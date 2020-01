Modestas Bukauskas signe un contrat avec l’UFC

L’une des promesses du semi-complet de L’Europe a signé un contrat avec l’UFC. Modestas Bukauskas est le nouvel ajout à l’organisation.

Ils disent que les rêves deviennent réalité, si vous travaillez dur, maintenez le cap et n’abandonnez jamais. Depuis que j’ai commencé le MMA, mon père @ gintas50 et moi avons toujours rêvé de signer avec l’UFC (meilleure organisation MMA au monde) et de rivaliser avec LES MEILLEURS combattants du monde. Après beaucoup d’adversité, une montagne russe d’événements / d’émotions et une tonne d’heures dans le gymnase, je suis heureux d’annoncer qu’il y a quelques jours à peine, Nous avons signé un contrat avec le @ufc @ufceurope, le RÊVE est devenu RÉALITÉ !! Quelle façon de commencer 2020, je tiens à remercier tout particulièrement ma direction @iridiumsportsagency @iridiumsports @jacobparga pour leur travail absolument incroyable et leurs innombrables heures de dévouement pour m’amener à ce point de ma carrière. La meilleure chose à propos de ma gestion, c’est que je peux vraiment dire qu’ils sont FAMILIAUX et j’ai hâte de les rendre tous fiers !! Un autre grand merci à tous mes partenaires de formation, sponsors et tous ceux qui m’ont aidé à réaliser tout ce que j’ai fait !! Sans vous, je n’aurais pas pu le faire !!! J’ai la meilleure équipe autour de moi et je suis toujours reconnaissante !!! La quantité d’amour que j’ai pour vous tous est folle et nous allons TOUS monter et arriver ENSEMBLE !!! Le voyage ne fait que commencer, on se réchauffe !!! Il est temps de cimenter notre héritage dans les livres d’histoire !! Mon nom sera à jamais connu comme le tout premier athlète né en Lituanie à signer avec l’UFC. Il y a de nouveaux objectifs et jalons à atteindre, et je ne peux pas attendre le voyage et la route à venir…. ATTENTION, NOUS VENONS À PRENDRE !!!

Modeste Il se distingue par sa forte frappe, et pour être un ancien champion semi-complet de Cage Warriors. L’une des organisations de haut niveau en Europe. Le talent de Gintas Combas atteint l’octogone en six victoires.

Dans son dernier combat, il a éliminé l’Italien Riccardo Nosigilia dans Cage Warriors 111 dans Novembre passé

