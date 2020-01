MMAUNO signe une alliance avec Productora ONE pour la distribution de contenu

Ce samedi 11 janvier, «ONE LIVE» a été doté d’un nouvel espace de divertissement pour les fans de MMA en Amérique latine. Programme de combats en direct réalisé au Chili par Productora ONE, qui aura une vitrine sur les plateformes MMA UNO.

Alliance qui permettra de diffuser plus de contenu en streaming avec des combats mettant en vedette des athlètes professionnels du Chili et d’Amérique, de l’Octogone de ONE. Un projet qui vise à élargir les vitrines des athlètes et à générer plus de matériel pour les fans d’arts martiaux mixtes hispanophones.

Productora ONE a été caractérisée par la tenue d’événements dans des lieux massifs et est aujourd’hui lancée au format Internet avec une structure de programme TV conçue pour regarder confortablement depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette et profiter de combats dans différentes catégories.

Où et comment puis-je regarder ce nouveau spectacle de combat appelé ONE LIVE? Il vous suffit d’entrer le Facebook de Productora ONE et MMA UNO ici nous laissons le lien pour entrer directement:

LIEN: