal que Diaz décrira plus tard comme un «Hadouken». La résilience légendaire de Diaz est rapidement apparue, cependant, alors qu’il commençait à traverser les bombes de Gomi et à le porter au point où “The Fireball Kid” avait du mal à garder ses mains.

Gomi a obtenu un peu d’un second souffle après la cloche, mais une autre tentative de démontage a prouvé sa perte quand Diaz l’a attrapé dans une gogoplata parfaite.

CONTRE.

La star d’Erick Silva avait déjà considérablement disparu au moment où il titrait une nuit de combat UFC contre le ressuscité Matt Brown, mais leur réunion promettait toujours des feux d’artifice et absolument livrés. Un coup de pied écrasant avait mis Silva au bord de la victoire dans les premières minutes alors qu’il reprenait rapidement le dos de l ‘«Immortel», seulement pour que Brown reprenne les pieds et déchaîne sa signature «bagarre technique».

À son crédit, Silva y est resté jusqu’au troisième tour, piquant Brown malgré une incapacité à freiner son avance. Il ne pouvait tout simplement pas détourner l’élan, cependant, tombant finalement sur le sol et la livre de Brown.

Nick Diaz contre Takanori Gomi

Matt Brown contre Erick Silva

Match 12: Cub Swanson contre Doo Ho Choi (# 13) contre Yair Rodriguez contre Chan Sung Jung (# 52)

Photo de Vaughn Ridley / .

Cub Swanson contre Doo Ho Choi avait tous les signes d’un match pour passer le flambeau. “Le Coréen Superboy” – huit ans junior de Swanson – avait été terriblement efficace pendant son mandat dans l’Octogone, nécessitant moins d’un tour cumulé pour éliminer ses trois premiers adversaires. Swanson, en revanche, n’était pas loin des pertes unilatérales contre Frankie Edgar et Max Holloway.

La boxe des manuels de Choi a défini leurs premiers engagements alors qu’il travaillait derrière un puissant coup pour mettre en place sa croix droite mortelle. Peu de temps après, cependant, Swanson le piquait avec une lourde main droite et les choses sombraient dans le chaos. L’expérience de Swanson en slobberknockers s’est révélée inestimable alors qu’il a battu Choi, a remporté leurs engagements au troisième tour et l’a mis au bord d’une élimination technique par coup de grâce lorsque la cloche finale a sonné.

CONTRE.

Peu importe jusqu’où ce combat va entre parenthèses, il est incontestable qu’il a eu l’une des plus grandes fins de l’histoire du sport. Cela dit, les morceaux qui y menaient n’étaient pas à moitié mauvais non plus.

“Pantera” était son auto explosif habituel dès le départ, tandis que Jung s’appuyait sur le patient, traquant une pression qui l’avait fait passer de gadget à prétendant supérieur. Alors que les minutes avançaient et que Jung refusait de ralentir son avance, l’offensive de haut vol de Rodriguez a vu les rendements diminuer et “The Korean Zombie” avait le plein contrôle par les rondes de championnat. Puis, dans un moment à couper le souffle, Jung a obligé Rodriguez dans un échange final et a mangé un coude vers le haut pour une défaite par élimination directe à la dernière seconde.

Cub Swanson contre Doo Ho Choi

Yair Rodriguez contre Chan Sung Jung

